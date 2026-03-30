Ένα πολυτελές σπορ ηλεκτρικό 646 ίππων – προτίμηση του Γιώργου Πρίντεζη

Το «sneak preview» του νέου Zeekr 7GT δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση ενός ακόμα νέου μοντέλου, αλλά μια κίνηση με σαφή στόχο να τοποθετηθεί η μάρκα στο επίκεντρο της premium ηλεκτρικής κατηγορίας, με ένα εντυπωσιακό μοντέλο που συνδυάζει επιδόσεις, τεχνολογία και ανταγωνιστική τιμή. Το γεγονός ότι στην εκδήλωση, αυτή που πραγματοποιήθηκε στο «Κ.Π.Ι. Σταύρος Νιάρχος», ανακοινώθηκε ότι ο δημοφιλής καλαθοσφαιριστής Γιώργος Πρίντεζης αναλαμβάνει τον Brand Ambassador της μάρκας, λέει πολλά σε σχέση με το πώς σκοπεύει να κινηθεί επικοινωνιακά στην Ελλάδα η εταιρία.

Ξεκινώντας από το αυτοκίνητο, που ήταν αιτία και αφορμή για την παραπάνω εκδήλωση, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά: το νέο Zeekr 7GT είναι ένα πεντάθυρο, 100% ηλεκτρικό σπορ μοντέλο με fastback γραμμή και σαφείς αναφορές στη φιλοσοφία των GT. Σχεδιασμένο στο ευρωπαϊκό design center της εταιρείας στο Γκέτεμποργκ, διακρίνεται για την έμφαση που δίνει στην αεροδυναμική καθαρότητα και στη δυναμική παρουσία του, χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα που οφείλει να προσφέρει ένα πενταθέσιο, πεντάθυρο μοντέλο.

Ένα μοντέλο που ο Γενικός Διευθυντής της Geo Mobility Hellas, Θανάσης Κονιστής, χαρακτήρισε ως «statement» για τη μάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Zeekr επεκτείνεται με ρυθμό εισόδου σε νέα αγορά κάθε δύο μήνες. Το στοιχείο αυτό δεν είναι δευτερεύον: δείχνει μια επιθετική στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης, με στόχο τη γρήγορη διείσδυση σε αγορές όπου η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται ταχέως.

100% ηλεκτρικό, στα όρια των supercars

Ηλεκτρικό υπόβαθρο του 7GT είναι αναμφισβήτητα η αρχιτεκτονική 800V, που αποτελεί σήμερα ένα από τα βασικά διαφοροποιητικά στοιχεία του μοντέλου στην κατηγορία. Το σύστημα επιτρέπει φόρτιση ισχύος έως 480 kW, με την εταιρεία να ανακοινώνει χρόνο 10–80% μόλις 13 λεπτά, ενώ σε ιδανικές συνθήκες μπορούν να ανακτηθούν έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε 10 λεπτά.

Οι επιλογές μπαταρίας περιλαμβάνουν εκδόσεις 75 kWh και 100 kWh, με τη μέγιστη αυτονομία να φτάνει τα 655 χιλιόμετρα (WLTP), τοποθετώντας το μοντέλο στην «άνω ζώνη» της κατηγορίας σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση σε μεγάλες αποστάσεις.

Στον τομέα της ισχύος έχουμε μια γκάμα που ξεκινά από τους 421 και φτάνει μέχρι τους 646 ίππους. Έχουμε λοιπόν, από τη μια, τις πισωκίνητες εκδόσεις με 421 ίππους να αποτελούν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση - που δίνει έμφαση στην αυτονομία και την ευκολία χρήσης - χωρίς να στερούνται δυναμισμού και, από την άλλη, την κορυφαία τετρακίνητη έκδοση Privilege AWD, όπου η συνολική ισχύς φτάνει τους 646 ίππους, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για επίπεδο επιδόσεων που μέχρι πρόσφατα ανήκε σε πολύ πιο ακριβές κατηγορίες – και βάζει ξεκάθαρα το 7GT στα «χωράφια» των supercars...

