Μια καινοτομία στις 300 παγκοσμίως κορυφαίες

H Volvo ετοίμασε την πρώτη στον κόσμο «έξυπνη» ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, που κάνει πρεμιέρα στο επερχόμενο ηλεκτρικό Volvo EX60 και είναι σύμφωνα με το περιοδικό TIME μια από τις 300 επιλεγμένες εφευρέσεις του 2025 που διαμορφώνουν το μέλλον.

Η ζώνη ασφαλείας τριών σημείων (η μορφή που χρησιμοποιούμε σήμερα στα αυτοκίνητα) εφευρέθηκε από τη Volvo και η σουηδική μάρκα ήταν η πρώτη που την τοποθέτησε ως στάνταρ εξοπλισμό στα αυτοκίνητά της. Μάλιστα η σουηδική μάρκα παραιτήθηκε τότε από την πατέντα για να μπορέσουν και άλλες εταιρείες να χρησιμοποιήσουν τη ζώνη, σώζοντας έτσι εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο.





Σήμερα η Volvo έχει έτοιμη την πρώτη στον κόσμο «έξυπνη» ζώνη ασφαλείας την οποία ονομάζει πολλαπλής προσαρμογής. Η high-tech αυτή ζώνη θα λανσαριστεί στο επερχόμενο νέο ηλεκτρικό SUV EX60, που θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 21 Ιανουαρίου 2026, σε εκδήλωση που θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Μάλιστα, η νέα αυτή τεχνολογία ασφαλείας της Volvo είναι μέσα στην ετήσια λίστα του περιοδικού TIMΕ με τις 300 επιλεγμένες εφευρέσεις που διαμορφώνουν το μέλλον.

Η νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής σχεδιάστηκε για να προστατεύει ακόμα καλύτερα τους επιβάτες, προσαρμοζόμενη στις κυκλοφοριακές συνθήκες και στο άτομο που τη φορά. Αξιοποιώντας δεδομένα πραγματικού χρόνου από τους προηγμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς αισθητήρες του αυτοκινήτου, το σύστημα μπορεί να εξατομικεύει την προστασία, μέσω προσαρμογής στην εκάστοτε συνθήκη και σε μοναδικά χαρακτηριστικά του ατομικού προφίλ οδηγών και επιβατών, όπως το ύψος, το βάρος, το σχήμα του σώματος και η θέση του καθίσματος.





Για παράδειγμα, ένας πιο σωματώδης επιβάτης σε μία σοβαρή σύγκρουση θα δεχθεί υψηλότερο φορτίο από τη ρύθμιση της ζώνης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού στο κεφάλι του. Κατ’ αναλογία, ένας επιβάτης με μικρότερες σωματικές διαστάσεις σε μία πιο ήπια σύγκρουση θα δεχθεί χαμηλότερο φορτίο από τη ρύθμιση της ζώνης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κατάγματος στα πλευρά του. Οι δυνατότητες της νέας ζώνης ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να βελτιώνονται συνεχώς μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων λογισμικού.

Καθώς η Volvo Cars συγκεντρώνει περισσότερες πληροφορίες, το αυτοκίνητο μπορεί να βελτιώνει την αντίληψή του για τους επιβάτες, την προσαρμογή του σε νέα σενάρια και τις στρατηγικές απόκρισης. Πρόκειται για μία εφεύρεση που καταδεικνύει το πώς η Volvo συνεχίζει να πρωτοπορεί στις καινοτομίες ασφαλείας για να προστατεύει καλύτερα τους ανθρώπους, αξιοποιώντας πληροφορίες από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.







Η ζώνη πολλαπλής προσαρμογής είναι η δεύτερη λειτουργία ασφαλείας της Volvo, που κατακτά μια θέση στη λίστα του TIME, μετά το πρωτοποριακό Σύστημα Ανάλυσης Οδηγικής Συμπεριφοράς, που εξοπλίζει τα Volvo EX90 και ES90 και διακρίθηκε πέρσι. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τεχνολογία ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο, για να διαπιστώσει εάν ένας οδηγός είναι υπό την επήρεια μέθης, κουρασμένος ή αφηρημένος, ώστε το αυτοκίνητο να παρεμβαίνει για να παρέχει υποστήριξη εφόσον χρειαστεί.