Πόσο κοστίζει και πόσο καλή είναι η νέα γενιά του διαχρονικά δημοφιλούς γαλλικού «σουπερμίνι»;

Οδηγήσαμε τη νέα, 6η γενιά του Renault Clio που μπήκε στην ελληνική αγορά με κινητήρες βενζίνης και full hybrid έως 160 ίππους, οι οποίοι σύντομα θα πλαισιωθούν και από μια έκδοση διπλού καυσίμου (βενζίνη-υγραέριο), και διαπιστώσαμε ότι το εμβληματικό γαλλικό μικρό στοχεύει κατ’ ευθείαν στην κορυφή της κατηγορίας, βασισμένο εν μέρει και στην ανταγωνιστική εμπορική πολιτική της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Το Renault Clio δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, όντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μοντέλα της ευρωπαϊκής αγοράς. Από την πρώτη του εμφάνιση το 1990, ως αντικαταστάτης του Super-5 και λανσάροντας όνομα -και μάλιστα ελληνικό στη συγκεκριμένη περίπτωση- αντί αριθμού στα μοντέλα της Renault, έθεσε νέα στάνταρ στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, χαρακτηριστικό που ακολούθησαν και οι επόμενες γενιές ανεβάζοντας πάντα τον πήχη σε ό,τι αφορά στη σχεδίαση, την άνεση, τους χώρους, την ποιότητα και την ασφάλεια.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που το Renault Clio εξασφάλισε όχι μία, αλλά δύο φορές τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Car of the Year (το 1991 και το 2006), καθώς και τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα το 2014. Παράλληλα, το γαλλικό μοντέλο έτυχε μεγάλης εμπορικής επιτυχίας με πάνω από 17.000.000 πωλήσεις μέσα σε 5 γενιές και 35 χρόνια ιστορίας.

«Το Clio είναι το πιο καλοπουλημένο γαλλικό αυτοκίνητο – ένα best seller με τα όλα» του είπε μεταξύ άλλων ο PR Manager της Grand Automotive Hellas, Χρήστος Σκιρδής παρουσιάζοντας την έκτη γενιά του γαλλικού μοντέλου στην εκδήλωση της εισαγωγικής εταιρείας για το επίσημο λανσάρισμα της ολοκαίνουργιας 6ης γενιάς του εμβληματικού μοντέλου. Αν και μεγαλύτερο από ποτέ, το νέο Clio συνεχίζει σε μια κατηγορία της αγοράς (B-Segment) που μπορεί να φθίνει λόγω της επέλασης των SUV, αλλά ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει σημαντική, με 2,0 εκατ. πωλήσεις στην Ευρώπη -στην περίπτωση της ελληνικής αγοράς αυτό μεταφράζεται σε ένα μερίδιο που σαφώς ξεπερνά το 25%.

Αν και συνεχίζει να «πατάει» στην πλατφόρμα CMF-B, το νέο Clio έχει μεγαλώσει αισθητά σε διαστάσεις όντας μάλιστα το μεγαλύτερο σουπερμίνι (ΜxΠxΥ: 4116x1768x1451), που μπορείτε αυτή τη στιγμή να βρείτε στην αγορά. Είναι και ένα από τα πιο ξεχωριστά σε εμφάνιση, μιας και διακρίνεται εμφανώς για τη δυναμική του σχεδίαση: «Παντού υπάρχουν ρόμβοι» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκιρδής, ένα χαρακτηριστικό που αντανακλά τη σύγχρονη ταυτότητα της μάρκας. Οι αναλογίες του αμαξώματος έχουν επαναπροσδιοριστεί, με μακρύτερο καπό, αυξημένο μεταξόνιο στα 2.591 mm (+8) και πιο δυναμική γραμμή οροφής, που αφήνει κουπέ υπαινιγμούς. Όπως διαπιστώσαμε και «ιδίοις όμασσι», το νέο Clio έχει μια άκρως ελκυστική σιλουέτα, με έντονες «νευρώσεις», χαρακτηριστικό ρύγχος και αιχμηρές ακμές. Αυτά τα νέα στοιχεία συνδυάζονται με ορισμένα διαχρονικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, αλλά και το περίγραμμα των παραθύρων που στενεύει στην πίσω γωνία, καθιστώντας το Clio μοναδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του με κρυφές τσιμούχες στα τζάμια του.