Και επειδή ένα τέτοιων δυνατοτήτων αυτοκίνητο πρέπει να στηρίζεται σε μια σοβαρή μηχανική βάση, η ανάρτηση περιλαμβάνει διάταξη με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω – στοιχείο που δείχνει τον προσανατολισμό του μοντέλου: όχι απλώς άνεση, αλλά και ακρίβεια στην οδήγηση. Από την άλλη, τα προγράμματα λειτουργίας προσαρμόζουν τη συμπεριφορά με βάση τις συνθήκες κίνησης, από καθημερινή χρήση έως την πιο δυναμική οδήγηση, με στόχο τη διαμόρφωση μιας άκρως επιθυμητής ισορροπίας.

Premium πρακτικότητα

Και βέβαια, το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο οι εντυπωσιακές ομολογουμένως επιδόσεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Zeekr επιχειρεί να τους ενσωματώσει σε ένα πακέτο καθημερινής χρήσης: χώρος αποσκευών 456 λίτρων, πέντε θέσεις και πλήρης εξοπλισμός συνδεσιμότητας και άνεσης.

Το εσωτερικό του 7GT ακολουθεί τη λογική της πλήρως ψηφιακής εμπειρίας. Ξεχωρίζει το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5 ιντσών, σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η πληροφόρηση μεταφέρεται στον οδηγό με άμεσο και διαισθητικό τρόπο.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η έμφαση στην ποιότητα κύλισης και στην ησυχία της καμπίνας, με τη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας και τεχνολογιών που στοχεύουν στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας – από το ηχοσύστημα 23 ηχείων έως τα συστήματα άνεσης καθισμάτων.

Το 7GT ενσωματώνει μια πλήρη δέσμη συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, με το πακέτο Zeekr Assisted Drive να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προσαρμοζόμενο cruise control και συστήματα υποβοήθησης στάθμευσης.

Η τιμολογιακή πολιτική, τώρα, οφείλουμε να σχολιάσουμε ότι ενδεχομένως εντυπωσιάζει περισσότερο και από τις ίδιες τις δυνατότητες του αυτοκινήτου. Ο τιμοκατάλογος του 7GT ξεκινά από τα 46.990 ευρώ για την έκδοση Core RWD και φτάνει τα 58.490 ευρώ για την κορυφαία τετρακίνητη έκδοση των 646 ίππων. Σε αυτή τη βάση, η Zeekr επιχειρεί να τοποθετηθεί απέναντι σε ευρωπαϊκά και ασιατικά premium ηλεκτρικά μοντέλα, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις και τεχνολογία σε τιμή που παραμένει κάτω από τα επίπεδα που έχουμε συνηθίσει σε αυτή την κατηγορία.

Ωστόσο, καθώς η Zeekr δεν έχει γίνει ακόμα ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα, ιδιαίτερη σημασία έχει η παρουσίαση του Γιώργου Πρίντεζη ως Brand Ambassador της Zeekr στην Ελλάδα. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. H Geo Mobility Hellas δηλώνει ότι η συνεργασία αυτή βασίζεται σε κοινές αξίες του δημοφιλούς μπασκετμπολίστα και της μάρκας, όπως η συνέπεια, η εξέλιξη, η αξιοπιστία και ο δυναμισμός. Σε επίπεδο επικοινωνίας, η κίνηση αυτή δείχνει μια προσπάθεια της Zeekr να συνδεθεί με ένα ευρύτερο κοινό, αξιοποιώντας ένα πρόσωπο με ισχυρή απήχηση και αναγνωρισιμότητα.

Τέλος, η παρουσία στελεχών της Zeekr στην εκδήλωση της παρουσίασης του 7GT, έρχεται να υπογραμμίσει το βάρος που ρίχνει η αντιπροσωπεία στην επικοινωνία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι ομιλίες των δύο σχεδιαστών της Zeekr, Aditya Jangid, Senior Designer & Brand Experience Designer και Lukas Medeisis, Senior Exterior Designer & Lead Designer for 7GT, που αποκάλυψαν τα μυστικά της σχεδίασης του νέου μοντέλου, αλλά και του Χρήστου Αγγελόπουλου, Strategic Pricing Zeekr Europe, που μίλησε για γενικότερα θέματα στρατηγικής της μάρκας.