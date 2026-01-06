1.000 χιλιόμετρα με μια φόρτιση

Το ηλεκτρικό πρωτότυπο Renault Filante Record 2025 κατάφερε να καλύψει πάνω από 1.000 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και μάλιστα όχι μόνο με μια απλή μπαταρία μοντέλου παραγωγής, αλλά και με ρεαλιστική μέση ταχύτητα συνθηκών αυτοκινητόδρομου. Πρόκειται για ένα επίτευγμα της γαλλικής εταιρίας που δείχνει να ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα της ηλεκτρικής απόδοσης.

Το Renault Filante Record 2025 είναι ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο που σχεδιάστηκε για να προβάλλει την υψηλή ηλεκτρική απόδοση, συνδυάζοντας την πλούσια κληρονομιά της Renault με ένα φουτουριστικό όραμα για την ηλεκτροκίνηση. Έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στην έκθεση Rétromobile του Παρισιού τον Φεβρουάριου του 2025 και φυσικά το όνομα Filante Record δεν επιλέχθηκε τυχαία: Το «Filante» παραπέμπει στο Étoile Filante, ένα σχεδόν μύθικο Renault του 1956 που αντί για εμβολοφόρο κινητήρα διέθετε στροβιλοκινητήρα (κοινώς… jet engine) και είχε σπάσει ρεκόρ ταχύτητας στις αλυκές του Bonneville, φτάνοντας τα 308,9 km/h, ενώ το Record τιμά τα 40 CV des Records (1925-1926) και Nervasport des Records (1934), οχήματα που έθεσαν αρκετά ρεκόρ ταχύτητας και αντοχής για την εποχή τους.

Είναι προφανές λοιπόν πως το μήκους 5,12m εντυπωσιακό μονοθέσιο Filante Record 2025 βαμμένο σε χρώμα Ultraviolet Blue, αποτίει φόρο τιμής στην ιστορία και τις παραδόσεις της Renault, η οποία πάντα θεωρούσε το μηχανοκίνητο αθλητισμό και τα ρεκόρ ως μέσον επιβεβαίωσης των καινοτομιών της, προτού αυτές υιοθετηθούν από τα μοντέλα παραγωγής.

Ο στόχος που έθεσε εξ΄αρχής η γαλλική μάρκα ήταν ξεκάθαρος, αλλά απαιτητικός: Να καταφέρει το Filante Record 2025 να βγάλει περισσότερα από 1.000 km χωρίς φορτίσεις, χρησιμοποιώντας μπαταρία 87 kWh, την ίδια που φορεί το ηλεκτρικό Renault Scenic E-Tech.

Αυτός ο περιορισμός έκανε τη δοκιμή πιο αντιπροσωπευτική των συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σήμερα — αντί να βασιστεί σε τεράστιες, ειδικές μπαταρίες που δεν έχουν πρακτική στη σειρά παραγωγής αυτοκινήτων.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2025 στην πίστα δοκιμών της UTAC στο Μαρόκο, υπό συνθήκες που μιμούνται ρυθμό αυτοκινητόδρομου και τελικά το Filante Record 2025 κάλυψε 1.008 km σε 9 ώρες και 52 λεπτά με μέση ταχύτητα 102 km/h και κατανάλωση μόλις 7,8 kWh/100 km —νούμερο εξαιρετικά χαμηλό, συγκριτικά με τα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής σήμερα. Mάλιστα, στο τέλος της διαδρομής, παρέμενε ακόμη περίπου 11% της μπαταρίας, αρκετό για να διανύσει το ηλεκτρικό concept car της Renault επιπλέον περίπου 120 km σε παρόμοιες συνθήκες.

Αυτό που έχει σημασία είναι πως το ρεκόρ του Filante Record 2025 δεν ήταν προϊόν τύχης ούτε απλής αύξησης της χωρητικότητας της μπαταρίας. Αντίθετα, ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα στοχευμένης προσέγγισης στην απόδοση και στην ενεργειακή διαχείριση. Πιο συγκεκριμένα, το όχημα σχεδιάστηκε με έμφαση στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης.

Στο design του Filante Record 2025, που έχει ύψος μόλις 1,19m και πλάτος 1,71m, κυρίαρχο ρόλο έπαιξε η αεροναυπηγική. Mε την προστατευτική αεροδυναμική «φούσκα» της, η καμπίνα θυμίζει έντονα την καλύπτρα ενός μαχητικού αεροσκάφους, ενώ κάθε λεπτομέρεια του αμαξώματος έχει βελτιστοποιηθεί με γνώμονα την μείωση του συντελεστή οπισθέλκουσας.

