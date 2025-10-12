Ένα εντυπωσιακό PHEV SUV με ασυναγώνιστη ηλεκτρική αυτονομία

Λανσαρίστηκε επίσημα στη χώρα μας το Lynk & Co 08, ένα πολυτελές μεσαίο SUV από την Κίνα που εφοδιάζεται με ένα plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης των 349 ίππων, το οποίο προσφέρει (θεωρητικά τουλάχιστον) ασυναγώνιστη ηλεκτρική αυτονομία, έως 200 χλμ. με τη συνολική να ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα.

Μέρος του Ομίλου Geely Holding -μαζί με τις Volvo, Polestar, Lotus, Geely και Zeekr- η Lynk & Co μας συστήθηκε αρχικά στην Ελλάδα με το plug-in SUV «01» και στη συνέχεια με το αμιγώς ηλεκτρικό SUV, «02». Σήμερα, η νεοφυής μάρκα ρίχνει στην αγορά ένα νέο τρίτο μοντέλο, το 08, ένα μεσαίο plug-in υβριδικό/PHEV SUV (D-SUV), του οποίου η επίσημη παρουσίαση στους δημοσιογράφους πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων.









Το γεγονός ότι το Lynk & C0, βάσει τουλάχιστον των επίσημων προδιαγραφών WLTP, μπορεί να κινηθεί για 200 χιλιόμετρα χωρίς βενζίνη, καθιστά το μοντέλο πρώτο και μοναδικό στην Ευρώπη – μέχρι στιγμής τουλάχιστον – που έχει αυτή τη δυνατότητα. Και

αυτό επισημάνθηκε επανειλημμένως στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε παρουσία στελεχών της SEEAG (εισαγωγέας των οχημάτων της εταιρίας): ο Jason Kenny, Brand Manager Lynk & Co South Eastern Europe αφενός υπογράμμισε την μοναδικότητα που αναφέραμε, αφετέρου δήλωσε περήφανος για το γεγονός ότι το νέο μοντέλο είναι «Made in China», όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα μοντέλα της Lynk & Co. Και αυτό έχει να κάνει και με την τεχνολογία που ενσωματώνει το Lynk & Co 08, αλλά και με την υψηλή ποιότητα κατασκευής που εισπράττεις μπαίνοντας στο εσωτερικό του.





Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή:

Με μήκος που υπερβαίνει ελαφρώς τα 4,8m και μεταξόνιο στα 2.848 mm, το Lynk & Co 08 βασίζεται στην πλατφόρμα Compact Modular Architecture Evo της Geely (τη χρησιμοποιούν και τα μοντέλα της Volvo) και κατατάσσεται αναμφίβολα στα πολυτελή μεσαία D-SUV.







Διαθέτει επίσης εντυπωσιακό design και είναι επιβλητικό στο δρόμο. Ενώ κάτω από το όμορφο αμάξωμα αναπαύεται το επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα (plug-in), που συνδυάζει έναν 1,5 λίτρου turbo κινητήρα βενζίνης 139 ίππων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 210 ίππων για συνδυασμένη ισχύ συστήματος περίπου 349 PS και επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα.







Χάρη σε αυτό το plug-in υβριδικό σύστημα, το 08 είναι, όπως ήδη είπαμε, το πρώτο αυτοκίνητο στην Ευρώπη που προσφέρει έως 200 km καθαρά ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP) — τουλάχιστον μέχρι να έρθει στη γηραιά ήπειρο το Volvo XC70 που θα προσφέρει την ίδια αυτονομία - περισσότερο από διπλάσια από τον μέσο όρο της κατηγορίας του. Αυτό εξασφαλίζεται από μια ασυνήθιστα μεγάλη -για τα δεδομένα των PHEV οχημάτων- μπαταρία ιόντων λιθίου της CATL (Νο 1 κατασκευαστής μπαταριών παγκοσμίως για 100% ηλεκτρικά οχήματα) με χημεία NMC και χωρητικότητα 39,6 kWh. Σε συνδυασμό με δεξαμενή καυσίμου 60 λίτρων, το 08 επιτυγχάνει συνολική αυτονομία άνω των 1.000 km, στοιχεία που το καθιστά το ιδανικό, τόσο για την πόλη όσο και για μεγάλα ταξίδια.

