Αυτό το Plug in Hybrid έχει τιμή που δεν χτυπιέται με τίποτα

Δεν είναι απλώς καινούργιο. Είναι και όμορφο. Και, επιπλέον, έρχεται να θέσει νέα στάνταρ στον τομέα της ποιότητας για την μεγάλη ανερχόμενη δύναμη που ακούει στο όνομα MG. Με βάση δε την τιμή στην οποία προσφέρεται, αποτελεί πρόταση χωρίς αντίπαλο. Γιατί προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα των plug in υβριδικών SUV, αλλά κοστίζει όσο ένα συμβατικό – και μάλιστα μικρότερης κατηγορίας-, διαθέτοντας πολύ μεγαλύτερη ισχύ, αλλά και καίγοντας ελάχιστη βενζίνη!

Καινούργιος παίκτης που δεν παύει να σκοράρει και να μας εκπλήσσει! Αυτή είναι η MG, η βρετανική μάρκα που σήμερα έχει πίσω της έναν γίγαντα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας (την SAIC των 5,0 εκ. οχημάτων ετησίως) – και η οποία πριν προλάβει να κλείσει δύο χρόνια στην ελληνική αγορά κατάφερε να φλερτάρει με το top-10 των πωλήσεων (με 3.707 ταξινομήσεις & μερίδιο αγοράς 3,2% στο ενιάμηνο Ιαν.-Σεπ. του 2025). Και όχι μόνον αυτό. H MG κατάφερε επίσης να αποσπάσει τον μεγάλο τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για την Ελλάδα, με το μικρό υβριδικό της μοντέλο των 195 ίππων, MG3.

Και να τώρα που στον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος θέλει να πιάσει τόπο κάθε ευρώ που δίνει για το αυτοκίνητό του, η μεγάλη αυτή εταιρία προτείνει το ολοκαίνουργιο MG HS PHEV+. Ένα D-SUV που δείχνει - και είναι - μεγάλο, καθώς με μήκος 4.655 mm, πλάτος 1.890, ύψος 1.663 m και μεταξόνιο 2.765m προσφέρει ένα πραγματικά ευρύχωρο σαλόνι – μεγαλύτερο από αυτό που προσφέρουν οι κύριοι ανταγωνιστές του - στο οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν έως πέντε μεγαλόσωμοι ενήλικες έχοντας παραπάνω από άφθονο για τα γόνατα και τα κεφάλια τους – και απολαμβάνοντας παράλληλα την αίσθηση της πολυτέλειας και της υψηλής ποιότητας που αποπνέουν τα απαλά και ευχάριστα στην αφή υλικά που τους περιβάλλουν.

Και όλα αυτά χωρίς να στερηθούν τίποτα από όλα τα προσωπικά είδη που θα θελήσουν να πάρουν μαζί τους σε ένα ταξίδι, αφού το πορτμπαγκάζ προσφέρει 507 λίτρα για τις αποσκευές τους – που μπορούν να αυξηθούν στα 1.291 με αναδιπλωμένα καθίσματα, προκειμένου να μεταφερθούν ογκώδη αντικείμενα. Και είναι αυτό ένα στοιχείο που αναβαθμίζει αναμφίβολα τη χρηστικότητα του αυτοκινήτου.

Χαλαρωτική εμπειρία η οδήγηση, και για τον οδηγό, και για τους επιβάτες του MG HS PHEV+ καθώς η ανάρτηση καταφέρνει, δίνοντας έμφαση στην ευχαρίστηση της οδήγησης, να προσφέρει και υψηλού επιπέδου άνεση.

Σε αυτήν την εμπειρία καθοριστικό ρόλο παίζει η προηγμένη τεχνολογία του «επαναφορτιζόμενου» συστήματος κίνησης PHEV+, που στην πράξη καταργεί τις επισκέψεις στο βενζινάδικο, προσφέροντας τη δυνατότητα κίνησης για 103 km αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα των 135 kW /183 PS (με ροπή 340 Nm) – και μάλιστα με ταχύτητα έως 160 km/h! Ο ηλεκτροκινητήρας αυτός τροφοδοτείται από μπαταρία 21,4 kWh / 338V και συνεργάζεται με βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου 142 PS / 230 Nm, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή θερμική απόδοση (43%) και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 2 σχέσεων.

