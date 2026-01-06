Κάποιος γιορτάζει για τα 30 εκατομμύρια αυτοκίνητα που κατασκεύασε

Στην Κίνα τα πράγματα τρέχουν με άλλους ρυθμούς και η Changan ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ξεπέρασε το ορόσημο της παραγωγής 30.000.000 οχημάτων και παράλληλα έθεσε νέους στόχους μέσα στους οποίους είναι και η ένταξη της κινέζικης μάρκας ανάμεσα στους 10 κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο.

Το Changan Automobile Group, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους αυτοκινητοβιομηχανικούς ομίλους της Κίνας και στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από τον Όμιλο Βασιλάκη, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της παραγωγής 30 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως, ένα ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου. Το επετειακό όχημα ήταν ένα AVATR 12 Quad-Laser Edition, το οποίο εξήλθε από τη γραμμή παραγωγής στο AVATR Digital Intelligence Factory. Σύμφωνα με την εταιρεία, το γεγονός αυτό αποτυπώνει τη μετάβασή της από έναν παραδοσιακό κατασκευαστή σε έναν παγκόσμιο, τεχνολογικά προσανατολισμένο όμιλο έξυπνης κινητικότητας.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Changan Automobile Group, Zhu Huarong, τόνισε ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις κινητικότητας που είναι πιο έξυπνες και βιώσιμες, με επίκεντρο τις ανάγκες των χρηστών και με στόχο τη συμβολή σε ένα πιο πράσινο μέλλον. Παράλληλα, ένας τομέας που επενδύει η Changan είναι και η ασφάλεια. Ήδη από το 1999, η εταιρεία πραγματοποίησε το πρώτο crash test σε μίνι βαν στην Κίνα, θέτοντας τις βάσεις για τη συστηματική ανάπτυξη τεχνολογιών παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας. Σήμερα, με την υποστήριξη του Κρατικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ασφαλείας Έξυπνων Οχημάτων – μοναδικού στον κλάδο – εφαρμόζει το σύστημα επαλήθευσης CA-ITVS.

Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, τα οχήματα της Changan έχουν δοκιμαστεί σε συνθήκες που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, με στόχο τη διασφάλιση διάρκειας ζωής έως 10 έτη ή 260.000 χιλιόμετρα. Παράλληλα, η εταιρεία εισάγει την πλατφόρμα SDA Intelligence, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ασφάλειας, καλύπτοντας τόσο τους επιβάτες όσο και τα ψηφιακά τους δεδομένα.

Η στρατηγική ανάπτυξης της Changan βασίζεται στους άξονες Green και Intelligent. Το Green Plan εστιάζει στην ηλεκτροκίνηση, την ασφάλεια των μπαταριών και την ανάπτυξη οικοσυστημάτων νέας ενέργειας, ενώ το Intelligent Plan αφορά την εξέλιξη της ευφυΐας των οχημάτων, των αυτόνομων συστημάτων και της συνδεσιμότητας.

Μεταξύ των τεχνολογιών που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται το σύστημα Golden Shield Battery, το οποίο στοχεύει στη θέσπιση υψηλότερων προτύπων ασφάλειας, καθώς και η τεχνολογία υψηλής συχνότητας παλμικής θέρμανσης, που βελτιώνει την απόδοση των μπαταριών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, το σύστημα κίνησης BlueCore 3.0 προσφέρει λύσεις για υβριδικά και συμβατικά σύνολα, συνδυάζοντας επιδόσεις και αποδοτικότητα.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η Changan έχει παρουσιάσει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο έως το 2030. Μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονται η ένταξη στους 10 κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως, η επίτευξη ετήσιων πωλήσεων 5 εκατομμυρίων οχημάτων, καθώς και η προέλευση άνω του 60% των πωλήσεων από οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV-New Energy Vehicles). Παράλληλα, ο Όμιλος επιδιώκει το 30% των συνολικών πωλήσεων να προέρχεται από τις διεθνείς αγορές, ενισχύοντας περαιτέρω την παγκόσμια παρουσία του.