Αυτή η «avant garde» πολυτελής ηλεκτρική λιμουζίνα έχει αυτονομία 750 χιλιόμετρα

Αποτελώντας μια δήλωση πολυτέλειας, υψηλής τεχνολογίας και κομψότητας, ως ναυαρχίδα μιας μάρκας που δηλώνει ξεχωριστή όπως η γαλλική DS, το εντυπωσιακό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που βλέπετε στις φωτογραφίες προσφέρει μικτή αυτονομία που φτάνει τα 750 χιλιόμετρα! Κυρίες και κύριοι υποδεχτείτε το DS Νο8, που είναι πλέον διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά!

Το DS Νο8, η νέα 100% ηλεκτρική και high-tech ναυαρχίδα της πολυτελούς γαλλικής μάρκας, υπόσχεται μια διαφορετική εμπειρία άνεσης και φινέτσας. Ως σύμβολο της γαλλικής αριστείας στην «Τέχνη του Ταξιδιού» επιχειρεί να συνδυάσει τη σύγχρονη τεχνολογία με τη μακρά γαλλική παράδοση στην αυτοκίνηση. Μάλιστα, η παρουσίασή του συμπίπτει με τη συμπλήρωση 70 ετών από την ιστορική DS του 1955, ένα μοντέλο-ορόσημο που εξακολουθεί να επηρεάζει τη φιλοσοφία της μάρκας.

Το DS N°8 έχει μήκος 4,82 m και δίνει σαφή προτεραιότητα στην αεροδυναμική αποδοτικότητα με τη λεπτομερή εξέλιξη κάθε επιφάνειάς του στην αεροδυναμική σήραγγα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων τροχών διαμέτρου 74 εκατοστών με στόχο τη μείωση της αντίστασης και τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης, εξασφαλίζοντας κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία, όπως θα δούμε στη συνέχεια: Με τον συντελεστή Cd στο 0,24, το DS Νο8 είναι ένα από τα πιο αεροδυναμικά αυτοκίνητα παραγωγής στον κόσμο. Οι σχεδιαστές της DS έδωσαν στη ναυαρχίδα της μάρκας μια ξεχωριστή ταυτότητα που συνδυάζει την κομψότητα με τη διαφορετικότητα.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει η DS LUMINASCREEN, μια φωτιζόμενη μάσκα που λειτουργεί και ως στοιχείο αεροδυναμικής βελτιστοποίησης, σε συνδυασμό με προβολείς LED τριών μονάδων και διακοσμητικά LED σε μοτίβο «Clous de Paris». Τα κάθετα DS LIGHTBLADE εμπρός και πίσω συμβάλλουν επίσης στην άμεση αναγνωρισιμότητα του DS Νο8.

Το εσωτερικό του DS N°8 ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ της DS Automobiles και του κόσμου της μόδας, αποπνέοντας αυθεντική γαλλική πολυτέλεια και χρησιμοποιώντας τα πιο εκλεκτά υλικά και μοναδικά φινιρίσματα εσωτερικού χώρου, όπως οι ραφές Pearl σε σχήμα μαργαριταριού στο ταμπλό και τα υποβραχιόνια, οι ανάγλυφες λεπτομέρειες «Clous de Paris» εμπνευσμένες από την υψηλή ωρολογοποιία και τα κοσμήματα. Xαρακτηριστικές είναι και οι δερμάτινες επενδύσεις Nappa σε μοτίβο μπρασελέ ρολογιού, όπως και το ταμπλό που «αγκαλιάζει» τους επιβάτες εκφράζοντας τη φιλοσοφία του «Seamless Design».

