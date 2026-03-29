Κυρ. Μητσοτάκης: Διατηρούμε εφεδρείες αν επιδεινωθεί η κρίση λόγω πολέμου - Η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει απέναντι σε όσους προσπαθούν να την ακυρώσουν

Στις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, και στις επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία, με έμφαση στις τιμές των καυσίμων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση, στέλνοντας το μήνυμα ότι «επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, διατηρούμε εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά».

Παράλληλα, με αφορμή την αύξηση του κατώτατου μισθού, ο πρωθυπουργός διαμηνύει ότι «πέρα από τα έκτακτα «αναχώματα» για τις κρίσεις, η σταθερή μας δέσμευση είναι η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» και υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα».

Σημειώνει ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εφαρμόσει πλαφόν στα καύσιμα και σε βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ έως το τέλος Ιουνίου και προχωρά σε νέα μέτρα για Απρίλιο και Μάιο, καλύπτοντας 3 στα 4 νοικοκυριά, με επιδότηση σε καύσιμα, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, συνολικού ύψους 300 εκ. ευρώ, ενώ ειδικά για το fuel pass αναφέρει ότι «καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πλατφόρμα για το Fuel Pass να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί επιδότηση πριν τα μέσα του μηνός».

Αναφερόμενος στην ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών υπενθυμίζει ότι από την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός από 880 σε 920 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας και τους δημοσίους υπαλλήλους με εισαγωγικό μισθό, φτάνοντας συνολικά σε αύξηση 41,5% από το 2019 και θέτοντας ως στόχο τα 959 ευρώ έως το 2027.

Σημαντική αναφορά γίνεται και στη δίκη των Τεμπών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη έγκαιρης απονομής δικαιοσύνης, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. «Επιμένω στην έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας γιατί αυτή αποτελεί το κομβικό γεγονός και όχι, δυστυχώς, οι εικόνες ελλιπούς οργάνωσης της πρώτης ημέρας», τονίζει και σημειώνει με έμφαση: «Η υποχρέωσή μας, πλέον, είναι μία: να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει ελεύθερη και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες»

Στο νομοθετικό πεδίο, μιλάει για το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για ενιαίους κανόνες στις αστικές συγκοινωνίες, τα ταξί, τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων και την ηλεκτροκίνηση, ενώ αναφέρεται στη σημαντική πρόοδος που καταγράφεται στην οδική ασφάλεια, με τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων στην ΕΕ το 2025 και ολοκλήρωση έργων όπως ο Ε65 και παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ.

Στον τομέα της άμυνας, σημειώνει ότι εγκρίθηκαν προγράμματα για αντι-drone συστήματα, εκσυγχρονισμό φρεγατών ΜΕΚΟ, υποδομές για F-35 και αναβάθμιση F-16, ενισχύοντας τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ για το μεταναστευτικό, υπογραμμίζει πως η Ελλάδα υποστηρίζει το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ, με αυστηρή και δίκαιη πολιτική, προστασία των συνόρων και καταπολέμηση διακινητών.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Καλημέρα. Ξεκινώ και αυτήν την Κυριακή από τα διεθνή και από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, με τις επιπτώσεις τους να είναι ήδη ορατές στις τιμές των καυσίμων. Από την πρώτη στιγμή έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να στηρίξουμε την κοινωνία και τα εισοδήματα απέναντι σε αυτήν την πίεση. Ήδη ισχύει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα, όσο και σε δεκάδες προϊόντα του σούπερ μάρκετ που ισχύουν ως το τέλος Ιουνίου. Προχωράμε, τώρα, σε μια νέα δέσμη τεσσάρων στοχευμένων μέτρων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο με παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων (diesel και βενζίνης), των λιπασμάτων και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Τα μέτρα έχουν ήδη εξειδικευτεί και, με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, η στηρίξει θα καλύπτει 3 στα 4 νοικοκυριά, με το όφελος να είναι μεγαλύτερο για τις οικογένειες με παιδιά. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πλατφόρμα για το Fuel Pass να ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας και να δοθεί επιδότηση πριν τα μέσα του μηνός. Ειδικά για τους αγρότες μας, η επιδότηση στις τιμές των λιπασμάτων θα ισχύει αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου. Το ύψος του προγράμματος φτάνει περίπου τα 300 εκ. ευρώ και, επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς διατηρούμε εφεδρείες για την περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά. Το μήνυμά μας, συνεπώς, είναι ένα: η κυβέρνηση είναι και θα παραμείνει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, όπως το έκανε σε κάθε δύσκολη στιγμή μέχρι τώρα.

