Ο ορισμός της πολυτέλειας και της τεχνολογίας προσφέρεται και σε βενζίνη, και σε plug in hybrid και σε diesel

Με αφορμή τα 140 χρόνια από την εφεύρεση του αυτοκινήτου, η νέα Mercedes S-Class προβάλλεται ως το απόλυτο εμβληματικό μοντέλο της Mercedes-Benz, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή της εξέλιξη με περισσότερα από τα μισά εξαρτήματά της να έχουν επανασχεδιαστεί ή εξελιχθεί εκ νέου. Αποτελώντας δε μια κινητή πλατφόρμα επίδειξης υψηλής τεχνολογίας, η luxury λιμουζίνα της γερμανικής εταιρίας προσφέρεται σε ένα πλήθος εξηλεκτρισμένων εκδόσεων – μεταξύ των οποίων και πετρελαιοκίνητες!

Στη Στουτγκάρδη, στο Μουσείο της Mercedes και σε ένα ιδιαίτερο χρονικό ορόσημο 140 χρόνια μετά το όραμα του Καρλ Μπενζ που οδήγησε στη δημιουργία του αυτοκινήτου, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας S-Class, με το luxury μοντέλο να μην περιορίζεται σε μια απλή ανανέωση, αλλά να αποτελεί μια συνολική επαναπροσέγγιση του ηγετικού του ρόλου στην κατηγορία των υπερ-λιμουζινών. Η ναυαρχίδα της Mercedes παρουσιάζεται ανανεωμένη, με ενισχυμένο ψηφιακό χαρακτήρα και βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά με περισσότερα από 2.700 νέα ή επανασχεδιασμένα εξαρτήματα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50% του συνόλου, αποτελώντας τη μεγαλύτερη τεχνική και τεχνολογική αναβάθμιση που έχει δεχθεί η S-Class μέσα σε έναν κύκλο ζωής.

Η εξωτερική ανανέωση της νέας S-Class επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας πιο τολμηρής και άμεσα αναγνωρίσιμης παρουσίας. Η μάσκα έχει αυξηθεί σε μέγεθος κατά περίπου 20% και, για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου, διατίθεται φωτιζόμενη. Τα επανασχεδιασμένα τρισδιάστατα χρωμιωμένα αστέρια ενισχύουν τη δυναμική της εμπρός όψης, ενώ το εμβληματικό αστέρι της Mercedes περνά και αυτό σε μια νέα εποχή, εντασσόμενο στη φωτεινή υπογραφή της λιμουζίνας.

Οι προβολείς DIGITAL LIGHT με το χαρακτηριστικό μοτίβο διπλού αστεριού δεν εξυπηρετούν μόνο αισθητικούς σκοπούς. Συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ορατότητας, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα με την νέα γενιά του συστήματος DIGITAL LIGHT αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τεχνολογικές αναβαθμίσεις: Χάρη στη χρήση micro-LED τεχνολογίας και σε έναν νέο, ισχυρό μικροεπεξεργαστή, το φωτιστικό πεδίο υψηλής ανάλυσης επεκτείνεται κατά περίπου 40% με παράλληλη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Επιπλέον, η λειτουργία ULTRA RANGE προσφέρει εμβέλεια έως και 600 μέτρα, ενώ η μερική μεγάλη σκάλα βελτιώνει τον εντοπισμό άλλων χρηστών του δρόμου χωρίς να «τυφλώνει». Σε συνδυασμό με δεδομένα από κάμερες και ψηφιακούς χάρτες, ο φωτισμός στις στροφές προσαρμόζεται με υψηλή ακρίβεια στη χάραξη του δρόμου, ενώ όλες οι λειτουργίες ελέγχονται μέσω λογισμικού ενσωματωμένου στο Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Στο πίσω μέρος, τα νέα φώτα με τρία φωτιζόμενα αστέρια και χρωμιωμένο περίγραμμα ενισχύουν την ταυτότητα της S-Class, αφήνοντας μια ξεκάθαρη και διαχρονική οπτική υπογραφή. Μια επιπλέον λεπτομέρεια που υπογραμμίζει τον χαρακτήρα πολυτέλειας είναι το ενσωματωμένο στα μαρσπιέ φωτιστικό, το οποίο προβάλλει την επιγραφή «Mercedes-Benz» στο έδαφος κατά την είσοδο και έξοδο των επιβατών.