Στο εσωτερικό υπάρχει αισθητή αναβάθμιση τόσο σε επίπεδο σχεδίασης όσο και ποιότητας. Το ταμπλό φιλοξενεί ψηφιακή διάταξη διπλής οθόνης σε σχήμα V, με κεντρική οθόνη διαμέτρου έως 10,1 ιντσών προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι ενσωματώνει το κουμπί για επιλογή προγράμματος οδήγησης από το σύστημα Multi-Sense, με ταυτόχρονη προσαρμογή του ατμοσφαιρικού φωτισμού της καμπίνας. Υπάρχει και «smart mode», που προσαρμόζει τις παραμέτρους λειτουργίας αυτόματα, ανάλογα το στυλ οδήγησης.

Τα καθίσματα έχουν νέα σχεδίαση και χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά, ανάλογα με την έκδοση, ενισχύοντας τη σύγχρονη και βιώσιμη εικόνα της καμπίνας. Ειδικά στην έκδοση Esprit Alpine, το νέο Renault Clio αποτελείται από 33,7% υλικά χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (ανακυκλωμένα υλικά: 24%, + τμήματα από απορρίμματα). Η έκδοση full hybrid Esprit Alpine μπορεί να ανακυκλωθεί σε πάνω από το 85% του συνολικού του βάρους της, μαζί με τις ζάντες αλουμινίου των 18 ιντσών. Πάνω από το 50% του ταμπλό είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (39% για την κεντρική κονσόλα), το τμήμα απορρόφησης του προφυλακτήρα είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, ενώ πάνω από το 50% του αλουμινίου των ζαντών 18 ιντσών της έκδοσης Esprit Alpine είναι ανακυκλώσιμο.

Το πορτμπαγκάζ να φτάνει τώρα έως τα 391 λίτρα και διαθέτει μάλιστα χαμηλότερο κατά 40mm κατώφλι φόρτωσης που θα διευκολύνει την καθημερινή χρήση, ενώ στην καμπίνα επιχειρείται μια βελτίωση της πρακτικότητας με την προσφορά νέων λύσεων αποθήκευσης, όπως ο κλειστός χώρος στην κεντρική κονσόλα με το μαλακό σπαστό κάλυμμα, παρόμοιο με το κάλυμμα της οθόνης ενός tablet. Παράλληλα, ο εξοπλισμός συνδεσιμότητας περιλαμβάνει θύρες USB-C, επαγωγικό φορτιστή και σύστημα OpenR Link με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, στοιχείο που εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία.



Το νέο Clio είναι άμεσα διαθέσιμο στην αγορά με κινητήρα 115 ίππων και ως υβριδικό με 160 ίππους. Η έκδοση full hybrid E-Tech 160 υπόσχεται μέχρι και 80% ηλεκτρική λειτουργία του χρόνου οδήγησης στην πόλη και συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρoυ με άμεσο ψεκασμό κύκλου Atkinson, δύο ηλεκτροκινητήρες, που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh και καινοτόμο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών χωρίς συμπλέκτη. Αυτό διαθέτει δύο σχέσεις για την ηλεκτροκίνηση και τέσσερις για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το σύνολο προσφέρει επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8,3 δευτερόλεπτα, εκπομπές CO₂ έως 89 g/km και κατανάλωση 3,9 lit./100km. Σαν αποτέλεσμα η υποσχόμενη αυτονομία φτάνει τα 1.000 km. Ο τρικύλινδρος turbo βενζίνης TCe 1,2 λτ. των 115 ίππων, έρχεται με επιλογή χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη EDC.

