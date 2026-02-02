Ποιος είπε πως τα 7-θέσια έχουν αδιάφορο design και είναι βαρετά στην οδήγηση;

Μετά τη νέα γενιά Peugeot 3008, το 5008 αποτέλεσε το αναμενόμενο επόμενο βήμα, καταλήγοντας να είναι κάτι παραπάνω από 7-θέσια εκδοχή του πρώτου - η ναυαρχίδα των SUV της γαλλικής εταιρίας. Έτσι, σε μια εποχή που τα οικογενειακά αυτοκίνητα καλούνται να είναι όχι μόνο ευρύχωρα και τεχνολογικά προηγμένα, αλλά και οδηγοκεντρικά, το Peugeot 5008 Hybrid 145 δείχνει να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.

Σε πρώτη ανάγνωση, θα μπορούσες εύκολα να το μπερδέψεις με το 3008. Το design είναι επί της ουσίας πανομοιότυπο εμπρός, με τη νέα μάσκα με τη... ντεγκραντέ τεχνοτροπία (από μαύρη «σβήνει» στο χρώμα του αμαξώματος) να δένει αρμονικά με τις τρεις φωτεινές «νυχιές» (που σε κάθε πλευρά του εμπρός τμήματος) οι οποίες αποτελούν πλέον σήμα-κατατεθέν της Peugeot, αλλά και τα μοντέρνα φωτιστικά. Σε κάθε περίπτωση, το νέο Peugeot 5008 είναι ταυτόχρονα δυναμικό και «κλασάτο» με προφανώς premium στόχευση. Η βασική διαφορά, σε σχέση με το 3008, εντοπίζεται στο πίσω μέρος, όπου η οροφή του 5008 διατηρεί πιο «τετραγωνισμένη» λογική, χωρίς την κουπέ προσέγγιση του 3008.

Άλλωστε οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια: με μήκος 4,79 m το 5008 είναι 25 εκατοστά μακρύτερο από το νέο 3008, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο όταν ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις στο εσωτερικό. Το μεταξόνιο των 2.901 χιλιοστών επιτρέπει μια δεόντως αξιοποιήσιμη 7-θέσια διάταξη. Μπορεί, η τρίτη σειρά με τα δύο καθίσματα να απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ή μικρόσωμους ενήλικες (η πρόσβαση πάντως δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη), όμως η δεύτερη σειρά είναι αρχοντική, ακόμη και για ψηλούς επιβάτες.

Τα ανεξάρτητα συρόμενα καθίσματα, το επίπεδο πάτωμα και οι πολλοί αποθηκευτικοί χώροι κάνουν σαφές ότι εδώ μιλάμε για ένα SUV σχεδιασμένο με γνώμονα την πρακτικότητα. Και με χώρο αποσκευών έως 748 λίτρα στην 5θέσια διάταξη (1.815 λίτρα με το «ξάπλωμα» της 2ης και 3ης σειράς) και 259 λίτρα πίσω από την τρίτη σειρά καθισμάτων, δύσκολα θα ζητήσεις κάτι παραπάνω.

Η εικόνα του εντυπωσιακού ταμπλό είναι γνώριμη από το 3008. Το πανοραμικό i-Cockpit με το κυρτό πάνελ των 21 ιντσών, που ενσωματώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την οθόνη του infotainment, είναι στάνταρ και κυριαρχεί οπτικά. Τα i-toggles (σσ. πλήκτρα αφής για εξατομικευμένη άμεση επιλογή των πιο συχνά χρησιμοποιουμένων λειτουργιών) στο κέντρο της κονσόλας προσθέτουν εργονομία σε έναν κατά τα άλλα έντονα ψηφιακό διάκοσμο, ενώ η θέση οδήγησης με το μικρό τιμόνι και το «αγκαλιασμένο» ταμπλό, που εξακολουθεί να αποτελεί σήμα κατατεθέν των σύγχρονων Peugeot, δίνει και εδώ το παρών.