Ένας βασικός πυλώνας της σύγχρονης πολυτέλειας είναι και η εξατομίκευση, η οποία μέσω του προγράμματος MANUFAKTUR ανεβαίνει πλέον σε άλλο επίπεδο στην S-Class. Νέες αποκλειστικές βαφές, όπως το MANUFAKTUR black sparkling με γνήσιες νιφάδες γυαλιού και το MANUFAKTUR verdesilver magno με ματ υφή, προστίθενται στη γκάμα. Το πρόγραμμα MANUFAKTUR Made to Measure διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες, προσφέροντας περισσότερα από 150 χρώματα για το εξωτερικό και πάνω από 400 επιλογές για το εσωτερικό. Οι πελάτες μπορούν να διαμορφώσουν το όχημά τους σε συνεργασία με ειδικούς στο Center of Excellence στο Sindelfingen, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία οπτικοποίησης.

Στο εσωτερικό, η S-Class προσφέρει άνεση επιπέδου first-class, με ακόμη πιο ευγενή υλικά, ακραίες ανέσεις όπως οι θερμαινόμενες ζώνες ασφαλείας, νέες εργονομικές λύσεις που προέκυψαν μετά από παρατηρήσεις πελατών και προηγμένα συστήματα καθαρισμού αέρα – ένα νέο ηλεκτρικό φίλτρο ιονίζει και απομακρύνει ακόμα και εξαιρετικά λεπτά σωματίδια, έως και 1.200 φορές μικρότερα από ένα κόκκο αλατιού, ενώ ο αέρας της καμπίνας καθαρίζεται περίπου κάθε 90 δευτερόλεπτα. Οι πίσω θέσεις, ιδιαίτερα στην έκδοση με το μακρύ μεταξόνιο, μετατρέπουν το όχημα σε κινητό business lounge, με τραπεζάκι, ψυγείο, αποσπώμενα χειριστήρια MBUX, οθόνες 13,1 ιντσών με κάμερες για τηλεδιασκέψεις και πλήρη ενσωμάτωση εφαρμογών όπως Teams και Zoom. Μέσα σε όλα, η τέταρτη γενιά του MBUX κάνει το ντεμπούτο της, ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη από το ChatGPT, το Microsoft Bing και το Google Gemini.

Ο εικονικός βοηθός «Hey Mercedes» προσφέρει διαλόγους πολλαπλών βημάτων και προσωρινή μνήμη, ενισχύοντας τη φυσική αλληλεπίδραση. Φυσικά τις εντυπώσεις κερδίζει το MBUX Superscreen, που συνδυάζει την κεντρική οθόνη 14,4 ιντσών και την οθόνη συνοδηγού 12,3 ιντσών κάτω από μία ενιαία γυάλινη επιφάνεια, δημιουργώντας έναν ψηφιακό χώρο υψηλής ευκρίνειας και αισθητικής. Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι πως ο οδηγός έχει μπροστά του τις απολύτως εστιασμένες πληροφορίες, ενώ ο συνοδηγός απολαμβάνει ψυχαγωγία εν κινήσει, χωρίς να αποσπάται η προσοχή. Η πλοήγηση βασίζεται στους χάρτες της Google και ενισχύεται από το MBUX Surround Navigation και το Augmented Reality Head-up Display, προβάλλοντας στο παρμπρίζ τρισδιάστατη απεικόνιση του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο.

