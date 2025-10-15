Φθηνότερο το πιο προσιτό Jeep - Ποια είναι η νέα του τιμή;

Οι ήδη πολύ καλές εμπορικές επιδόσεις στην ελληνική αγορά του μικρότερου και πιο προσιτού Jeep αναμένεται να τονιστούν, καθώς η ελληνική αντιπροσωπεία της θρυλικής off road μάρκας προσφέρει το Avenger με όφελος 2.000 ευρώ και νέα εισαγωγική τιμή κάτω από 22.000 ευρώ.

Το Jeep Avenger, βασισμένο στο μοντέρνο του χαρακτήρα, στο αυθεντικό Jeep DNA και στην ευρεία γκάμα συστημάτων κίνησης, έχει μια πολύ πετυχημένη εμπορική πορεία που μετρά πάνω από 200.000 πωλήσεις σε όλη την Ευρώπη. Η ελληνική αντιπροσωπεία με νέες προωθητικές ενέργειες που συνοδεύουν τις θερμικές, υβριδικές και τετρακίνητες εκδόσεις του Jeep Avenger, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής απήχησης του με το τελικό όφελος για τον πελάτη να μπορεί να φτάσει στις 2.000 ευρώ και σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού.

Η εισαγωγική έκδοση 1.2T 100 HP Longitude με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων έχει πλέον τιμή 21.990 (όφελος 2.000 ευρώ). Στην υβριδική έκδοση e-Hybrid με τους 110 ίππους και το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το επίπεδο εξοπλισμού Longitude Business με τιμή 25.000 ευρώ και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, όπως όλα τα Avenger e-Hybrid. Παράλληλα έχει ΛΤΠΦ κάτω από 20.000 ευρώ, κάτι που ισοδυναμεί με μηδενικό φόρο για τη χρήση του ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude οι τιμές της θερμικής και της e-Hybrid έκδοσης είναι 25.390 και 27.890 ευρώ αντίστοιχα με όφελος 1.300 ευρώ, ενώ η τιμή της υβριδικής έκδοσης στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit είναι 30.690 ευρώ (όφελος 800 ευρώ).

Οι προωθητικές ενέργειες έχουν εφαρμογή και στις τετρακίνητες εκδόσεις του Avenger που κινούνται από υβριδικό σύστημα των 145 ίππων και έχουν ηλεκτρικό κινητήρα 28,5 ίππων για την κίνηση των πίσω τροχών. Αντάξιο του θρύλου της Jeep, το Avenger 4xe έχει διακριτικές αλλαγές στην εμφάνιση που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εκδόσεις, καθώς και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 210 mm. Με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, το Avenger 4xe Upland ξεκινάει από τις 33.690 ευρώ, ενώ η συλλεκτική έκδοση 4xe The North Face από τις 41.190 ευρώ (αμφότερες με όφελος 800 ευρώ).

Με κόμπακτ διαστάσεις για ευελιξία στην πόλη, αλλά και αυθεντικό χαρακτήρα Jeep, το Avenger είναι ετοιμοπαράδοτο και συνοδεύεται από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει πολλές επιλογές εξατομίκευσης. Για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στις εκδόσεις και τον εξοπλισμό του Avenger, επισκεφτείτε το jeep.gr.