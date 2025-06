MG ZS Max Hybrid+: Ένα SUV χωρίς αντίπαλο!

Χώροι στο maximum ντυμένοι με μοντέρνο design, υβριδική τεχνολογία για κατανάλωση στο minimum αλλά με δυναμικές επιδόσεις τις οποίες εγγυούνται 197 ολοζώντανοι ίπποι, πλούσιος εξοπλισμός που στέλνει το value for money στα ύψη και ποιότητα που όχι μόνο φαίνεται, αλλά και επιβεβαιώνεται από τα 7 χρόνια της εργοστασιακής εγγύησης. To MG ZS Max Hybrid+ είναι εδώ για να απομακρύνει το άγχος της απόκτησης καινούριου SUV, γιατί είναι απλώς ασυναγώνιστο.

Είναι από τις περιπτώσεις που αξίζει να ξεκινήσει κανείς από την τιμή. Και θα εξηγήσουμε γιατί, παραθέτοντας τις διαστάσεις του: το νέο SUV της MG έχει μήκος 4.430 mm, πλάτος 1.818 mm και ύψος 1.635 mm, στοιχεία που προφανώς το τοποθετούν στην κατηγορία των λεγομένων μεσαίων SUV (ή αν θέλετε, C-SUV). Αν σε αυτά τα δεδομένα προσθέσουμε το αυξημένο μεταξόνιο των 2.610 mm αντιλαμβανόμαστε ότι προκύπτει ένα αυτοκίνητο με πολύ ευρύχωρο σαλόνι, που φιλοξενεί με χαρακτηριστική άνεση ακόμα και τους πιο ψηλούς ενήλικες στο πίσω κάθισμα. Ενώ το πολύ μεγάλο πορτμπαγκάζ των 443 λίτρων (1.147 με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα) έρχεται να ολοκληρώσει ένα χωροταξικό πακέτο που μπορεί άνετα να σταθεί δίπλα στα επί δεκαετίες καθιερωμένα μοντέλα του χώρου.

Όλα αυτά λοιπόν ξεκινούν από τα 23.550 ευρώ της βασικής, αλλά πλήρως εξοπλισμένης έκδοσης “Excite” και φτάνουν μέχρι τα 29.150 της υπερ-πλούσιας “Luxury”. Και μόνο αυτά τα στοιχεία να λάβει κανείς υπόψη του αντιλαμβάνεται τη μοναδικότητα που χαρακτηρίζει το MG ZS Max Hybrid+: Αυτοκίνητα τέτοιας χωρητικότητας δεν βρίσκεις σε αυτές τις τιμές.

Είναι όμως οι χώροι το μοναδικό προσόν του εν λόγω μοντέλου; Όχι βέβαια… Κάνοντας μια πρώτη παράθεση των στοιχείων του εξοπλισμού που συνθέτουν την έκδοση Excite πραγματοποιούμε την είσοδό μας στο χώρο της τεχνολογίας που ενσωματώνει το υβριδικό ZS Max Hybrid+: ξεκινάμε με αυτά που φαίνονται με την πρώτη ματιά όταν βρεθείς στο ντυμένο με προσεγμένης ποιότητας υλικά εσωτερικό, δηλαδή τον 7,0” HD πίνακα οργάνων, την επίσης HD 10,25” έγχρωμη οθόνη αφής Infotainment - με το σύστημα πλοήγησης και τους πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, τον αυτόματο κλιματισμό, την iSmart συνδεσιμότητα με Apple CarPlay & Android Auto.

Eνώ περνώντας σε εκείνα που χρειάζεται να τα αναζητήσεις θα σταματήσουμε στο προηγμένο πακέτο MG Pilot με «άπειρα» στάνταρ προηγμένα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα:

ACC-S&G/ICA (Προσαρμοζόμενο cruise control με Stop & Go / Σύστημα υποβοήθησης αυτοκινητοδρόμων)

LKA: LDW/LDP/ELK (Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας: Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας / Πρόληψη αλλαγής λωρίδας / Έλεγχος λωρίδας)

Autonomous Emergency Braking (AEB) Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης / (FCW) Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης

(RCTA): Προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας πίσω

Εννοείται δε, ότι ανεβαίνοντας επίπεδο μπορεί κανείς να απολαύσει, στην περίπτωση της έκδοσης Luxury, χρήσιμα αξεσουάρ, όπως η κάμερα 360°.

