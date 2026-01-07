Μια «χρυσή» αγορά για μια δυναμική μάρκα

Η Skoda κάνει επίσημη είσοδο στην πλούσια αγορά της Σαουδικής Αραβίας, μια κίνηση που ενισχύει την παρουσία της τσεχικής αυτοκινητοβιομηχανίας στη Μέση Ανατολή και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της μάρκας για περαιτέρω ανάπτυξη εκτός Ευρώπης.

Σε συνέχεια της εξαιρετικής εμπορικής και αναπτυξιακή της πορεία και σε συμφωνία με το πλάνο που προβλέπει «άνοιγμα» της μάρκας σε περιοχές με μεγάλη οικονομική δύναμη και υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, η Skoda προχωρά σε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα της στρατηγικής παγκοσμιοποίησής της κάνοντας επίσημη είσοδο στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας σε συνεργασία με τη SAMACO Motors. Η τελευταία είναι μέλος του ομίλου Al Nahla Group, ενός από τους παλαιότερους και πλέον καταξιωμένους εμπορικούς ομίλους της χώρας. Η SAMACO Motors, με πολυετή εμπειρία στη διανομή και εκπροσώπηση αυτοκινητοβιομηχανιών παγκόσμιας εμβέλειας, διαθέτει εκτενή γνώση της τοπικής αγοράς, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Skoda στη Σαουδική Αραβία.

Η είσοδος της Skoda στη συγκεκριμένη αγορά πραγματοποιήθηκε σε μια χρονιά-ορόσημο για τη Skoda Auto, καθώς το 2025, - χρονιά που η Skoda γιορτάζει τα 130 χρόνια της ιστορία της- η μάρκα κατέλαβε την τρίτη θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Στόχος της εταιρείας είναι η διατήρηση αυτής της θέσης έως το τέλος της δεκαετίας, παράλληλα με την ενίσχυση της παρουσίας της σε αγορές με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό.

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στη Μέση Ανατολή, με τις ετήσιες πωλήσεις να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το ένα εκατομμύριο οχήματα έως το 2030. Παράλληλα, η τρέχουσα αναλογία οχημάτων – 156 ανά 1.000 κατοίκους – καταδεικνύει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Σε αυτό το περιβάλλον, η Skoda σκοπεύει να απευθυνθεί κυρίως σε νεαρούς οδηγούς και οικογένειες στα μεγάλα αστικά κέντρα, προσφέροντας μοντέλα με έμφαση στην ευρυχωρία, την αξιοπιστία και την τεχνολογία.

Η εμπορική δραστηριοποίηση της μάρκας ξεκινά με πλήρη γκάμα μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στο αρχικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται η Octavia, καθώς και τα SUV Kushaq, Karoq και Kodiaq. Στη συνέχεια θα προστεθούν τα Superb και Superb Combi, ενώ για το 2026 έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του compact sedan Slavia, μοντέλου που ανταποκρίνεται στη διαχρονικά υψηλή ζήτηση για σεντάν στη χώρα.

Η ανάπτυξη της Skoda στη Σαουδική Αραβία θα υποστηριχθεί από δίκτυο σύγχρονων εκθέσεων λιανικής. Τα πρώτα δύο καταστήματα, συνολικής επιφάνειας άνω των 1.200 τετραγωνικών μέτρων, αναμένεται να λειτουργήσουν έως το τέλος του 2025 στην Τζέντα και το Αλ Κομπάρ. Το κατάστημα-ναυαρχίδα στο Ριάντ έχει προγραμματιστεί για το 2026.

Η είσοδος στη σαουδαραβική αγορά αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων κινήσεων της Skoda στη Μέση Ανατολή, όπως η είσοδος στο Ομάν, η επανεκκίνηση δραστηριοτήτων στο Κατάρ και το άνοιγμα νέων εκθέσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική Next Level Skoda Strategy, με παρουσία σε σχεδόν 100 αγορές και περισσότερες από 926.000 παραδόσεις οχημάτων το 2024, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή της προσανατολισμό και τον ρόλο της εντός του Volkswagen Group.