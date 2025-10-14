Ένα pop idol μας συστήνεται στο Golden Hall

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο pop-up εκθεσιακό χώρο και για όλο το μήνα Οκτώβριο, οι επισκέπτες του Golden Hall έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να μάθουν τα πάντα γύρω από το νέο 100% ηλεκτρικό Renault 5, που έχει κλέψει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή που λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά.

Το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric, το ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025, έχει κάνει εδώ και λίγους μήνες ντεμπούτο στους ελληνικούς δρόμους, αποσπώντας κολακευτικά σχόλια από τους ειδικούς του αυτοκινητικού τύπου, αλλά και από το κοινό. Τώρα και για όλο το μήνα Οκτώβριο, όσοι επιθυμούν έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν καλύτερα σε ένα ξεχωριστό προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας, το Golden Hall στο Μαρούσι. Τοποθετημένο στο πιο κεντρικό σημείο του εμπορικού κέντρου, ακριβώς εμπρός από την κεντρική είσοδο, το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric είναι βέβαιο ότι δε θα περάσει απαρατήρητο. Καθημερινά, στον χώρο βρίσκεται ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα προωθητών, που ενημερώνει το κοινό για το νέο Renault 5, μπορεί να δώσει εμπορική προσφορά για το μοντέλο, ή και να οργανώσει test drive.

Mπορείτε να μάθετε τα πάντα για το νέο Renault 5 κάνοντας κλικ εδώ.

Το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric είναι το μοντέλο που με τη ρετρο-φουτουριστική του σχεδίαση, θέτει στη διάθεση του σύγχρονου οδηγού ένα future classic αυτοκίνητο, που κάνει αξέχαστες τις αστικές, και όχι μόνο, μετακινήσεις σε καθημερινή βάση. Το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric, είναι ένα 100% ηλεκτρικό μοντέλο, με τεχνολογία αιχμής που σε βάζει στην πρίζα να το οδηγείς κάθε μέρα. Η σχεδίαση του είναι γεμάτη αναφορές στο ένδοξο παρελθόν της Renault, με μία σύγχρονη μετάφραση της αισθητικής που ξεχώριζε το ομώνυμο original best seller των δεκαετιών 70-80’, με τις αναλογίες του να ασπάζονται το μυώδη χαρακτήρα του εξίσου κλασικού Renault 5 Turbo.

Αναλόγως και στο εσωτερικό του, η προσεγμένη ποιότητα μετουσιώνει τις ρετρό σχεδιασμένες επιφάνειες, σε ένα σύγχρονο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον καθημερινής διαβίωσης, με κορυφαίες τεχνολογίες, όπως ο ψηφιακός συνοδοιπόρος Reno: Ένα AI Avatar που επικοινωνεί με τον οδηγό, διευκολύνοντάς του την διασύνδεση με το αυτοκίνητο.

Βασισμένο στην πλατφόρμα Ampere Small και εφοδιασμένο με σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα 120 και 150 ίππων, το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric μπορεί να διανύσει μέχρι και πάνω από 410 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Ωστόσο, είναι η οδική του συμπεριφορά που το κάνει να ξεχωρίζει, με το συμπαγές πλαίσιο, την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και το άμεσο σύστημα διεύθυνσης, να προσφέρουν οδηγική ευχαρίστησε και συναρπαστική οδική συμπεριφορά.