Όλες αυτές οι χαρακτηριστικές δεξιότητες, που βρίσκονται αποκλειστικά στις δημιουργίες της DS Automobiles, βρίσκουν εδώ ιδιαίτερη έκφραση και τονίζουν τον avant garde χαρακτήρα της γαλλικής λιμουζίνας. Η πανοραμική γυάλινη οροφή, η ενισχυμένη ηχομόνωση και τα πολυστρωματικά κρύσταλλα υπόσχονται ένα ήρεμο, άκρως ποιοτικό και «φωτεινό» περιβάλλον μετακίνησης. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το DS N°8 εξοπλίζεται με το DS IRIS SYSTEM 2.0, το οποίο ελέγχεται μέσω φωνητικών εντολών ή από οθόνη αφής 16 ιντσών και υποσχόμενο υψηλή υπολογιστική ισχύ και κορυφαία απόκριση. Το DS IRIS SYSTEM 2.0 προσφέρει δωρεάν πρόσβαση για 3 χρόνια στο πακέτο CONNECT PLUS, με συνδεδεμένες υπηρεσίες όπως το ChatGPT και το EV Routing, το οποίο βελτιστοποιεί συνεχώς τη διαδρομή και τον χρόνο φόρτισης σε πραγματικό χρόνο.

Πιστό στο πνεύμα της avant-garde, το DS N°8 αποθεώνει τη μοντέρνα τεχνολογία, που τίθεται στην υπηρεσία του οδηγού μέσω του DS DRIVE ASSIST 2.0, με ημιαυτόματη αλλαγή λωρίδας και λειτουργία PREDICTIVE ACC που προσαρμόζει την ταχύτητα στο προφίλ του δρόμου (στροφές, διασταυρώσεις, πλατείες, κ.α.) καθώς και στα όρια κυκλοφορίας. Τα φώτα DS PIXEL VISION 3.0, έχουν προβολείς με εμβέλεια που φτάνει τα 520 μέτρα χωρίς να θαμπώνουν τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου ή να ενοχλούν τον οδηγό με αντανακλάσεις από τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Στα παραπάνω στοιχεία υψηλής τεχνολογίας προσθέστε και το «προνοητικό» σύστημα DS ACTIVE SCAN SUSPENSION με κάμερα που σκανάρει το δρόμο και στέλνει πληροφορίες στην ελεγχόμενη ανάρτηση, καθώς επίσης σύστημα νυχτερινής όρασης DS NIGHT VISION, το οποίο εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα τόσο τη νύχτα όσο και την ημέρα, καθώς και ψηφιακός καθρέπτης όπισθεν.

Το DS N°8 διατίθεται σε τρεις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις ισχύος 230, 245 και 350 ίππων, με την κορυφαία να εξοπλίζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες και τετρακίνηση. Οι ηλεκτροκινητήρες παράγονται στη Γαλλία, στο εργοστάσιο του Trémery, στο πλαίσιο της κοινοπραξίας Emotors του Ομίλου Stellantis. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν λειτουργία power boost, αυξάνοντας για ένα διάστημα την απόδοση ανάλογα με την έκδοση: +30 ίππoι στην έκδοση FWD, που φτάνει έτσι τους 260 ίππους, +35 ίπποι στην έκδοση FWD Long Range (φτάνει τους 280) και +25 ίπποι στην AWD Long Range, φτάνοντας τους 375 ίππους. Σαν αποτέλεσμα, η έκδοση FWD επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα, η FWD Long Range σε 7,8 δευτερόλεπτα, ενώ η AWD Long Range σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 190 χλμ./ώρα για όλες τις εκδόσεις.

Δύο επιλογές μπαταριών τεχνολογίας NMC (επίσης παράγονται στη Γαλλία) είναι διαθέσιμες, με ωφέλιμη χωρητικότητα 74 kWh και 97,2 kWh αντίστοιχα, με τη μεγαλύτερη να εξασφαλίζει στην έκδοση FWD Long Range μια αξιοσημείωτη αυτονομία 750 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP. Μάλιστα σε αστικές συνθήκες η αυτονομία φτάνει έως τα 909 km ενώ στον αυτοκινητόδρομο ξεπερνάει τα 500 km. Η συνδυασμένη ηλεκτρική αυτονομία WLTP των εκδόσεων FWD και AWD Long Range ανέρχεται σε 550 km και 688 km αντίστοιχα. Σε ταχεία φόρτιση DC έως 160 kW, το DS N°8 μπορεί να ανακτήσει περίπου 200 km αυτονομίας σε 10 λεπτά, ενώ για καθημερινή φόρτιση υποστηρίζεται ενσωματωμένος φορτιστής AC 11 kW, με προαιρετική επιλογή 22 kW.

