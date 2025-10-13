Ποιος είναι ο νέος CEO των SEAT & CUPRA;

Το Εποπτικό Συμβούλιο της SEAT και της CUPRA ανακοίνωσε επίσημα και με άμεση ισχύ, τον μόνιμο Διευθύνοντα Σύμβουλο των δύο εταιρειών, που δεν είναι άλλος από τον CEO, που είχε αναλάβει προσωρινά τη θέση την 1η Απριλίου μετά την τότε ξαφνική παραίτηση του Wayne Griffiths.

Πιο συγκεκριμένα, το εποπτικό συμβούλιο των δυο ισπανικών εταιριών, με πρόεδρο τον Thomas Schafer (μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Volkswagen και διευθύνων σύμβουλος της μάρκας Volkswagen) διόρισε επίσημα και με άμεση ισχύ τον Markus Haupt ως μόνιμο διευθύνοντα σύμβουλο (CEO) της SEAT και της CUPRA με άμεση ισχύ. Η ανακοίνωση του νέου Εκτελεστικού Αντιπροέδρου για την Παραγωγή και Logistics θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας εντός του Ομίλου Volkswagen, ο Markus Haupt κατείχε ηγετικές θέσεις σε πολλές μάρκες και χώρες. Αφού σπούδασε και αποφοίτησε στη Βαρκελώνη, ξεκίνησε την καριέρα του το 2001 στη SEAT και προήχθη γρήγορα, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή του Audi Q3 στο εργοστάσιο του Martorell. Αργότερα, ηγήθηκε σημαντικών παραγωγικών έργων, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας A0 του Ομίλου Volkswagen στο Wolfsburg και της έναρξης παραγωγής του T-Roc στην Palmela, συμβάλλοντας ενεργά στη μετάβαση του Ομίλου προς την ηλεκτροκίνηση.

Ενθουσιώδης λάτρης των αγώνων αυτοκινήτου, ο Haupt είναι Γερμανός με ισπανική καταγωγή και διατηρεί στενούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς με την Ισπανία. Διετέλεσε προηγουμένως Πρόεδρος της Volkswagen Navarra και Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου Landaben στην Παμπλόνα, όπου εισήγαγε με επιτυχία για πρώτη φορά στην ιστορία του εργοστασίου την παραγωγή τρίτου μοντέλου, πριν επιστρέψει στη Βαρκελώνη το 2022. Τότε πήρε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Παραγωγής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη SEAT και την CUPRA. Οδήγησε επένδυση ύψους 3 δισ. ευρώ για τον εξηλεκτρισμό του εργοστασίου στο Martorell. Ηγήθηκε του έργου Electric Urban Car family, που περιλαμβάνει 4 μοντέλα, 3 μάρκες και 2 εργοστάσια. Στόχος του έργου είναι να γίνει η ηλεκτροκίνηση στην πόλη πιο προσιτή. Το πρώτο μοντέλο, το CUPRA Raval, θα λανσαριστεί τον Μάρτιο του 2026.Ο διορισμός Haupt γίνεται σε κρίσιμη καμπή για την εταιρεία, καθώς επιταχύνεται η στρατηγική εξηλεκτρισμού. Η εμπειρία του θεωρείται καθοριστική για τη μεταμόρφωση της εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξη της CUPRA.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να ηγηθώ της εταιρείας σε αυτήν τη σημαντικότερη μεταβατική περίοδο της ιστορίας της, που περιλαμβάνει την παρουσίαση καινοτόμων μοντέλων όπως το CUPRA Raval και τη στροφή μας προς την ηλεκτροκίνηση. Μαζί με την Εκτελεστική Επιτροπή και τις ομάδες μας, είμαι βέβαιος ότι θα γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης στην ιστορία της εταιρείας», δήλωσε ο Markus Haupt με την ευκαιρία του νέου του διορισμού, για να προσθέσει «Βρισκόμαστε στην αρχή ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για τη SEAT S.A. Ως μία εταιρεία με δύο συμπληρωματικές μάρκες, είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ποτέ να ηγηθούμε του μέλλοντος της κινητικότητας, συνεχίζοντας να εμπνέουμε μέσα από την καινοτομία και το πάθος που μας έχει πάντα χαρακτηρίσει. Είμαι πεπεισμένος ότι μαζί θα πετύχουμε σπουδαία πράγματα».

Ως έναν από τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες της εταιρείας, η SEAT S.A. παραμένει σταθερά επικεντρωμένη στην ανάπτυξη της CUPRA, η οποία πλέον διαθέτει μια πλήρη γκάμα προϊόντων και μια αυξανόμενη παγκόσμια βάση φίλων. Η CUPRA έχει ήδη πουλήσει πάνω από 950.000 αυτοκίνητα παγκοσμίως και αναμένεται να φτάσει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου παραδόσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Haupt ηγείται της εταιρείας σε μια περίοδο όπου οι πωλήσεις συνεχίζουν να κερδίζουν δυναμική. Οι πωλήσεις της SEAT S.A. αυξήθηκαν τους πρώτους 8 μήνες του 2025, χάρη στην επιτυχία της CUPRA. Η μάρκα συνεχίζει να σπάει τα όρια, καθώς μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2025, η CUPRA παρέδωσε 216.000 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 36% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Η CUPRA ετοιμάζεται τώρα να κάνει τολμηρά βήματα πέρα από τα σημερινά της όρια. Αυτή η ανακοίνωση γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία, καθώς η CUPRA χτίζει πάνω στη δυναμική ανάπτυξης – σε όγκο, αγορές και χαρτοφυλάκιο – εν όψει της κυκλοφορίας του CUPRA Raval. Ακολουθώντας την φιλοδοξία της να γίνει μια από τις πραγματικά παγκόσμιες μάρκες της Ισπανίας, η CUPRA θα στηριχθεί στην ισχυρή επιτυχία που έχει επιτύχει σε βασικές υφιστάμενες αγορές και σύντομα θα επεκταθεί σε νέες αγορές με υψηλή δυναμική, για να διευρύνει το παγκόσμιο αποτύπωμά της. Η μάρκα εξετάζει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή, μια περιοχή που προσφέρει στην CUPRA μια μοναδική ευκαιρία, καθώς βρίσκεται κοντά στην Ευρώπη και είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο.

Μαζί με την CUPRA, η μάρκα SEAT παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της παρούσας και μελλοντικής στρατηγικής της εταιρείας. Ως μία από τις πιο αναγνωρισμένες ισπανικές μάρκες, με πάνω από 21 εκατομμύρια οχήματα που έχουν παραχθεί από το 1950 και περισσότερες από 172.700 μονάδες που πωλήθηκαν το 2025 (Ιανουάριος-Αύγουστος), η SEAT έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εταιρείας ως οικονομικής και αυτοκινητο-βιομηχανικής δύναμης που είναι σήμερα. Τώρα, ετοιμάζεται να εισέλθει σε μια νέα εποχή στην ιστορία της με την επικείμενη παγκόσμια πρεμιέρα των πιο δημοφιλών μοντέλων της, των SEAT Ibiza και Arona.