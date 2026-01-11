Το μεγαλύτερο ηλεκτρικό μοντέλο μιας μεγάλης εταιρείας

Συνεχίζοντας την επέκταση της σχετικής γκάμας της, η Hyundai θα λανσάρει και νέα ηλεκτρικά μοντέλα το 2026 ξεκινώντας από την Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών με την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου και μεγαλύτερου σε μέγεθος ηλεκτρικού της, ενώ για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στην Ευρώπη και το ανανεωμένο IONIQ6.

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελών, που θα έχει ανοιχτές τις πύλες του μέχρι τις 18 Ιανουαρίου, διάλεξε η Hyundai για να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του το μεγαλύτερο ηλεκτρικό της μοντέλο μέχρι σήμερα. Θυμίζουμε πως ήδη η κορεάτική φίρμα έχει μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών από το αστικό INSTER μέχρι το ΙΟΝΙQ 9.

To νέο και μεγαλύτερο ηλεκτρικό της Hyundai είναι η ηλεκτρική εκδοχή του φουτουριστικού πολυμορφικού Staria. Όπως μας ενημέρωσε μέσω πως το νέο αυτό μοντέλο διαθέτει προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου ενός εξελιγμένου συστήματος φόρτισης 800 Volt για μικρούς χρόνους αναπλήρωσης ενέργειας της μπαταρίας των 84 kWh. Όπως φαίνεται, το ηλεκτρικό Staria διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβατικών εκδόσεων του μοντέλου, όπως την εξαιρετική εκμετάλλευση χώρων, τη δυνατότητα διαρρύθμισης του εσωτερικού ανάλογα με τις ανάγκες και τον έντονα επιβατικό του προσανατολισμό.

«Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών παραμένει μια σημαντική διοργάνωση που μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε πώς εξελίσσονται τα ηλεκτρικά μας προϊόντα και οι τεχνολογίες στους Ευρωπαίους πελάτες», δήλωσε ο κ. Raf Van Nuffel, Vice President of Product της Hyundai Motor Europe, για να συμπληρώσει πως «καθώς η Ευρώπη επιταχύνει τη μετάβαση στις μηδενικές εκπομπές ρύπων, διοργανώσεις όπως αυτή μας επιτρέπουν να παρουσιάσουμε όχι μόνο νέα μοντέλα, αλλά και τις καινοτομίες που θα διαμορφώσουν την επόμενη γενιά των οχημάτων Hyundai. Ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές στην Ευρώπη, η Hyundai χαιρετίζει την ισχυρή εστίαση της έκθεσης στον εξηλεκτρισμό, που αντανακλά την τεχνολογική πρόοδο και τις προσδοκίες των πελατών για το μέλλον της βιώσιμης μετακίνησης στην Ευρώπη».

Επίσης, την πρώτη εμφάνιση σε ευρωπαϊκό σαλόνι αυτοκινήτου έκανε το ανανεωμένο IONIQ 6, παρουσιάζοντας σημαντικές βελτιώσεις στην αεροδυναμική του σχεδίαση, καθώς και τεχνολογικές αναβαθμίσεις στην καμπίνα και στις ψηφιακές του λειτουργίες. Η παρουσία της Hyundai στο Σαλόνι τονίζεται με μια ειδική N Zone, όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα τα IONIQ 5 N και IONIQ 6 N, καθώς και με μια διαδραστική γωνιά arcade gaming βασισμένη στο INSTEROID.

Το INSTEROID είναι ένα πρωτοποριακό σχεδιαστικά concept, εμπνευσμένο από το ηλεκτρικό INSTER EV, που συνδυάζει την αισθητική των βιντεοπαιχνιδιών με το τολμηρό, σπορτίφ στυλ, εξερευνώντας νέες ιδέες στην σχεδίαση των αυτοκινήτων και παρουσιάζοντας τη δημιουργική προσέγγιση της Hyundai πέρα από τα μοντέλα παραγωγής.