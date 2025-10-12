Αυτό το όμορφο SUV τώρα συμφέρει πιο πολύ…

Το Peugeot 3008, που κερδίζει τη μάχη των πωλήσεων χάρη στον premium χαρακτήρα και την φουτουριστική fastback σχεδίαση, αποκτά καινούρια εισαγωγική έκδοση Style που συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια, ενώ οι Allure και GT προσφέρουν ακόμα πλουσιότερο εξοπλισμό, χωρίς επιβάρυνση για τον αγοραστή.

Το 3008 είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της ευρωπαϊκής αγοράς με πάνω από 1,3 εκατ. πωλήσεις σε 130 χώρες, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της σύγχρονης εικόνας της Peugeot ως μάρκας που συνδυάζει γοητευτική σχεδίαση, καινοτόμες τεχνολογίες και απολαυστική οδήγηση. Με ένα εισαγωγική τιμή και αναβάθμιση των υβριδικών του εκδόσεων, που συνδυάζουν τεχνολογική υπεροχή και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, η γαλλική φίρμα επιδιώκει να καταστήσει το 3008 προσβάσιμο σε ακόμη περισσότερους, χωρίς εκπτώσεις σε premium χαρακτήρα, εξοπλισμό ή οδηγικό δυναμισμό.

Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα STLA Medium, που υποστηρίζει over-the-air αναβαθμίσεις, πολλαπλές επιλογές μπαταριών και περισσότερα από 40 συστήματα υποβοήθησης οδηγού και συνδεσιμότητας, το Peugeot 3008 ξεχωρίζει χάρη στην premium αισθητική της fastback σιλουέτας και το κουπέ στυλ, που το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό.

Στο ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό, το Panoramic i-Cockpit με την κυρτή οθόνη των 21 ιντσών συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το infotainment, προσφέροντας κορυφαία εργονομία και αίσθηση πολυτέλειας. Η τελευταία τονίζεται από τον LED φωτισμό και τις επενδύσεις από premium υλικά, όπως αλουμίνιο, Alcantara ή συνδυασμό δέρματος.

Από πλευράς μοτέρ, το Peugeot 3008 σε τρεις μορφές εξηλεκτρισμένης κίνησης. Το Hybrid 145, διαθέτει έξυπνο ήπια υβριδικό σύστημα 48V που μειώνει την κατανάλωση και επιτρέπει την έως και κατά 50% ηλεκτρική οδήγηση σε αστικές συνθήκες. Το Plug-in Hybrid με τους 195 ίππους , συνδυάζει μπαταρία 22 kWh με ηλεκτρική αυτονομία έως 102 χιλιόμετρα και κατανάλωση κάτω από 1,0 λίτρο/100 χιλιόμετρα. Και στην κορυφή, η 100% ηλεκτρική εκδοχή του 3008 είναι σε θέση να κάνει έως 700 km (WLTP) με μία φόρτιση, αποδίδοντας έως 325 ίππους με τετρακίνηση και προσφέροντας ταχεία φόρτιση, που σε 10 λεπτά εξασφαλίζει 100 km αυτονομίας.

Πλέον η γκάμα εκδόσεων εξοπλισμού έχει αναδιαμορφωθεί με τη νέα εισαγωγική έκδοση Style να έχει τιμή 33.900 ευρώ χάρη στη νέα προωθητική ενέργεια της αντιπροσωπείας, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά 225/55, φιμέ κρύσταλλα, προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης, Συστήμα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών, ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), καθίσματα με αφρό υψηλής πυκνότητας, σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα / ύφασμα και αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Από την άλλη, το ήδη εξαιρετικά πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού της έκδοσης Allure, ενισχύεται πλέον με νέα στοιχεία τεχνολογίας και ασφάλειας, όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert, χωρίς καμία μεταβολή στην τιμή (36.900 ευρώ).

Τέλος, η κορυφαία έκδοση GT προσφέρει πλέον, επίσης χωρίς επιβάρυνση για τον αγοραστή (40.900 ευρώ), στάνταρ στοιχεία όπως το Drive Assist Plus 2.0 (σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης), Semi Automatic Lane Change Assist (ημιαυτόνομη αλλαγή λωρίδας), Anticipated Intelligent Speed Adaptation (σύστημα ενημέρωσης επικείμενης αλλαγής ορίου ταχύτητας), τον εργοστασιακό συναγερμό, την επαγωγική φόρτιση smartphone (15W) και το Vision Park 360.

Με τη νέα σειρά εκδόσεων, η Peugeot αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι γνωρίζει πώς να ισορροπεί ανάμεσα στον premium χαρακτήρα και την προσιτότητα, με το 3008 να παραμένει σημείο αναφοράς για τη γοητεία, την τεχνολογία και την αποδοτικότητά τουΤο νέο 3008 Hybrid περιμένει τους οδηγούς που αναζητούν το επόμενο επίπεδο άνεσης, τεχνολογίας και αποδοτικότητας να το ανακαλύψουν από κοντά και να προγραμματίσουν test drive στο δίκτυο διανομέων Peugeot σε όλη την Ελλάδα.