Όμως, πέρα από τα έκτακτα «αναχώματα» για τις κρίσεις, η σταθερή μας δέσμευση είναι η μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος. Έφτασε, λοιπόν, η στιγμή για μια ακόμη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου -η 6η κατά σειρά από το 2021- για τους υπαλλήλους όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή τους δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας και αμείβονται με τον βασικό μισθό. Και πλέον, η αύξηση αυτή αφορά και τους δημόσιους υπαλλήλους που αμείβονται με τον εισαγωγικό μισθό, οι οποίοι, χάρη στη δική μας πρωτοβουλία, ακολουθούν μισθολογικά τον κατώτατο μισθού του ιδιωτικού τομέα. Η πρόταση της κυβέρνησης -με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου- είναι να ανέβει από τα 880 σε 920 ευρώ. Αν δούμε τη συνολική εικόνα, από το 2019 όπου ο κατώτατος μισθός που παραλάβαμε ήταν 650 ευρώ, έχουν προστεθεί συνολικά τουλάχιστον 4 επιπλέον βασικοί μισθοί στην τσέπη των μισθωτών ή +3.780 ευρώ ετησίως. Σε αυτό προστίθενται και οι μειώσεις φόρων, που ειδικά για τους νέους έως 25 ετών φτάνουν μέχρι και τον μηδενισμό, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα των χαμηλόμισθων. Αναπροσαρμόζεται, επίσης, το επίδομα ανεργίας στα 564,98 ευρώ τον μήνα, όπως και μια σειρά από βοηθήματα και επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Με την νέα αύξηση, η Ελλάδα ανεβαίνει στη 12η θέση ανάμεσα στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ με νομοθετημένο κατώτατο μισθό. Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε, γνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε για να συγκλίνουμε με τους μέσους μισθούς στην ΕΕ. Έχουν γίνει όμως σημαντικά βήματα. Η σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Ιούνιο του 2019 ανέρχεται σε 41.5%, που σημαίνει 270 ευρώ τον μήνα ή 3.780 ευρώ το έτος (με 14 καταβολές). Ο στόχος μας για τα 959 ευρώ κατώτατο μισθό έως το 2027 είναι πλέον παραπάνω από εφικτός. Και βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι ήδη από τα τέλη του 2025 πετύχαμε τον στόχο που είχαμε θέσει για το 2027, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να φτάσει ή να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

Αλλάζω θέμα και έρχομαι στη δίκη των Τεμπών που ήδη ξεκίνησε στη Λάρισα, υπηρετώντας το αυτονόητο χρέος όλων απέναντι στην αλήθεια και τη μνήμη των θυμάτων: να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όσους ευθύνονται για το τραγικό δυστύχημα. Και η χώρα μας να μην ξαναζήσει ποτέ ένα τέτοιο δράμα. Επιμένω στην έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας γιατί αυτή αποτελεί το κομβικό γεγονός και όχι, δυστυχώς, οι εικόνες ελλιπούς οργάνωσης της πρώτης ημέρας. Γιατί, πράγματι, υπήρξε σοβαρό πρόβλημα συντονισμού τόσο στον έλεγχο εισόδου όσο και στην ταξιθεσία των εκατοντάδων παρισταμένων μέσα στην αίθουσα. Σε εγκαταστάσεις, μάλιστα, οι οποίες κατασκευάστηκαν ειδικά για αυτήν τη μεγάλη δίκη και είναι από τις πιο λειτουργικές και σύγχρονες της Ευρώπης. Πρόκειται για αστοχίες που οφείλουν να έχουν ξεπεραστεί έως την 1η Απριλίου και όλα, στη συνέχεια, να κυλήσουν ομαλά. Χωρίς να δίνονται περιττές αφορμές σε όσους θέλουν να καθυστερήσουν ή και να ακυρώσουν τη δίκη. Ούτε, όμως, και υποκριτικά επιχειρήματα σε όποιους -για τους δικούς τους λόγους- επιδιώκουν να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Κάτι, άλλωστε, το οποίο αμέσως κατήγγειλαν και οι ίδιες οι ενώσεις των δικαστών. Η υποχρέωσή μας, πλέον, είναι μία: να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει ελεύθερη και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Με κοινό στόχο να αναδειχθεί η αλήθεια. Και η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως, ώστε να δοθούν οι απαντήσεις που οφείλονται στην κοινωνία και, πρωτίστως, στις οικογένειες των θυμάτων.

