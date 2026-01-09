Αυτό είναι το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» στον παράδεισο των EV

Σε μια σημαντική αγορά για την ηλεκτροκίνηση, τη Νορβηγία, το smart #5 κέρδισε τον τίτλο «Car of the Year 2026» με σαφή διαφορά ανάμεσα σε περίπου 30 υποψήφια μοντέλα, μια διάκριση που προστίθεται στο ιστορικό επιτυχιών του πρώτου μεγάλου SUV στην ιστορία της μάρκας.

Η Νορβηγία θεωρείται διεθνώς σημείο αναφοράς στην ηλεκτροκίνηση, καθώς διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως. Σε μια αγορά όπου η ηλεκτροκίνηση αποτελεί πλέον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, οι απαιτήσεις των καταναλωτών αλλά και του ειδικού Τύπου είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Στο πλαίσιο αυτό, η βράβευση του smart #5 ως «Car of the Year 2026» στη Νορβηγία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο για τη μάρκα όσο και για την ευρύτερη αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.





Η νεότερη προσθήκη στη γκάμα των μοντέλων της smart κατέκτησε μια καθαρή νίκη στον θεσμό «Car of the Year», που διοργανώνεται από τα καταξιωμένα νορβηγικά μέσα Dagbladet, DinSide και Elbil24. Όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής, πλην ενός, κατέταξαν το αμιγώς ηλεκτρικό smart #5 στην πρώτη θέση της βαθμολογίας τους. Ανάμεσα σε περίπου 30 υποψήφια μοντέλα, το πρώτο οικογενειακό SUV στην ιστορία της μάρκας συγκαταλέχθηκε στους επτά φιναλίστ του θεσμού. Στον τελικό γύρο, το smart #5 επικράτησε με σαφή διαφορά.





Ο Dirk Adelmann, CEO της smart Europe δήλωσε πως «Το smart #5 αποτέλεσε το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας στην Ευρώπη φέτος και αυτό το βραβείο είναι ο ιδανικός τρόπος να κλείσουμε το 2025. Η Νορβηγία είναι ο αδιαμφισβήτητος πρωτοπόρος της ηλεκτροκίνησης και η αναγνώριση εδώ έχει επομένως εξαιρετική σημασία για εμάς. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτή την επιτυχία και για τις παθιασμένες ομάδες της smart στη Σκανδιναβία».

Το smart #5 έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, κερδίζοντας πρόσφατα το Red Dot Product Design Award, το Red Dot Brand & Communication Design Award και βαθμολογία πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP. Η επιπλέον διάκριση ως «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» στη Νορβηγία, μία από τις πιο ώριμες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της smart να προσφέρει μοντέρνα σχεδίαση, υψηλή ποιότητα και κορυφαία εμπειρία χρήστη σε ολόκληρη τη γκάμα των αμιγώς ηλεκτρικών της μοντέλων.





Σχεδιασμένο τόσο για αστικά περιβάλλοντα όσο και για απαιτητικότερες διαδρομές, το smart #5 θέτει νέα πρότυπα με το αποδοτικό σύστημα κίνησης και την προηγμένη πλατφόρμα 800 Volt. Όλες οι εκδόσεις από το smart #5 Pro+ και άνω εξοπλίζονται με μπαταρία 100 kWh τεχνολογίας Λιθίου Νικελίου Μαγγανίου Κοβαλτίου (NCM), η οποία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC 4C με μέγιστη ισχύ έως 400 kW. Στον πυρήνα του ψηφιακού οικοσυστήματος του smart #5 βρίσκεται το chipset τελευταίας γενιάς AMD V2000, που υποστηρίζει ένα γρήγορο και εύχρηστο σύστημα infotainment.





Το smart #5 διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφαλείας, όπως αερόσακους τύπου κουρτίνας σε σχήμα V, αερόσακους καθίσματος και ενσωματωμένες ζώνες ασφαλείας στα καθίσματα, ενισχύοντας τη δέσμευση της smart στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Το υβριδικό αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο συνδυάζει υψηλή ακαμψία και χαμηλό βάρος, αξιοποιώντας χάλυβα υψηλής αντοχής και κράματα αλουμινίου για αυξημένη προστασία. Η ασφάλεια των επιβατών και της μπαταρίας έχει βελτιωθεί περαιτέρω, εξασφαλίζοντας μέγιστη προστασία σε διαφορετικές συνθήκες.





Με αυτή τη μεθοδική προσέγγιση, η διεθνής ομάδα της smart διασφαλίζει ότι κάθε όχημα είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ευρωπαϊκές οδικές συνθήκες και στις προσδοκίες των πελατών. Η smart δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ειδική εξέλιξη των ευρωπαϊκών εκδόσεων των μοντέλων της, οι οποίες έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε όλη την Ευρώπη, καλύπτοντας διαφορετικά κλίματα και σενάρια κυκλοφορίας. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζει η ευρωπαϊκή ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης, η οποία, πέρα από τις υποχρεωτικές δοκιμές, πραγματοποιεί πρόσθετες αξιολογήσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της οδικής συμπεριφοράς.