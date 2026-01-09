Από την κρίση στα ρεκόρ των πωλήσεων…

Η MG αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θεαματικής αναγέννησης μιας και η ιστορική βρετανική φίρμα από την κατάρρευση και τη χρεοκοπία των αρχών της δεκαετίας του 2000 κατάφερε, μέσα από στρατηγική επανεκκίνηση, επενδύσεις και αλλαγή φιλοσοφίας μέσω... Κίνας, να επιστρέψει δυναμικά στην παγκόσμια αγορά σημειώνοντας μάλιστα ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη.

Η MG (Morris Garages), η ιστορική βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία που έχει γράψει τη δική της «χρυσή» ιστορία στα 100 χρόνια της ύπαρξής της, πέρασε στον έλεγχο της κινεζικής SAIC Motor το 2007, μετά από μια περίοδο οικονομικών δυσκολιών και την κατάρρευση της MG Rover. Η SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), o μεγαλύτερος κρατικός όμιλος αυτοκινήτων της Κίνας, απέκτησε τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος MG και επαναλανσάρισε τη μάρκα με έμφαση στα προσιτά, αλλά τεχνολογικά προηγμένα οχήματα. Στο πλαίσιο αυτή η παραγωγή και η στρατηγική ανάπτυξη ελέγχονται πλέον από τη SAIC, γεγονός που επέτρεψε στην MG να επιστρέψει δυναμικά στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων.

Υπό νέα ιδιοκτησία, με επίκεντρο την τεχνολογία, την ηλεκτροκίνηση και την ανταγωνιστική τιμολόγηση, η ιστορική βρετανική μάρκα επανατοποθετήθηκε ως ελκυστική επιλογή για το ευρύ κοινό προσφέροντας μια ανταγωνιστική γκάμα προϊόντων, τόσο από πλευράς αξίας, όσο και τεχνολογίας. Η MG του σήμερα είναι μια δυναμική και πραγματικά παγκόσμια μάρκα, που όχι μόνο ξαναμπήκε στο προσκήνιο, αλλά κατέγραψε και νέο ρεκόρ πωλήσεων, ξεπερνώντας τις 300.000 πωλήσεις στην Ευρώπη για το 2025, αποδεικνύοντας πως ακόμη και ένα brand με δύσκολο παρελθόν μπορεί να γράψει ένα ισχυρό νέο κεφάλαιο. Το σημαντικό αυτό ορόσημο επισφράγισε μια χρονιά έντονης ανάπτυξης για τη μάρκα, με αύξηση σχεδόν 30% σε σχέση με το 2024, όταν οι αντίστοιχες πωλήσεις ανέρχονταν περίπου στις 233.000 μονάδες.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη το ευρύτερο περιβάλλον της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου, η οποία συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως ο πληθωρισμός, το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες. Παρά τις αντιξοότητες, η MG κατάφερε να διατηρήσει σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύοντας σε προϊόντα που ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Καθοριστικό ρόλο στη φετινή επιτυχία διαδραμάτισε η αυξημένη ζήτηση για τα υβριδικά μοντέλα της MG, και ειδικότερα για την τεχνολογία Hybrid+. Το δημοφιλές MG HS SUV (δείτε εδώ την Plug-in υβριδική του έκδοση) αποτέλεσε αιχμή του δόρατος, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση των πωλήσεων. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι συνδυασμένες πωλήσεις υβριδικών οχημάτων της μάρκας έφτασαν τις 137.000 μονάδες από την αρχή του έτους, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση σχεδόν 300%. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει την αυξανόμενη αποδοχή των υβριδικών λύσεων ως ενδιάμεσου σταδίου προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα, εξαιρετική ήταν και η πορεία της σειράς MG ZS, με συνολικές πωλήσεις 123.000 οχημάτων. Το συγκεκριμένο μοντέλο κατέγραψε αύξηση 32% σε σύγκριση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο προσιτές και ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των compact SUV, τόσο σε θερμικές όσο και σε ηλεκτρικές εκδόσεις. Δείτε εδώ το MG ZS Max Hybrid+.

Το 2025 αποτέλεσε επίσης χρονιά-σταθμό για την ενίσχυση της ηλεκτρικής γκάμας της MG. Η μάρκα συνέχισε να επενδύει στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας το -ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά - MGS5 EV SUV, ενώ ταυτόχρονα λάνσαρε τη νέα, τεχνολογικά προσανατολισμένη σειρά MG IM στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους ακολούθησε το MGS6 EV, ένα ευρύχωρο και πρακτικό ηλεκτρικό SUV, σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες οικογενειών και επαγγελματιών που αναζητούν ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς.

Εξίσου σημαντική είναι και η διεύρυνση του εμπορικού αποτυπώματος της MG στην Ευρώπη. Η μάρκα δραστηριοποιείται πλέον σε 34 χώρες και διαθέτει περίπου 1.300 συνεργάτες λιανικής πώλησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το δίκτυο ξεπερνά τους 150 εμπόρους, ενώ πρόσφατα εγκαινιάστηκε νέο κέντρο ανταλλακτικών και αποθήκευσης, ενισχύοντας την υποστήριξη για περισσότερους από 370.000 πελάτες.

Ο Guy Pigounakis, Commercial Director της MG UK, σχολιάζει: «Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην Ευρώπη που επηρεάζουν τις πωλήσεις νέων οχημάτων, η MG έχει επιτύχει συνεπή και βιώσιμη ανάπτυξη. Η επίτευξη των 300.000 πωλήσεων πριν από το τέλος του 2025 αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η γκάμα μας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών, προσφέροντας τον σωστό συνδυασμό σχεδίασης, τεχνολογίας, ποιότητας και προσιτής τιμής».

Η ανοδική αυτή πορεία έρχεται λίγο μετά τον εορτασμό των 100 χρόνων ιστορίας της MG το 2024. Σήμερα, η μάρκα διαθέτει μια πλήρη γκάμα βενζινοκίνητων, υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, από το ευέλικτο σουπερμίνι MG3 (που είχε κατακτήσει και τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025» για την Ελλάδα) έως το εντυπωσιακό, αμιγώς ηλεκτρικό MG Cyberster, ένα roadster υψηλών επιδόσεων που αποτυπώνει τη φιλοδοξία της MG για περαιτέρω επέκταση και ενίσχυση της παρουσίας της στις ευρωπαϊκές αγορές. Με νέα μοντέλα προγραμματισμένα για τις αρχές του 2026, όλα δείχνουν ότι η αναπτυξιακή τροχιά της MG έχει τη δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερο άνοιγμα.