Η γαλλική λιμουζίνα είναι διαθέσιμη πλέον για παραγγελίες στην ελληνική αγορά σε δύο επίπεδα εξοπλισμού. Η έκδοση PALLAS, διαθέσιμη στις εκδόσεις FWD και FWD Long Range, προσφέρει πλούσιο βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει DS IRIS SYSTEM με 3D συνδεδεμένη πλοήγηση, ασύρματο Android AutoTM και Apple CarplayTM, ασύρματη φόρτιση smartphone, τέσσερις θύρες USB, είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω και κάμερα οπισθοπορείας, αναγεννητική πέδηση με 3 επίπεδα μέσω paddles στο τιμόνι, σύστημα One-pedal, ηχοαπορροφητικά κρύσταλλα, φιμέ κρύσταλλα στο πίσω μέρος, αντλία θερμότητας, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, πανοραμική θερμομονωτική γυάλινη οροφή, εσωτερικό διάκοσμο σε vegan δέρμα, θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, ατμοσφαιρικό εσωτερικό φωτισμό, προστατευτικά μαρσπιέ θυρών από ανοξείδωτο χάλυβα, εφεδρικό τροχό έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα.

Η έκδοση ÉTOILE, διαθέσιμη σε FWD, FWD Long Range και AWD Long Range, ξεχωρίζει με τη μάσκα DS LUMINASCREEN και προσθέτει, μεταξύ άλλων, ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, συναγερμό, ηλεκτρικές παιδικές ασφάλειες, DS DRIVE ASSIST 2.0, DS PIXEL LED VISION, ψηφιακό εσωτερικό καθρέπτη, σύστημα καμερών 360 Vision, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands free λειτουργία, DS Extended Head Up Display και DS Neck warmer (σύστημα θέρμανσης αυχένα).

Όσο για τις τιμές αυτές διαμορφώνονται ως εξής (xωρίς κρατική επιδότηση):

DS N°8 Pallas 74 kWh 230 PS από 56.900 ευρώ.

DS N°8 Pallas Long Range 97,2 kWh 245 PS από 60.100 ευρώ.

DS N°8 Étoile 74 kWh 230 PS από 61.600 ευρώ.

DS N°8 Étoile Long Range 97,2 kWh 245 PS από 69.500 ευρώ.

DS N°8 Étoile AWD Long Range 97,2 kWh 350 PS από 74.300 ευρώ.

Το DS N°8 διατίθεται σε πέντε χρώματα, εκ των οποίων τα τρία είναι νέα: Μπλε TOPAZ, Γκρι PALLADIUM και Λευκό ALABASTER, στα οποία προστίθενται τα CRYSTAL PEARL και Μαύρο PERLA NERA. Επιπλέον, διατίθεται στάνταρτ η μαύρη οροφή (συμπεριλαμβανομένων των τόξων) και προαιρετικά ένα εκτεταμένο δίχρωμο φινίρισμα που περιλαμβάνει και το καπό, ενισχύοντας τον δυναμισμό και την κομψότητα της σιλουέτας. Η τεχνολογία Paintjet που χρησιμοποιείται για το δίχρωμο καπό αποτελεί παγκόσμια πρωτιά στη μαζική παραγωγή και μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (η διαδικασία βαφής δεν απαιτεί φάση ψησίματος).

Συνολικά, το DS N°8 τοποθετείται ως μια τεχνολογικά προηγμένη ηλεκτρική πρόταση στα πολυτελή σεντάν, δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα, την άνεση και την υψηλή ποιότητα, στοιχεία που αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ταυτότητας της DS Automobiles.