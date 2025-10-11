Η όμορφη γιορτή του ιστορικού αυτοκινήτου

Πολύ όμορφες αναμνήσεις άφησε ως παρακαταθήκη στα πληρώματα που είχαν τη τύχη να βιώσουν την δράση του, το φετινό53ο Διεθνές Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ, η ιστορία του οποίου ξεκίνησε να γράφεται την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Αποτελώντας μία ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση, πλήρως αντάξια της υψηλής παράδοσης που συνοδεύει το θεσμό μισό και πλέον αιώνα, το 53ο Διεθνές Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ έδωσε την ευκαιρία στα πληρώματα και των δύο κατηγοριών – Regularity και Touring – να απολαύσουν στο έπακρο την οδήγηση διασχίζοντας Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία μέσα από περίτεχνα σχεδιασμένες διαδρομές εντός της φθινοπωρινής Ελληνικής γης.

Οι ασταθείς καιρικές συνθήκες, δοκίμασαν αρκετά διοργανωτές και συμμετέχοντες, τελικώς όμως δεν επηρέασαν ούτε κατ’ ελάχιστο την αίσια έκβαση της εκδήλωσης χάρη στον άψογο σχεδιασμό του αγώνα. Τα εύσημα εδώ απονέμονται φυσικά τόσο στον Αλυτάρχη, κ. Γιώργο Καϊόγλου, όσο και στην υπόλοιπη ομάδα που για μία ακόμα φορά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό: το RoadBook άρτιο, οι διαδρομές πανέμορφες, σε ιδανικούς για ιστορικά αυτοκίνητα δρόμους και οι μέσες ωριαίες ταχύτητες ασφαλείς για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Επιπροσθέτως, τα σημεία εκκίνησης, ανασυγκρότησης και τερματισμού ήταν σοφά επιλεγμένα, ενώ την ίδια ώρα οι τοπικές κοινότητες άκρως φιλόξενες και υποστηρικτικές!

Όσον αφορά στο κομμάτι της αμιγούς αγωνιστικής δράσης του 53ου Διεθνούς Ράλλυ υπενθυμίζουμε πως οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των κατηγοριών Regularity (Red/Green) και Touring. Στην κατηγορία Regularity, τις τρεις ημέρες οι διαγωνιζόμενοι εκτέλεσαν 20 Ειδικές Διαδρομές Ακριβείας, με τήρηση Μ.Ω.Τ. και δορυφορική χρονομέτρηση από την ANUBE, με τη Green υποκατηγορία να έχει ελαφρώς χαμηλότερες ταχύτητες.

Από την άλλη πλευρά, η Touring δικαίωσε απόλυτα τον τίτλο της, καθώς τα πληρώματα είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν στο έπακρο τις διαδρομές χωρίς χρονομετρήσεις και ειδικές δοκιμασίες, έχοντας ωστόσο να αντιμετωπίσουν αρκετά τεστ παρατηρητικότητας και γνώσεων σχετικά με, το αυτοκίνητο, την ιστορία και την μυθολογία του τόπου.Το 53ο Διεθνές Ράλλυ ΦΙΛΠΑ υπενθυμίζουμε πως, ξεκίνησε με ισχυρή βροχόπτωση το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου από τα Καμένα Βούρλα παρουσία σύσσωμης της δημοτικής αρχής της πόλης που έδωσε την εκκίνηση στα πληρώματα. Στη συνέχεια τα πληρώματα από, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο και Βέλγιο, που πήραν εκκίνηση διένυσαν μια απόσταση 234 χιλιομέτρων, διερχόμενα μέσα από τους νομούς Φθιώτιδας και Μαγνησίας, με ανασυγκρότηση στην Αμαλιάπολη, όπου έγινε και ο τερματισμός της Touring, ενώ η Regularity τερμάτισε στο ξενοδοχείο Valis, στην Αγριά του Βόλου, νωρίς το απόγευμα.

Τη δεύτερη μέρα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, η εκκίνηση δόθηκε στον γραφικό, παλαιό σταθμό της Αγριάς. Η διαδρομή κάλυψε περίπου 160 χιλιόμετρα σε δύο σκέλη, με την Touring να τερματίζει στην ανασυγκρότηση στην όμορφη Αγία Κυριακή.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, τρίτη και τελευταία μέρα του αγώνα, η εκκίνηση δόθηκε στο λιμάνι του Βόλου, μπροστά από το παλαιό πανεπιστήμιο, παρουσία των δημοτικών αρχών και με την υποστήριξη της τοπικής Λέσχης Ιστορικών Οχημάτων Φ.Ι.Ο. Η ανασυγκρότηση έγινε στη Βυζίτσα και η καρώ σημαία έπεσε και για τις δύο κατηγορίες, Regularity και Touring, στον πανέμορφο Άγιο Λαυρέντιο, σε πανηγυρικό κλίμα. Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, πριν την επιστροφή, αυτοκίνητα και πληρώματα συνάντησαν τους συμμετέχοντες της στατικής εκδήλωσης του Φ.Ι.Ο. στο λιμάνι του Βόλου.

Άξιοι νικητές στην κατηγορία Regularity του 53ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ αναδείχθηκαν τελικώς οι AndonovGeorgi -AndonovaΥordanka με VOLVO 121 AMAZON (1961), δεύτεροι οι Κοφινάς Κυριάκος - Κοφινάς Νικόλας με BRITISH LEYLAND MINI 850 (1973) και τρίτοι οι Κατσαούνης Γιάννης - Μανσόλας Ματθαίος με VOLKSWAGEN GOLF Gti (1979).

Στα τεστ της κατηγορίας Touring, την υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν οι, Νασόπουλος Λεωνίδας- Καουτσκής Μιχάλης με PEUGEOT 504 (1977), δεύτεροι οι Αγοργιανίτης Δημήτρης – Τομαρά Ελένη με CITROEN ID 19 (1968) και τρίτοι οι Γκέκας Λάζαρος – Γκέκα Ελισάβετ με HONDA PRELUDE 2.0i (1992).

Η ΦΙΛΠΑ εξέφρασε τις ευχαριστίες της σε όλους τους συντελεστές της επιτυχημένης φετινής διοργάνωσης, από τις δημοτικές αρχές του Βόλου και των Καμένων Βούρλων μέχρι και τις κοινότητες του κάθε μικρού χωριού που φιλοξένησαν την εκδήλωση προσφέροντας δώρα και αναμνηστικά στους συμμετέχοντες, την τοπική Λέσχη Φ.Ι.Ο. και τον πρόεδρό της κ. Καρακατσάνη, την οργανωτική επιτροπή και τον Αλυτάρχη κ. Καϊόγλου, τις εταιρείες υποστηρικτές-χορηγούς, Instacar, Voyager, Interamerican, Μπισκότα Παπαδοπούλου και Ι. ΚΤΕΟ Κόμβος Αμαρουσίου και φυσικά όλους τους συμμετέχοντες, που με το πνεύμα του ευ- αγωνίζεσθαι και το πιο εγκάρδιο χαμόγελό τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ανταπέδωσαν στη ΦΙΛΠΑ την χαρά ενός ακόμα αρτιότατου Διεθνούς Ράλλυ.