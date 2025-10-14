Σε τροχιά ανάκαμψης η Stellantis

Παρότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τον Όμιλο Stellantis, με ζημιές 2,3 δισ. ευρώ και πτώση πωλήσεων 13%, οι στρατηγικές κινήσεις της νέας διοίκησης και τα νέα πρόσωπα που βρέθηκαν στο τιμόνι του αυτοκινητικού κολοσσού άλλαξαν τα δεδομένα, με τα στοιχεία των πωλήσεων το τρίτο τρίμηνο του έτους να δείχνουν ισχυρή ανάκαμψη σε βασικές αγορές.

Ο Όμιλος Stellantis είναι πλέον ένας παγκόσμιος κατασκευαστής αυτοκινήτων, στο χαρτοφυλάκιο του οποίου ανήκουν εμβληματικές μάρκες, όπως οι Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel/Vauxhall, Peugeot & Ram. Και ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2024 είχε καταφέρει καθαρά κέρδη 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Stellantis για το ίδιο διάστημα του 2025 υπέστη σημαντικό πλήγμα, αφενός λόγω των δασμών του Αμερικανού Προέδρου Nτόλαντ Τράμπ για τις

εισαγωγές οχημάτων στις ΗΠΑ και αφετέρου από κάποιες λανθασμένες, όπως αποδείχθηκε, στρατηγικές επιλογές. Τον Ιούλιο η Stellantis είχε προειδοποιήσει για απώλειες 1,5 δισ. ευρώ από τους δασμούς των ΗΠΑ φέτος, αλλά δεσμεύτηκε ότι θα λανσάρει νέα οχήματα για να επανασυνδεθεί με τους αγοραστές, καθώς ο νέος CEO, Antonio Filosa, προσπαθεί να επαναφέρει την αυτοκινητοβιομηχανία σε τροχιά ανάκαμψης, μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισε.

Η επιλογή νέων προσώπων για το τιμόνι του Oμίλου, αλλά και η κυκλοφορία νέων μοντέλων δείχνουν πάντως να φέρνουν την ανάκαμψη. Πρόσφατα, λοιπόν, η Stellantis N.V. ανακοίνωσε τα ενοποιημένα στοιχεία των «αποστολών» για το τρίτο τρίμηνο του 2025, τα οποία δείχνουν ισχυρή ανάκαμψη σε βασικές αγορές. Με τον όρο «αποστολές» η εταιρεία περιγράφει τον όγκο οχημάτων που παραδίδονται σε εμπόρους, διανομείς ή απευθείας σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες — ουσιαστικά τη ροή που καθορίζει τα έσοδα.

Για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, οι συνολικές αποστολές υπολογίζονται σε 1,3 εκατ. οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση. Τη μεγαλύτερη ώθηση έδωσε η αγορά της Βόρειας Αμερικής, ενώ θετική πορεία κατέγραψαν και η διευρυμένη Ευρώπη καθώς και η περιοχή Μέσης Ανατολής & Αφρικής. Η ανάκαμψη της Stellantis στη Βόρεια Αμερική είναι εντυπωσιακή με 35%, όπως προκύπτει από τις 104.000 περισσότερες αποστολές σε σχέση με το περσινό τρίτο τρίμηνο.

Καταλυτικό ρόλο είχε η έναρξη των πρώτων παραδόσεων του Ram 1500 με τον θρυλικό κινητήρα HEMI® V8, που επανέφερε τον αμερικανικό κολοσσό δυναμικά στο προσκήνιο (φωτ. επάνω). Η βελτίωση αυτή αντικατοπτρίζει την επιστροφή της παραγωγής σε φυσιολογικά επίπεδα, έπειτα από την περσινή στρατηγική μείωσης αποθεμάτων. Mάλιστα, σύμφωνα με το Bloomberg, η Stellantis σχεδιάζει επενδύσεις 10 δις δολαρίων στις ΗΠΑ. Οι επενδύσεις σε διάστημα αρκετών ετών θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε εργοστάσια - συμπεριλαμβανομένων των επαναλειτουργιών, των προσλήψεων και των νέων μοντέλων - σε πολιτείες όπως το Ιλινόις και το Μίσιγκαν.

Στην Ευρώπη, οι αποστολές αυξήθηκαν κατά περίπου 38.000 μονάδες (+8% ετησίως), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη νέα παραγωγή τεσσάρων μοντέλων της κατηγορίας Β, βασισμένων στην πλατφόρμα Smart Car. Μιλάμε για το νέο Citroën C3, το C3 Aircross, το Opel Frontera (φωτ. κάτω) και το Fiat Grande Panda.