Στο νομοθετικό έργο της εβδομάδας, υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, στο οποίο ενσωματώθηκαν και προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και επιδιώκει να θέσει ενιαίους κανόνες σε κρίσιμους τομείς του συγκοινωνιακού συστήματος, από τις αστικές συγκοινωνίες και την αγορά ταξί έως τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ενδεικτικά να αναφέρω την ίδρυση πρότυπης σχολής οδηγών από την ΟΣΥ ΑΕ, τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε όσους προκαλούν φθορές σε μέσα μαζικής μεταφοράς, και αυστηρότερα πρόστιμα για την εισιτηριοδιαφυγή. Σε ό,τι αφορά τα ταξί, επιλύονται χρόνια προβλήματα του κλάδου χωρίς να αλλάζει το ισχύον καθεστώς αδειών, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση του αυξημένου πλέον μεταφορικού έργου.

Μιας και είμαι στο πεδίο των μεταφορών, με χαρά διαπιστώνουμε ότι η στρατηγική μας για την Οδική Ασφάλεια έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη, η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων, 148 λιγότεροι σε σχέση 2024. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί στη χώρα μας από το 1963. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών παρεμβάσεων, όπως οι εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι, τα αλκοτέστ από την Ελληνική Αστυνομία, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο βράδυ αλλά και η αναβάθμιση των υποδομών, μαζί με τη δημιουργία νέων ασφαλέστερων δρόμων, όπως για παράδειγμα ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος. Ταυτόχρονα, προχωρούν σημαντικά έργα: σύντομα παραδίδεται ο Ε65, ενώ στον ΒΟΑΚ υλοποιούνται ήδη παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει υψηλός. Η οδική ασφάλεια είναι εθνική προτεραιότητα. Συνεχίζουμε με στόχο τη δραστική μείωση των τροχαίων, σε ευθυγράμμιση και με τον ευρωπαϊκό στόχο για μείωση κατά 50% έως το 2030.

Συνεχίζω με τις σημαντικές αποφάσεις για την αμυντική θωράκιση της χώρας που έλαβε το ΚΥΣΕΑ την περασμένη Δευτέρα. Καταρχάς, προχωρά ο σχεδιασμός για τον αντι-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό «θόλο» της πατρίδας μας, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της «Ασπίδας του Αχιλλέα» με τα σχετικά «Command & Control», που σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για την άμυνά μας. Εγκρίθηκε, επίσης, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού -μετά από πολλά χρόνια- των Φρεγατών ΜΕΚΟ που σημαίνει ότι θα έχουμε τέσσερα πλοία τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες. Εξίσου σημαντική η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για τα F-35, με το πρώτο εξ αυτών να παραδίδεται το 2028. Ακόμη, με την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε F-16 Viper και αθροίζοντας τα Rafale και τα F-35, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία θα είναι μια από τις πιο ισχυρές Αεροπορίες στην Ευρώπη. Σημαντικά βήματα γίνονται και στα μεταγωγικά αεροσκάφη, με την έγκριση της συντήρησης των C-27 και του προγράμματος υποστήριξης. Από μια περίοδο που οι δυνατότητες ήταν περιορισμένες, σήμερα διαθέτουμε έναν στόλο που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά βήματα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, που είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε με τα ίδια μας τα μάτια στη λαμπρή παρέλαση των Ενόπλων Δυνάμεών μας στη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Μίλησα στην αρχή της ανασκόπησης για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τις πιθανές επιπτώσεις του στο μεταναστευτικό. Όπως συμφωνήσαμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η Ευρώπη να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με μια κρίση όπως εκείνη του 2015. Γι΄ αυτό και το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που θα τεθεί σε εφαρμογή από τον προσεχή Ιούνιο, θεσπίζει νέα, υποχρεωτική για όλα τα κράτη-μέλη, διαδικασία για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε ομαλές χρονικές περιόδους, καλύπτοντας παράλληλα καταστάσεις κρίσης και φαινόμενα εργαλειοποίησης. Κατοχυρώνει, στην πράξη, την αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής και μαζί με τον Κανονισμό των Επιστροφών, που προβλέπει ίδρυση κέντρων κράτησης εκτός της ΕΕ, εγγυάται μια αυστηρή και δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει όλες τις νέες ρυθμίσεις για τη διαχείριση και την εξομάλυνση της μετανάστευσης μακροπρόθεσμα, παρέχοντας στις χώρες της ΕΕ την ευελιξία να ανταπεξέλθουν στις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις απαραίτητες διασφαλίσεις για την προστασία των ατόμων που έχουν ανάγκη. Είναι σημαντικό ότι επικαιροποιήθηκε ο κανονισμός Eurodac για ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και υιοθετείται νέα κοινή διαδικασία για τα κράτη-μέλη όταν άτομα ζητούν διεθνή προστασία. Η Ελλάδα, που αποτελεί πύλη εισόδου, από την πρώτη στιγμή υποστήριξε σθεναρά το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως σθεναρά δίνουμε μάχη ενάντια στα εγκληματικά δίκτυα των διακινητών.