Μαέστρος όλων των ψηφιακών και μηχανολογικών λειτουργιών είναι το Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), μια νέα ηλεκτρική και ηλεκτρονική αρχιτεκτονική που ενοποιεί όλα τα συστήματα του οχήματος. Από τα συστήματα υποβοήθησης και την πλοήγηση έως το infotainment και τις οδηγικές επιδόσεις, το MB.OS λειτουργεί ως ένας υπερυπολογιστής υψηλής απόδοσης. Η σύνδεση με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud επιτρέπει ασύρματες ενημερώσεις (over-the-air), διασφαλίζοντας ότι η S-Class παραμένει τεχνολογικά επίκαιρη σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, η σουίτα συστημάτων ασφαλείας και υποβήθησης οδήγησης, MB.DRIVE, βασίζεται σε έναν υγρόψυκτο υπερυπολογιστή και ένα εκτεταμένο δίκτυο αισθητήρων: δέκα κάμερες, πέντε ραντάρ και δώδεκα υπερηχητικούς αισθητήρες. Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται το MB.DRIVE ASSIST, ενώ το MB.DRIVE ASSIST PRO προσθέτει λειτουργίες όπως αυτόματο φρενάρισμα σε πινακίδες STOP και φανάρια, καθώς και αυτόματες αλλαγές λωρίδας σε αυτοκινητόδρομους. Αντίστοιχα, το MB.DRIVE PARKING ASSIST υποστηρίζει πλέον γωνιακή στάθμευση και αναπαραγωγή πορείας κατά την όπισθεν.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει εξηλεκτρισμένες εκδόσεις βενζίνης, πετρελαίου και plug-in hybrid – η τελευταία με ηλεκτρική αυτονομία περίπου 100 km. Στην κορυφή βρίσκεται ο V8 M 177 Evo με 537 ίππους και 750 Nm ροπής, ενώ όλοι οι κινητήρες διαθέτουν ήπια υβριδικό σύστημα 48V με ενσωματωμένη μίζα-γεννήτρια (ISG) που προσφέρει επίσης υποβοήθηση – στις χαμηλές στροφές - κατά την κίνηση του αυτοκινήτου. Ενώ για όσους προτιμούν την πετρελαιοκίνηση, η Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC και S 450 d 4MATIC Saloon με μακρύ μεταξόνιο προσφέρονται με τον νέο 6κύλινδρο OM 656 Evo.

Από την άλλη πλευρά, έχουμε την ανάρτηση AIRMATIC και το προαιρετικό E-ACTIVE BODY CONTROL, που συνδυάζονται με την ενεργή τετραδιεύθυνση (οι πίσω τροχοί στρίβουν έως 10° μαζί με τους εμπρός ή αντίθετα από αυτούς, αναλόγως της ταχύτητας κίνησης) να εξασφαλίζουν άνεση, σταθερότητα και ευελιξία σε κάθε συνθήκη. Σημειώστε ότι η τετραδιεύθυνση μειώνει επίσης τον κύκλο στροφής έως 2 μέτρα.

Στον τομέα της ασφάλειας, η S-Class συνεχίζει να θέτει πρότυπα με έως και 15 αερόσακους, εξελιγμένα συστήματα PRE-SAFE και καινοτόμες λύσεις προστασίας για όλους τους επιβάτες. Η φιλοσοφία της Mercedes-Benz παραμένει σαφής: κορυφαία τεχνολογία στην υπηρεσία της ασφάλειας και της άνεσης.

Ενώ για όσους απαιτούν το απόλυτο επίπεδο προσωπικής προστασίας από εξωτερικούς κινδύνους, η S 680 GUARD 4MATIC με πιστοποίηση VR10 παραμένει μοναδική στο είδος της: Πανίσχυρη (με V12 6-λιτρο biturbo κινητήρα) και πλήρως θωρακισμένη, αποτελεί το απόλυτο εργαλείο προστασίας σε πολιτικό επίπεδο, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση ή τη συνδεσιμότητα.

Με την ανανεωμένη S-Class, η Mercedes-Benz δεν παρουσιάζει απλώς ένα πολυτελές αυτοκίνητο, αλλά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για να καθορίσει το μέλλον της high-tech και πολυτελούς μετακίνησης.