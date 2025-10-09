Όταν μια ηλεκτρική λιμουζίνα γίνεται της μόδας…

Το DS Νο 8, η νέα 100% ηλεκτρική ναυαρχίδα της πολυτελούς γαλλικής μάρκας, έγινε το επίσημο αυτοκίνητο της διεθνούς εκδήλωσης μόδας PARIS FASHION WEEK, προσφέροντας στους VIPs, δημοσιογράφους και fashion influencers μια μοναδική εμπειρία άνεσης και φινέτσας.

Από το 2019 η DS Automobiles είναι συνεργάτης της PARIS FASHION WEEK και ως σύμβολο της γαλλικής αριστείας σε επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας υπηρετώντας την Τέχνη του Ταξιδιού, το DS N°8 έγινε το επίσημο αυτοκίνητο της διεθνούς εκδήλωσης μόδας. Μια ειδική σειρά από είκοσι τον αριθμό DS N°8 με το λογότυπο της διοργάνωσης κυκλοφόρησε στους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας Γυναικεία Ένδυση Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου.

Με πλήρως ηλεκτρικούς κινητήρες, αυτονομία έως 750 km και κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς, τα μοντέλα DS N°8 που διατέθηκαν στην ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ενθουσίασαν τους επιβάτες τους με την ολοκληρωμένη άνεση, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την προηγμένη τεχνολογία τους.

Το εσωτερικό του DS N°8 ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ της DS Automobiles και του κόσμου της μόδας, χρησιμοποιώντας τα πιο εκλεκτά υλικά και μοναδικά φινιρίσματα εσωτερικού χώρου, όπως οι ραφές Pearl σε σχήμα μαργαριταριού, ανάγλυφες λεπτομέρειες «Clous de Paris» και ειδικό φινίρισμα στα καθίσματα σε στυλ μπρασελέ ρολογιού. Όλες αυτές οι χαρακτηριστικές δεξιότητες, που βρίσκονται αποκλειστικά στις δημιουργίες της DS Automobiles, βρίσκουν εδώ ιδιαίτερη έκφραση και τονίζουν τον αβανγκάρντ χαρακτήρα της DS Automobiles.

Όπως δήλωσε ο Xavier Peugeot, CEO της DS Automobiles: «Το DS N°8 έκλεψε τις εντυπώσεις, συνοδεύοντας τις επιδείξεις μόδας στους ομορφότερους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής εκδήλωσης που τιμά τη δημιουργικότητα, το σχέδιο και την αβανγκάρντ».