Ηλεκτρικό, τετρακίνητο και έτοιμο για όλα…

Το λανσάρισμα του τετρακίνητου ηλεκτρικού Opel Grandland έρχεται σε μια περίοδο που του ταιριάζει, καθώς οι χειμερινές συνθήκες οδήγησης, ιδιαίτερα σε βρεγμένους, χιονισμένους ή λασπωμένους δρόμους, θέτουν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο πρόσφυσης. Ωστόσο το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας με τετρακίνηση είναι βέβαιο ότι έχει να προσφέρει πολλά στον κάτοχό του όλες τις εποχές του χρόνου.

Το Opel Grandland Electric AWD γίνεται το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της γερμανικής εταιρίας με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, χαρακτηριστικό που εξασφαλίζεται από την παρουσία δύο ηλεκτροκινητήρων —ενός στον εμπρός άξονα με 213 ίππους και ενός στον πίσω με 112 PS – με τη συνδυασμένη ισχύ του συστήματος φτάνει τους 325 ίππους. Η μέγιστη συνδιασμένη ροπή ανέρχεται στα 509 Nm (343 Nm μπροστά και 166 Nm πίσω) και είναι διαθέσιμη από μηδενικές στροφές, συμβάλλοντας σύμφωνα με την Opel στην άμεση απόκριση και στον καλύτερο έλεγχο σε ανηφορικές ή απαιτητικές διαδρομές. Να σημειωθεί εδώ πως με συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης Cd 0,278, το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το πιο αεροδυναμικά σχεδιασμένο Grandland μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερο ρόλο στη συνολική συμπεριφορά του μοντέλου παίζει το πλαίσιο, το οποίο χρησιμοποιεί αμορτισέρ με δεύτερο υδραυλικό κύκλωμα. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την αυτόματη προσαρμογή της απόσβεσης ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου, προσφέροντας συνδυασμό άνεσης και πιο άμεσης οδηγικής αίσθησης όταν χρειάζεται. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί ειδικές ρυθμίσεις σε ελατήρια, αντιστρεπτικές δοκούς, σύστημα διεύθυνσης και ESC, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας σε υψηλές ταχύτητες.

Για διαφορετικές συνθήκες οδήγησης,

Το Grandland Electric AWD δίνει στον οδηγό του τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων προγραμμάτων λειτουργίας:

α) Το πρόγραμμα 4WD προορίζεται για χιόνι, πάγο ή ιδιαίτερα ολισθηρό οδόστρωμα, με συνεχή λειτουργία και των δύο κινητήρων και ισόποση κατανομή ισχύος.

β) Σε στεγνό δρόμο ή ήπιες συνθήκες, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία επιπλέον προγράμματα: Normal, Sport και Eco. Με την επιλογή Normal δίνεται προτεραιότητα στον εμπρός άξονα για μέγιστη αποδοτικότητα, με ισχύ έως 313 ίππους, 450 Nm ροπής και αυτόματη ενεργοποίηση του πίσω κινητήρα όταν απαιτείται.

γΓ) Στην Sport επιλογή υπάρχει συνεχής λειτουργία και των δύο κινητήρων με κατανομή 60:40, για δυναμική οδήγηση με πλήρη ισχύ και ροπή, καθώς και πιο άμεση απόκριση σε τιμόνι και γκάζι.

δ) Η λειτουργία Εco δίνει έμφαση στη μέγιστη αυτονομία, με περιορισμό ισχύος στους 213 ίππους, ωστόσο σε έντονη επιτάχυνση, ενεργοποιείται αυτόματα και ο πίσω κινητήρας.

Στον τομέα των επιδόσεων, το τετρακίνητο ηλεκτρικό SUV της Opel επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου τύπου NMC έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 73 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 502 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η φόρτιση από 20% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και το προσαρμοζόμενο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD, σχεδιασμένο για βελτιωμένη ορατότητα κατά τη νυχτερινή οδήγηση χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου. Το Opel Grandland Electric AWD είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά, με τιμή εκκίνησης από 52.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης προωθητικής ενέργειας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω του επίσημου δικτύου Opel και της ιστοσελίδας της εταιρείας.