Μιλώντας όμως για τεχνολογία δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για το υβριδικό σύστημα κίνησης του MG ZS Max Hybrid+ που όχι μόνο κατεβάζει την κατανάλωση στα μόλις 5,0 λίτρα/100 χλμ. και το CO2 στα 113 g/km μηδενίζοντας τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά επιτρέπει επίσης στον οδηγό να επιταχύνει γρήγορα, με τα 0-100 km/h να πραγματοποιούνται σε μόλις 8,7’’ – κάτι που οφείλεται στο ότι η συνολική, συνδυασμένη ισχύς του συστήματος “hybrid+”φτάνει τους 197 ίππους / 145 kW με τη ροπή στα 465 Nm (!) και συνεπάγεται γρήγορα και ασφαλή προσπεράσματα. Επιπλέον το υβριδικό MG είναι επίσης και αυτόματο – με ό,τι ανεκτίμητα θετικό συνεπάγεται αυτό για την άνεση του οδηγού, ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες.

Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στο συνδυασμό ενός βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου που αποδίδει 102 PS (75 kW) στις 6.000 στρ./λεπτό, με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 100 kW / 136 ίππων (!) που τροφοδοτείται από τη μεγαλύτερη στην κατηγορία μπαταρία, 1,83 kWh / 350V, και επιτρέπει την κίνηση του υβριδικού ZS με μηδενικούς ρύπους σε ταχύτητες έως 87 χλμ./ώρα. Συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο παραπάνω μονάδων ισχύος είναι ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με τρεις σχέσεις μετάδοσης. Πρόκειται για ένα πλήρως υβριδικό, αυτοφορτιζόμενο σύστημα κίνησης που είναι έτσι ρυθμισμένο ώστε ηλεκτροκινητήρας και βενζινοκινητήρας να ενεργοποιούνται και συμμετέχουν στο έργο της κίνησης του αυτοκινήτου χωρίς παρέμβαση του οδηγού, ο οποίος το μόνο που πρέπει να κάνει, εκτός φυσικά από το να… οδηγεί, είναι να φροντίζει για τον ανεφοδιασμό με βενζίνη! Εκτιμώντας μάλιστα ιδιαίτερα το γεγονός ότι το MG ZS Max Hybrid+ απαιτεί λιγότερες επισκέψεις στο βενζινάδικο…

Σημειώστε ότι προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών λειτουργιών (Eco, Normal και Sport) του συστήματος κίνησης. Πρόκειται για τα λεγόμενα “drive modes” με τα οποία η λειτουργία του Hybrid+ προσαρμόζεται στις επικρατούσες συνθήκες ή τη διάθεση του οδηγού. Ο τελευταίος έχει επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσει σε τρία επίπεδα και τη δύναμη της επιβράδυνσης όταν αφήνει το γκάζι – ρυθμίζοντας επί της ουσίας τον βαθμό ανάκτησης ενέργειας από τον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος στη φάση αυτή λειτουργεί ως γεννήτρια. Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι αυτό που τελικά προσφέρει και την εντυπωσιακή μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Παράλληλα το MG ZS Max Hybrid+ τιμά την ιστορία της θρυλικής βρετανικής μάρκας με ανώτερου επιπέδου οδική συμπεριφορά, ενώ διαθέτοντας τέσσερα ισχυρά δισκόφρενα είναι σε θέση να διαχειριστεί με άνεση την αφθονία της ισχύος που διαθέτει. Ενώ η λελογισμένα αυξημένη απόστασή του από το έδαφος (16,1 cm) προσφέρει τη δυνατότητα απροβλημάτιστων εξορμήσεων στο δασικό οδικό δίκτυο.

Συνοψίζοντας λοιπόν επανερχόμαστε στο ότι το MG ZS Max Hybrid+ είναι μία μοναδική πρόταση αγοράς, αφού προσφέρει:

Ασυναγώνιστη κατανάλωση: μόλις 5,0 lit./100 km

Δυναμικές επιδόσεις: 0-100km/h σε 8,7 δευτερόλεπτα

Πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική έκδοση

MG Pilot με 13 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού

Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και καθημερινή πρόσβαση στον δακτύλιο

Επτά χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

Κλείστε άμεσα ένα test drive στο επίσημο Δίκτυο της MG σε όλη την Ελλάδα.