Στο σύστημα περιλαμβάνεται και μια γεννήτρια 110 kW. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, ενώ αξιοποιώντας ρεζερβουάρ βενζίνης και μπαταρία το plug in hybrid SUV της MG μπορεί να καλύψει συνολικά έως 1.065 km χωρίς ανεφοδιασμό.

Κάτι που σημαίνει ότι το MG HS είναι και ιδανικό για τις αποδράσεις σας στη φύση…

Αυτό λοιπόν το προηγμένο σύστημα κίνησης ρίχνει την κατανάλωση – για τον συνεπή με τις φορτίσεις τις μπαταρίας χρήστη - στα 0,54 lit./100km και τις εκπομπές CO2 στα 14 g/km (κατά WLTP), χωρίς παραχωρήσεις στον τομέα των επιδόσεων: η συνδυασμένη ισχύς φτάνει τους 272 PS, επιτρέποντας στο MG να πραγματοποιεί τη γνωστή επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 6,8’’, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 200 km/h. Σημειώστε ότι ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ 3 προγραμμάτων οδήγησης (eco, normal, sport), 2 επιπέδων ανάκτησης ενέργειας και 8 υβριδικών λειτουργιών κίνησης.

Και όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για εξοπλισμό, βλέπουμε πως ακόμα και η βασική έκδοση Exclusive είναι ήδη «πλούσια» διαθέτοντας το high-tech πακέτο 13 συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού “MG Pilot”, τις συνδεδεμένες υπηρεσίες “iSMART” (απομακρυσμένος έλγχος, Apple CarPlay & Android Auto κλπ.), 12,3” HD πίνακα οργάνων & επίσης12,3” HD οθόνη infotainment, 19” ζάντες αλουμινίου, φουλ LED φώτα, αυτόματο κλιματισμό κ.ά.

Ενώ για τους πιο απαιτητικούς υπάρχει η έκδοση Luxury που προσφέρει επιπλέον κάμερα 360°, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ηλεκτρική (hands-free) πόρτα χώρου αποσκευών, ηχοσύστημα 8 ηχείων, επενδύσεις “Ecoleather” κλπ. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών από τη μπαταρία υψηλής τάσης του οχήματος: Vehicle to Load (V2L).

Και βέβαια, last but not least, ο τιμοκατάλογος ο οποίος - με την προωθητική ενέργεια της αντιπροσωπείας - ξεκινά από τα εξαιρετικά για τα δεδομένα των PHEV 34.400€ για την έκδοση Exclusive και τα 36.900€ για τη Luxury! Προφανώς λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια ασυναγώνιστη πρόταση – πολύ περισσότερο που όλα τα παραπάνω προσφέρονται επιπλέον με τη σιγουριά που προσφέρει η πληρέστατη εργοστασιακή εγγύηση 7 έτη / 150.000 km (καλύπτει και την μπαταρία), η οποία αποτελεί απτή απόδειξη της αξιοπιστίας του MG HS PHEV+. Αξίζει τέλος να σημειώσουμε πως το υβριδικό D-SUV της MG είναι εξαιρετικά κατάλληλο και για το ρόλο του company car, αφού με προ φόρων λιανική τιμή μόλις 28.882 ευρώ (30.324€ για την έκδοση Luxury) απαλλάσσεται τον φόρο εταιρικής χρήσης!

Επισκεφθείτε για ένα test drive του νέου MG HS PHEV+ το Επίσημο Δίκτυο MG σε όλη την Ελλάδα κάνοντας κλικ εδώ

Διαβάστε περισσότερα και διαμορφώστε στα μέτρα σας το νέο MG HS PHEV+ κάνοντας κλικ εδώ