Τα φρέσκα αυτά μοντέλα, που δεν υπήρχαν πέρυσι στο χαρτοφυλάκιο, δίνουν νέα πνοή στις ευρωπαϊκές γραμμές παραγωγής, αν και η συνολική επίδοση περιορίστηκε μερικώς από τη μειωμένη ζήτηση σε επαγγελματικά οχήματα (LCV) και ορισμένες μεγάλες αγορές.

Στις υπόλοιπες περιοχές, οι αποστολές αυξήθηκαν συνολικά κατά 10.000 μονάδες (+3% ετησίως). Η Μέση Ανατολή και Αφρική ξεχώρισαν με άλμα 21%, κυρίως χάρη στην άνθιση της παραγωγής Fiat στην Αλγερία και τη θετική πορεία των αγορών Τουρκίας και Αιγύπτου. Αντίθετα, στη Νότια Αμερική υπήρξε ήπια μείωση 3%, που αποδίδεται στη σύγκριση με ένα εξαιρετικά ισχυρό τρίμηνο το 2024, όταν η εταιρεία είχε ανακτήσει χαμένες αποστολές στη Βραζιλία μετά τις πλημμύρες του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία των τελευταίων μηνών, η Stellantis N.V. ανακοίνωσε και μια σειρά σημαντικών αλλαγών στην ηγετική της ομάδα.

Στην κορυφή των αλλαγών βρίσκεται ο Emanuele Cappellano, που αναλαμβάνει επικεφαλής της διευρυμένης Ευρώπης και των ευρωπαϊκών brands, διατηρώντας παράλληλα το τιμόνι της Stellantis Pro One. Δίπλα του, ο Jean-Philippe Imparato επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στη Maserati, συνεχίζοντας ως CEO, αλλά και στη Stellantis & You, αναφέροντας απευθείας στον Cappellano. Στη Νότια Αμερική, τη σκυτάλη παίρνει ο Herlander Zola, μέχρι σήμερα υπεύθυνος για τις εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής. Ο Zola διαδέχεται τον Cappellano, αναλαμβάνοντας πλήρως τη διεύθυνση της Νότιας Αμερικής. Ο Samir Cherfan εντάσσεται επίσημα στη Stellantis Leadership Team (SLT), διατηρώντας τις αρμοδιότητές του για Μέση Ανατολή, Αφρική και μικροκινητικότητα. Από την πλευρά της Ασίας, ο Grégoire Olivier, μέχρι πρότινος υπεύθυνος για τη στρατηγική της εταιρείας στην Κίνα, αναλαμβάνει πλέον επικεφαλής για την Κίνα και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Την ίδια στιγμή, ο Ralph Gilles, γνωστός για το σχεδιαστικό του αποτύπωμα στα μοντέλα Dodge και Chrysler, εντάσσεται στο SLT ως Global Head of Design.

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η επιστροφή του Francesco Ciancia, ο οποίος από 1η Νοεμβρίου θα ηγηθεί του παγκόσμιου τομέα παραγωγής, αντικαθιστώντας τον Arnaud Deboeuf που αποχωρεί από την εταιρεία. Με περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στη βιομηχανική μηχανική, τη διοίκηση εργοστασίων και την εφαρμογή lean production συστημάτων, ο Ciancia θεωρείται ένας από τους πλέον καταρτισμένους επαγγελματίες στον τομέα της παραγωγής αυτοκινήτων. Η πιο πρόσφατη θέση του ήταν στη Mercedes-Benz, όπου διετέλεσε Head of Mercedes-Benz Vans Operations στη Στουτγάρδη. Εκεί ηγήθηκε της μεταμόρφωσης του παραγωγικού δικτύου των ελαφρών επαγγελματικών της γερμανικής εταιρείας, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή ευελιξίας και αποδοτικότητας.

Με την επιστροφή του Ciancia, η Stellantis δείχνει για μία ακόμη φορά ότι επενδύει στρατηγικά στο ανθρώπινο δυναμικό που γνωρίζει βαθιά τη φιλοσοφία και τις διαδικασίες της, με στόχο να ενισχύσει την παραγωγική της αλυσίδα και να επιταχύνει τη μετάβαση προς ένα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και τεχνολογικά εξελιγμένο βιομηχανικό μέλλον. «Με αυτές τις νέες τοποθετήσεις ενισχύουμε το ταλέντο μέσα και έξω από την εταιρεία, προετοιμάζοντας τη Stellantis για ένα επιτυχημένο μέλλον», δήλωσε ο CEO Antonio Filosa.

Σε κάθε περίπτωση, η Stellantis δήλωσε στους αναλυτές ότι ο νέος CEO, Antonio Filosa, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, από ό,τι αρχικά προβλεπόταν, για να προετοιμάσει το τελευταίο στρατηγικό σχέδιο της αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο αναμενόταν ότι θα εφαρμοζόταν από το πρώτο εξάμηνο του 2026.