Ένας άλλος παράγοντας που πρόσεξαν οι μηχανικοί της Renault είναι η μείωση του βάρους. Χάρη στην ευρεία χρήση ανθρακονημάτων και ειδικών κραμάτων αλουμινίου, το συνολικό βάρος του Filante Record 2025 είναι κάτω από 1.000 kg, γεγονός που είναι αξιοσημείωτο αν ληφθεί υπόψη ότι περίπου 600 kg προέρχονται μόνο από την ίδια τη μπαταρία. Προσέχθηκε κάθε λεπτομέρεια, ακόμα και στις ορατές βίδες στο αμάξωμα που είναι εμπνευσμένες από τεχνικές κατασκευής αεροσκαφών.

Στο εσωτερικό, κάθε εξάρτημα ή σύστημα (λειτουργίες ασφαλείας και ανοίγματος, cruise control, γκάζι, φρένο, κ.λπ.) σχεδίαστηκε ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο από τον οδηγό, με σχεδιασμό προσανατολισμένο στην εργονομία και τη μείωση βάρους. Οι λαβές του τιμονιού ελέγχουν τις λειτουργίες επιτάχυνσης, πέδησης και – φυσικά – διεύθυνσης, ενώ έχει γίνει χρήση αμιγώς ηλεκτρονικών τεχνολογιών όπως το steer-by-wire και brake-by-wire, με σκοπό στη βελτιστοποίηση λειτουργιών που παραδοσιακά συνεπάγονται απώλειες ενέργειας. Τα πάντα δε είναι διακριτικά ενσωματωμένα σε ένα σύνολο 3D εκτύπωσης από ένα υλικό που ονομάζεται Scalmolloy (ένα κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής, ειδικά σχεδιασμένου για τρισδιάστατη εκτύπωση).

Η δε θέση οδήγησης είναι εμπνευσμένη από την F1 και έχει σχεδιαστεί για μέγιστη εργονομία και ορατότητα, με τα πόδια του οδηγού ουσιαστικά να πατάνε πάνω στις μπαταρίες, λύση που υιοθετήθηκε για καλύτερη διάταξη της καμπίνας. Την ίδια στιγμή ένα ευφυές σύστημα κυκλοφορίας αέρα, φροντίζει για τον αερισμό του cockpit, χωρίς την ανάγκη περισσότερων τεχνικών εξαρτημάτων. Οι τροχοί εξοπλίστηκαν με ελαστικά Michelin χαμηλής αντίστασης κύλισης, τα οποία και συνέβαλαν στη μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η Renault δεν επιχείρησε απλώς να εντυπωσιάσει με μια ακραία κατασκευή, αλλά να αναδείξει πρακτικά συστατικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη των μοντέλων παραγωγής.

Βέβαια, η επίδοση του Filante Record 2025 δεν έχει άμεση επίπτωση στη μορφή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σήμερα στους δρόμους. Δεν είναι ένα όχημα που προορίζεται για μαζική παραγωγή. Ωστόσο, η σημασία του συγκεκριμένου concept car και του ρεκόρ που κατάφερε είναι μεγάλη:

Πρώτον, επιβεβαιώνει ότι τα EV μπορούν να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις σε υψηλές ταχύτητες με περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας όταν η ενεργειακή αποδοτικότητα τίθεται στο επίκεντρο της σχεδίασής τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα για τους καταναλωτές που μπορεί να ανησυχούν για την αυτονομία σε πραγματικές συνθήκες.

Δεύτερον, τα δεδομένα και οι τεχνολογικές λύσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του project σκοπεύεται να μεταφερθούν σε μελλοντικά μοντέλα παραγωγής. Ο συνδυασμός αεροδυναμικής, ελαφρών υλικών και προηγμένων συστημάτων ελέγχου αποτελεί ένα πολύτιμο πεδίο έρευνας που μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των επόμενων γενεών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Συμπερασματικά, το ρεκόρ απόδοσης του Renault Filante Record 2025 αποτελεί μια νέα τομή στην ιστορία των δοκιμών ηλεκτρικών οχημάτων. Με την κάλυψη 1.008 km σε λιγότερο από 10 ώρες, μέση ταχύτητα 102 χλμ/ώρα και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 7,8 kWh/100 km, καταδεικνύει αφενός πως η ενεργειακή απόδοση μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την χωρητικότητα της μπαταρίας για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης και αφετέρου πως οι πρακτικές βελτιώσεις μπορούν να γεννηθούν από πρωτοποριακές, αν και μη παραγωγικές άμεσα, πρωτοβουλίες.