Γνωστό, από άλλες εφαρμογές του σε μοντέλα της Peugeot και του ομίλου Stellantis γενικότερα, είναι και το υβριδικό σύνολο των 145 ίππων. Ο υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 1.2 PureTech συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 21 ίππων, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που δίνει έμφαση στην ομαλότητα της λειτουργίας και την οικονομία, έχοντας μάλιστα αυξημένες δυνατότητες ηλεκτροκίνησης σε σύγκριση με τα υβριδικά συστήματα 48V που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος, που ήταν ήπια υβριδικά. Αυτό το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης 48-βολτης υβριδικής τεχνολογίας (για την ακρίβεια: πλήρως υβριδικής) είναι που υπόσχεται να κάνει τη διαφορά ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες κίνησης, όπου θεωρητικά η κατανάλωση μπορεί να προσεγγίσει τα 6,5 λίτρα/100 χλμ., αν και στην πράξη αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Με τη συσσωρευμένη κατανάλωση στο trip computer να φτάνει τα 8,2 λίτρα/100 χλμ. (για απόσταση 3.400 χλμ. με μέση ταχύτητα 35 km/h) δεν θα λέγαμε ότι έχουμε να κάνουμε με κάποιον πρωταθλητή της οικονομίας. Θεωρούμε όμως σχετικά λογική αυτήν την τιμή για ένα αυτοκίνητο με τον όγκο και το βάρος του Peugeot 5008. Πάντως, οφείλουμε να σημειώσουμε πως πολύ πιο αισθητό είναι το όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία του ήπια υβριδικού συστήματος κίνησης στον τομέα των επιταχύνσεων εν κινήσει: το 5008 μπορεί να κινείται σβέλτα προσφέροντας αισθητά βελτιωμένη απόκριση στο γκάζι σε σχέση με τον μη υβριδικό προκάτοχό του.

Αναμφίβολα, το νέο 5008 είναι από τα πιο ευχάριστα στην οδήγηση οικογενειακού προφίλ αυτοκίνητα που μπορεί να βρει κανείς στην αγορά σήμερα. Παρά τον όγκο του και την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, «πατάει» δυνατά και ουσιαστικά στρίβει ουδέτερα, όντας σε θέση να κινηθεί εύκολα σε σβέλτους ρυθμούς, με τον κινητήριο σύνολο να είναι σε θέση να τον υποστηρίξει χάρη στην προθυμία που δείχνει στο πάτημα του πεντάλ, την ροπή, αλλά και την εξαιρετική λειτουργία του κιβωτίου (έχει και paddles στο τιμόνι για σειριακές εναλλαγές σχέσεων) που και πολιτισμένο είναι και άμεση απόκριση δείχνει.

Η ανάρτηση είναι σωστά ρυθμισμένη – ευνοώντας κυρίως τα δυναμικά χαρακτηριστικά - το τιμόνι γρήγορο και σαφές, ενώ το ηλεκτρονικό οπλοστάσιο λειτουργεί διακριτικά αλλά αποτελεσματικά. Οπότε δεν αργείς να διαπιστώσεις ότι αυτό το μεγάλο σε μέγεθος SUV έχει τη δυνατότητα να του προσφέρει στιγμές πραγματικής οδηγικής απόλαυσης όταν βρεθείς στην κατάλληλη διαδρομή. Και αν ο δρόμος σε βγάλει σε κάποια από τις ομορφιές της πατρίδας μας και θελήσεις να αφήσεις τον μικρό εξερευνητή που κρύβεις μέσα σου να αναλάβει δράση, υπάρχει η μεγάλη απόσταση από το έδαφος (194 mm) για να αποφύγεις τους… μπελάδες και το Advanced Traction Control που βελτιστοποιώντας την πρόσφυση θα σου επιτρέψει να μην κολλήσεις στην αναμέτρησή σου με τη λάσπη, το χιόνι και την άμμο και τις όποιες σαθρές επιφάνειες βρεθούν στο δρόμο σου.

Σε κάθε περίπτωση, το Peugeot 5008 Hybrid 145 επενδύει στην τεχνολογία, στην ποιότητα κύλισης και στην πρακτικότητα. Και το κάνει με έναν τρόπο ώριμο, παρά τις όποιες εργονομικές ιδιοτροπίες μπορεί κανείς να εντοπίσει (πχ. θέση κάποιων διακοπτών). Για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο 7-θέσιο SUV που να απαντά ρεαλιστικά στις ανάγκες της καθημερινής ζωής, το 5008 είναι μια από τις πιο πειστικές προτάσεις της κατηγορίας με τιμή που ξεκινά από τα 38.900 ευρώ στην έκδοση Allure.

Σε αυτή την τιμή ο στάνταρ εξοπλισμός έχει σχεδόν τα πάντα περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων LED προβολείς, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες και φώτα, το σύστημα Visio Park 1 με κάμερα οπισθοπορείας υψηλής ευκρίνειας 180 μοιρών και αισθητήρες στάθμευσης πίσω, δερμάτινο τιμόνι, το νεότερο ψηφιακό cockpit της γαλλικής φίρμας Peugeot Panoramic Display με κυρτή οθόνη 20 ιντσών, φιμέ πίσω τζάμια, ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, καθώς επίσης και μια πλήρη σουίτα συστημάτων υποστήριξης του οδηγού (αυτόματο φρενάρισμα, διατήρηση λωρίδας κ.ά.).