Στο πεδίο της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατέγραψε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία με την εξάρθρωση πολυδαίδαλου κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών, με την εμπλοκή δεκάδων ατόμων. Από τη δράση του το κύκλωμα φαίνεται να αποκόμισε τουλάχιστον 5 εκ. ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο υπολογίζονται σε 31 εκ. ευρώ. Η διάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να εντοπιστεί η εκτεταμένη απάτη από τους συνήθεις ελέγχους των αρχών, ωστόσο χάρη στη μεθοδική δουλειά αρχικά της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια των αξιωματικών του ελληνικού FBI, η δράση τους εξιχνιάστηκε.

Να κλείσω με νότες πολιτισμού. Αρχικά, να πω ότι προχωράμε σε μια σημαντική πρωτοβουλία: στην ίδρυση Ειδικού Φορέα για την προστασία και την ανάδειξη της πλούσιας ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, μιας από τις πιο σημαντικές και πολυδιάστατες της Μεσογείου. Με το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, η χώρα μας αποκτά για πρώτη φορά ένα σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για τη διαχείριση του υποθαλάσσιου πολιτιστικού της πλούτου: από τους βυθισμένους οικισμούς -κάποιοι εξ αυτών από την προϊστορική εποχή, τα εμπορικά και τα πολεμικά ναυάγια της αρχαιότητας και των χρόνων του Βυζαντίου, τα λιμάνια των αρχαίων πόλεων και τις βυζαντινές λιμενικές εγκαταστάσεις, έως τις νεότερες υποθαλάσσιες υποδομές και τα ναυάγια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων. Ο νέος φορέας, με την ονομασία «Hellenic Underwater Cultural Heritage», δεν είναι απλώς μια διοικητική αλλαγή. Είναι ένα εργαλείο με αναπτυξιακό και ερευνητικό αποτύπωμα, που ενισχύει τη διεθνή παρουσία της χώρας μας και ανοίγει νέες δυνατότητες για τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Την ίδια στιγμή, σημαντικές αρχαιότητες -συγκεκριμένα 9 αρχαία αγγεία- επαναπατρίστηκαν από τη Βουδαπέστη στην αργολική γη, άλλο ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση μιας μακρόχρονης υπόθεσης αρχαιοκαπηλίας. Οι συγκεκριμένες αρχαιότητες είχαν κλαπεί από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους μεταξύ των ετών 1970-1992 και επιστρέφουν στην πατρίδα μας, μετά από πολυετή προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε το 2008, ατόνησε λόγω διάφορων εμποδίων και εντάθηκε τα τελευταία 6 χρόνια. Στο τέλος Ιουνίου ολοκληρώνεται και η ανακαίνιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, όπου τα ευρήματα θα εκτεθούν ξανά, αυτήν τη φορά με καταγεγραμμένη και τη διαδρομή τους. Διεκδικούμε, επίσης, άλλες 13 αρχαιότητες που φαίνεται να προέρχονται από το ίδιο σύνολο. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά πεδίο συνεργασίας, όπως απέδειξαν οι αρχές της Βουδαπέστης, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ελληνικού πολιτισμού ως έναν από τους θεμέλιους λίθους του ευρωπαϊκού.

Αυτά ήταν τα κυριότερα της εβδομάδας που πέρασε. Μπαίνουμε σιγά-σιγά σε ρυθμούς Απριλίου και η αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα έχει ήδη ξεκινήσει. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σας και καλή δύναμη για τη νέα εβδομάδα που έρχεται. Τα λέμε ξανά την επόμενη Κυριακή».