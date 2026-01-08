Τι είναι η άμεση ανακύκλωση μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων;

Εγκαινιάστηκε επισήμως το νέο Κέντρο Αριστείας Ανακύκλωσης Κυψελών Μπαταριών στο Salching της Κάτω Βαυαρίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της καινοτόμου άμεσης ανακύκλωσης, που αποτελεί κοινό project του BMW Group και της Encory GmbH.

Ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της καινοτόμου άμεσης ανακύκλωσης -κοινό project του BMW Group και της Encory GmbH- αποτελούν τα εγκαίνια στο νέο Κέντρο Αριστείας Ανακύκλωσης Κυψελών Μπαταριών (Cell Recycling Competence Center - CRCC) στο Salching της Κάτω Βαυαρίας. Για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του νέου Κέντρου, το BMW Group και η Encory συνεργάζονται με εταίρους από την ευρύτερη περιοχή.

Για το νέο Κέντρο Αριστείας θα χρησιμοποιηθεί μια αίθουσα που ανήκει στην εταιρεία Sturm στο Salching της Κάτω Βαυαρίας (περιοχή Straubing-Bogen). Εκτός από τον χώρο παραγωγής και την αποθήκη περίπου 2.100 m², το κτίριο διαθέτει μία επιφάνεια σχεδόν 350 m² για γραφεία και χώρους ξεκούρασης, καθώς και φωτοβολταϊκά συστήματα στη στέγη του κτιρίου. Η Encory GmbH θα αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας, ενώ η μέθοδος ανακύκλωσης ανήκει εξ ολοκλήρου στο BMW Group. Ως κοινοπραξία μεταξύ του BMW Group και του Interzero Group, η Encory θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει λύσεις logistics και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων για την ανάκτηση, ανακύκλωση και ανακατασκευή εξαρτημάτων οχημάτων. Και οι δύο εταίροι κατέχουν από 50% των μετοχών της εταιρείας. Στη νέα εγκατάσταση θα απασχολούνται περίπου 20 άτομα.

Το BMW Group θεωρεί την κυκλική οικονομία έναν από τους βασικούς πυλώνες για τη διαμόρφωση μιας κινητικότητας με πιο αποδοτική χρήση πόρων. Για τον σκοπό αυτό, εστιάζει στην εξεύρεση των βέλτιστων τρόπων διατήρησης των υλικών στον κύκλο, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι δεν χάνονται, αλλά διατηρούν την αξία τους για μακροπρόθεσμη αξιοποίηση. Το BMW Group εφαρμόζει τις αρχές Re:Think, Re:Duce, Re:Use και Re:Cycle, βάσει των οποίων όλα στοχεύουν - από τον σχεδιασμό και την παραγωγή έως την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση- στο να μπορούν τα οχήματα, στο τέλος του κύκλου ζωής τους, να αξιοποιούνται ως πηγή πολύτιμων πρώτων υλών. Το BMW Group προχωρά σε στοχευμένες ενέργειες για την αύξηση του ποσοστού ανακυκλωμένων υλικών. Επιλεγμένα υπολείμματα από την παραγωγή επιστρέφονται στους προμηθευτές ή στους επεξεργαστές υλικών, ώστε να ανακτηθούν και να επανενταχθούν σε νέες διαδικασίες παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, ανακυκλωμένα και επαναχρησιμοποιημένα υλικά ενσωματώνονται ήδη σήμερα στα οχήματα του BMW Group.

Η μέθοδος άμεσης ανακύκλωσης επιτρέπει τη μηχανική αποσυναρμολόγηση υπολειμμάτων από την παραγωγή κυψελών μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων και ολόκληρων κυψελών. Οι πρώτες ύλες δεν επιστρέφουν πλήρως στην αρχική τους κατάσταση, αλλά τροφοδοτούνται «απευθείας» στον κύκλο παραγωγής κυψελών. Η συγκεκριμένη μέθοδος, που αναπτύχθηκε από ειδικούς του BMW Group, καταργεί την παραδοσιακή, ενεργοβόρα χημική ή θερμική επεξεργασία που απαιτούνταν στο παρελθόν. Στο νέο CRCC, η άμεση ανακύκλωση θα επεκταθεί σταδιακά, ώστε, όταν το Κέντρο φτάσει σε πλήρη δυναμικότητα, ο ετήσιος όγκος ανακυκλωμένου υλικού κυψελών μπαταριών να ανέρχεται σε δεκάδες τόνους. Στο μέλλον, οι πρώτες ύλες που ανακτώνται θα επαναχρησιμοποιούνται απευθείας στην πιλοτική παραγωγή κυψελών μπαταριών στο Κέντρο Αριστείας Παραγωγής Κυψελών (Cell Manufacturing Competence Center - CMCC) της εταιρείας στο Parsdorf.

«Η διαδικασία άμεσης ανακύκλωσης μας καθιστά πρωτοπόρους στη βιομηχανία», εξηγεί ο Markus Fallböhmer, Ανώτερος Αντιπρόεδρος της BMW AG αρμόδιος για την παραγωγή μπαταριών. «Η τεχνολογία αυτή έχει τεράστιες δυνατότητες για περαιτέρω βελτιστοποίηση της παραγωγής κυψελών μπαταριών».

Το BMW Group συγκεντρώνει την τεχνογνωσία του στις κυψέλες μπαταριών στα Κέντρα Αριστείας του σε Μόναχο, Parsdorf και Salching. Το Battery Cell Competence Center (BCCC) στο βόρειο τμήμα του Μονάχου διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια και ερευνητικές εγκαταστάσεις για την εξέλιξη κυψελών μπαταριών υψηλής τάσης επόμενης γενιάς και την παραγωγή τους σε περιορισμένο αριθμό. Οι πλέον κατάλληλες κυψέλες από το BCCC προωθούνται για σειριακή παραγωγή σε πιλοτική γραμμή στο Cell Manufacturing Competence Center (CMCC) στο Parsdorf. Η ανακύκλωση των υπολειμμάτων από την πιλοτική παραγωγή στο Parsdorf θα πραγματοποιείται στο νέο Cell Recycling Competence Center (CRCC) στο Salching. Οι πρώτες ύλες που ανακτώνται θα επαναχρησιμοποιούνται στη συνέχεια στην παραγωγή κυψελών, διασφαλίζοντας μικρές αποστάσεις μεταξύ όλων των Κέντρων Αριστείας και αποτρέποντας την απώλεια πολύτιμων πρώτων υλών. Μετά το BCCC και το CMCC, το CRCC αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική του BMW Group για τις κυψέλες μπαταριών, στον δρόμο προς την κυκλική οικονομία.