Σημειώστε ότι εκτός από την τυπική AC φόρτιση (με μέγιστη ισχύ έως και 11 kW ένα πλήρες «γέμισμα» διαρκεί 4,5 ώρες), το Lynk & Co 08 διαθέτει τη σχετικά σπάνια (για plug-in hybrid όχημα) δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 85 kW, επιτρέποντας στην μπαταρία να φορτιστεί από 10% σε 80% σε μόλις 33 λεπτά. Η θεωρητική κατανάλωση καυσίμου είναι εντυπωσιακά χαμηλή, μόλις 0,9 lit./100 km (WLTP) και εκπομπές CO₂ μόλις 23 g/km σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο Euro 6E-Bis. Βεβαίως στην πράξη πρέπει να περιμένει κανείς αρκετά μεγαλύτερη κατανάλωση αν δεν φορτίζει συστηματικά την μπαταρία του. Εμείς πάντως διαπιστώσαμε με πλήρως φορτισμένη τη μπαταρία μπορεί κανείς να ελπίζει σε πραγματική αυτονομία της τάξης των 150-160 χιλιομέτρων – την οποία θεωρούμε πολύ καλή επίδοση και η οποία επιτρέπει πρακτικά να μην πηγαίνεις στο βενζινάδικο, τουλάχιστον για τις καθημερινές σου διαδρομές.







Στο εσωτερικό, οι πέντε επιβάτες απολαμβάνουν μια εκλεπτυσμένη καμπίνα με τη συνολικά premium αίσθηση να ενισχύεται από τα προσεγμένα σε αφή και όψη υλικά. Μάλιστα, οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις Core και More εξοπλίζονται στάνταρ με τεχνητό δέρμα (PU), με την δεύτερη να επωφελείται από ένα πρόσθετο υλικό μικροϊνών στα καθίσματα, στις επενδύσεις των θυρών και σε μέρος του ταμπλό.







Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πανοραμική οροφή, ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών, θερμαινόμενα καθίσματα, Μatrix LED προβολείς, καθώς και πλήρης σουίτα με συστήματα ADAS. Για τους λάτρεις του ήχου, το Lynk & Co 08 εισάγει στην Ελλάδα ένα σύστημα ήχου Harman Kardon 1.600 watt με 23 ηχεία, συμπεριλαμβανομένων ηχείων στα προσκέφαλα για κρυστάλλινα καθαρές οδηγίες πλοήγησης και hands-free κλήσεις. Στα ατού της καμπίνα και η ευρυχωρία, τη στιγμή που ο χώρος αποσκευών έχει όγκο από 540 έως και 1.254 λίτρα, ανάλογα με τη θέση των πίσω καθισμάτων.





Στην εγχώρια αγορά, οι τιμές για το Lynk & Co 08 ξεκινούν από 52.490 ευρώ, καθιστώντας την premium τεχνολογία plug-in hybrid πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό. Η αμέσως επόμενη έκδοση More κοστίζει 59.990 ευρώ, με αρκετά επιπλέον στοιχεία εξοπλισμού, όπως σύστημα μασάζ και εξαερισμού στα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι και πίσω καθίσματα, κλιματισμό τριών ζωνών, ηχοσύστημα 1.600W με 23 ηχεία της Harman/Kardon, κάμερα για φωτογραφίες selfie, καθώς και τροχοί με ελαστικά 255/40 R21 αντί για 235/55 R19.

Εντυπωσιακός λοιπόν ο εξοπλισμός εντυπωσιακά και τα high-tech διαπιστευτήρια αυτού εξαιρετικά καλοφτιαγμένου SUV, που επιβεβαιώνει εν κινήσει την εξαιρετικά υψηλή ποιότητα κατασκευής – το είδαμε αυτό στο σύντομο test drive, όπως επίσης είδαμε και μια αδυναμία του νέου Lynk & Co: το υπερευαίσθητο σύστημα αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης, που κάποιες φορές ενεργοποιείται, κατά την κίνηση σε «στενά» περιβάλλοντα, χωρίς λόγο.





Σημειώστε πως κύριος στόχος της Lynk & Co Ελλάδας είναι οι εταιρικές πωλήσεις, όπως τόνισαν στελέχη της εταιρίας, αφού οι εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές CO₂ κάνουν το 08 επιλέξιμο για μηδενική φορολόγηση του εταιρικού χρήστη - ένα σοβαρό πλεονέκτημα σε αυτή την κατηγορία.