Μια προσιτή όσο ποτέ Alfa Romeo κάτι έχει να σας πει…

H Alfa Romeo Tonale έχει πλέον την πιο προσιτή από ποτέ εισαγωγική τιμή στην πολύ πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Hybrid 160 VGT, ενώ η τετρακίνητη Tonale Plug-in Hybrid Q4, με τους 280 ίππους και τα έως 82 km ηλεκτρικής αυτονομίας, είναι διαθέσιμη με όφελος 4.500 ευρώ, χωρίς να έχει χάσει φυσικά το πλεονέκτημα του μηδενικού φόρου για το χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου.

Mε όφελος για τον πελάτη που φτάνει τα 4.500 ευρώ, η Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, που μεταξύ άλλων μαρκών αντιπροσωπεύει και την Alfa Romeo στη χώρα μας, κάνει την άκρως ελκυστική σε εμφάνιση Tonale πιο προσιτή από ποτέ. Συγκεκριμένα και αφού πρώτα θυμίσουμε πως είναι σχεδιασμένη από τον Έλληνα σχεδιαστή Αλέξανδρο Λιώκη, η Tonane στην πολύ πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Hybrid 160 VGT ξεκινάει πλέον από 36.900 ευρώ (όφελος 1.000 ευρώ).

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει πρακτικά τα πάντα σε επίπεδο άνεσης, ασφάλειας και ψηφιακής τεχνολογίας: Μεταξύ άλλων υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη αφής 10,25 ιντσών για infotainment, Android Auto/Apple CarPlay και σύστημα πλοήγησης, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα ποιότητας του αέρα και βάση ασύρματη φόρτισης κινητού.

Υπάρχει δε και το ακόμα πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού Veloce, με 42.900 ευρώ για την Tonale Hybrid 160 VGT (όφελος 1.600), που διαθέτει επιπλέον ζάντες 19 ιντσών, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ενεργούς προβολείς Full LED Matrix, δερμάτινα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, κόκκινες δαγκάνες φρένων και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού.

Το ήπια υβριδικό σύστημα της Tonale Hybrid 160 VGT περιλαμβάνει κινητήρα βενζίνης με turbo μεταβλητής γεωμετρίας (VGT) και 48V ηλεκτρικό κύκλωμα που δίνει ενέργεια σε ηλεκτροκινητήρα 20 ίππων, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με τις 7 σχέσεις. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δίνει δυνατότητα για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση υπό χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, στις εκκινήσεις και στο παρκάρισμα, κάτι που μειώνει δραστικά την κατανάλωση βενζίνης.

Στην περίπτωση δε της τετρακίνητης Alfa Romeo Tonale Q4 των 280 ίππων υπάρχει ένα πολύ εξελιγμένο επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα (plug-in hybrid), που συνδυάζει τις υψηλές επιδόσεις με τη χαμηλή κατανάλωση και προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για έως 82 km σε αστική χρήση. H έκδοση Sprint εδώ ξεκινάει πλέον από 47.135 ευρώ, με τον καταναλωτή να έχει όφελος από την προωθητική ενέργεια της αντιπροσωπείας που φτάνει τα 4.500 ευρώ. Να σημειωθεί ότι η Tonale PHEV Q4 Sprint ως εταιρικό αυτοκίνητο έχει μηδενικό φόρο χρήσης. Για την έκδοση Veloce το όφελος για τον πελάτη είναι επίσης 4.500 ευρώ με την τιμή να διαμορφώνεται πλέον στα 54.500 ευρώ.

Ανεξαρτήτως, τώρα, κινητήριου συνόλου, η φινέτσα και ο δυναμισμός είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το εσωτερικό της Tonale, που προσφέρει όχι μόνο άφθονους χώρους για επιβάτες, αλλά και 500 λίτρα για αποσκευές, τα οποία υπερκαλύπτουν τις οικογενειακές ανάγκες.

Η σπορ θέση οδήγησης υποστηρίζει άρτια τα δυναμικά χαρακτηριστικά της Alfa Romeo Tonale που φέρνουν στο προσκήνιο τον οδηγό και υπογραμμίζουν το ιταλικό ταμπεραμέντο, χωρίς να υστερεί σε άνεση. Η Tonale εφοδιάζεται με αμορτισέρ τεχνολογίας FSD (Frequency Selective Damping), ενώ διαθέσιμη είναι και η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση “Alfa Active Suspension.

Για χαμηλότερο βάρος, αμεσότερη απόκριση, ιδανική συνεργασία με το σύστημα ανάκτησης ενέργειας και υψηλότερη απόδοση πέδησης, η Tonale, εφοδιάζεται με το σύστημα IBS (brake-by-wire) με δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς - και εμπρός δαγκάνες της Brembo. Φυσικά σε όλες τις εκδόσεις υπάρχει σύστημα παραμετροποίησης D.N.A., με τον οδηγό να μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του (Dynanic, Natural, Advanced Efficiency) αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στη λειτουργία του κινητήρα, του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων, της ενεργής ανάρτησης (στις εκδόσεις που υπάρχει) και των συστημάτων πέδησης και διεύθυνσης.

Όλες οι Tonale συνοδεύονται από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών, με την μπαταρία υψηλής τάσης της PHEV Q4 να καλύπτεται για 8 έτη, ενώ αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι και το NFT. Πρόκειται για ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που καταγράφει στοιχεία για τη χρήση και τη συντήρηση του αυτοκινήτου, θωρακίζοντας με τον τρόπο αυτό τη μεταπωλητική του αξία.