Οι άνθρωποι της εταιρείας πιστεύουν ότι το καινούργιο μοντέλο θα τα πάει εξίσου καλά με τους προκατόχους του, καθώς προσφέρεται σωστά τιμολογημένο, με γκάμα που δίνει δυνατότητα επιλογών στον πελάτη. Έχουμε λοιπόν τον τιμοκατάλογο να ξεκινά από τα 20.900 ευρώ για το βενζινοκίνητο TCe 115 (τιμή με προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος 500 ευρώ) και από τα 24.900 ευρώ για το Full hybrid E-Tech 160. Αναμφίβολα, περαιτέρω ώθηση στην πορεία του μοντέλου θα δώσει η έκδοση βενζίνης-υγραερίου ECO-G 120 EDC που θα αρχίσει να παράγεται τον ερχόμενο Μάιο.

O κ. Στήβεν Σίρτης, CEO της Grand Automotive Hellas, θεωρεί ότι το νέο Renault είναι ένα αυτοκίνητο που «θα βοηθήσει την εταιρεία να πάει παραπέρα σε μία αγορά που κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς». Να σημειώσουμε εδώ πως το νέο Clio έρχεται σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού, evolution, techno και esprit Alpine με την τελευταία να είναι διαθέσιμη μόνο με το υβριδικό σύστημα κίνησης. Στο βασικό πακέτο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στοιχεία όπως, Adaptive Cruise Control, OpenR Link inftotainment με οθόνη 10,1 ιντσών, ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, ηλεκτρικό χειρόφρενο & πίσω δισκόφρενα, καθώς και κάμερα οπισθοπορείας. Η πλουσιότερη έκδοση techno, επιπλέον της evolution προσφέρει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, Renault Multi Sense (προγράμματα οδήγησης), ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, Google Built-In στο OpenR Link και κάρτα hands-free. Η κορυφαία έκδοση esprit Alpine έρχεται με 18άρες ζάντες αλουμινίου, Active Driver Assist, Blind Spot Warning, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός-πίσω και ασύρματη φόρτιση smartphone.

Στο σύντομο test drive που ακολούθησε της εκδήλωσης είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε αφενός την πολύ χαμηλή κατανάλωση που μπορεί να επιτύχει στην πράξη η πλήρως υβριδική έκδοση του νέου Clio, και αφετέρου την υψηλή ποιότητα κατασκευής και τη στιβαρότητα του συνόλου. Παράλληλα, πήραμε μια πρώτη γεύση από τα καλά χαρακτηριστικά της ανάρτησης σε επίπεδο άνεσης και αθόρυβης λειτουργίας, ενώ το πιο γρήγορο (2,6 από 3,3 στροφές από άκρη σε άκρη) έχει τονίσει τα πάντα υψηλά δυναμικά χαρακτηριστικά του γαλλικού supermini.

Αυτό που είναι αξίζει επίσης να αναφερθεί είναι το υψηλό επίπεδο ποιότητας κύλισης που θυμίζει μεγαλύτερο μοντέλο, όπως και η αίσθηση ασφάλειας. Η τελευταία ενισχύεται με έως και 29 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, όπως Adaptive Cruise Control, συστήματα υποβοήθησης κατά την οπισθοπορεία, hands-free parking και κάμερα παρακολούθησης της κατάστασης του οδηγού. Επιπλέον, τα συστήματα Safety Score και Safety Coach, βραβευμένα για τη συμβολή τους στην οδική ασφάλεια, προσφέρουν υποστήριξη και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

Το νέο Renault Clio, συνεχίζοντας την πορεία ενός μοντέλου που έχει συνδέσει το όνομά του με τη διαχρονική επιτυχία στην κατηγορία του πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας. Οι τιμές όλων των εκδόσεων είναι οι παρακάτω:

evolution TCe 115 20.900 €*

techno TCe 115 22.900 €

evolution TCe 115 EDC 21.900 €**

techno TCe 115 EDC 24.700 €

evolution full hybrid E-Tech 160 24.900 €

techno full hybrid E-Tech 160 25.900 €

esprit Alpine full hybrid E-Tech 160 28.000 €