«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ολοκληρώθηκε και αξίζει να δούμε βασικούς δείκτες που σκιαγραφούν την κατάστασή του και θα έπρεπε να απασχολήσει τη συζήτηση: Ανεβοκατεβαίνει δημοσκοπικά μεταξύ 13%-14% και απέχει αυτή τη στιγμή 16%-18% από τη Ν.Δ.

Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, ένα κόμμα ιστορικό είναι ένα μικρό κόμμα και βρίσκεται μόλις λίγο πάνω από το ποσοστό των Ευρωεκλογών. Κι όμως, τον Νοέμβριο του 2024 αμέσως μετά την επανεκλογή του Ν. Ανδρουλάκη εμφάνιζε κατά μέσο όρο όλων των τότε δημοσκοπήσεων, ποσοστό 18,9%. Έχει χάσει δηλαδή σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο περίπου πέντε μονάδες.

Όσον αφορά δε τον στόχο για πρωτιά στις εκλογές, φαίνεται να πείθεται για αυτόν το 3.3% της κοινής γνώμης και περίπου ο ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ (έρευνα OPINIONPOLL για το ACTION 24, Μάρτιος 2026).

Ταυτόχρονα το 60,3% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ διαφωνούν με την αντιπολιτευτική πολιτική του (έρευνα OPINION POLL για το DNews, Ιανουάριος 2026) και βέβαια δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο ότι ο Ν. Ανδρουλάκης εντοπίζεται τέταρτος στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός στη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων με ποσοστά 5%-6% μετά τον Κ. Μητσοτάκη, αλλά και την Ζ. Κωνσταντοπούλου και τον Κ. Βελόπουλο.

Αυτά είναι τα καίρια προβλήματα που απαιτούσαν απαντήσεις και λύσεις. Δυστυχώς αυτά είναι τα μόνα θέματα που δεν συζητήθηκαν. Κάποιοι φοβούνται την αυτοκριτική και συλλογικά το ΠΑΣΟΚ φοβήθηκε να δει τον εαυτό του στον καθρέπτη. Καλή η αισιοδοξία, αλλά χρειάζονται και αλλαγές, προσαρμογές. Διαφορετικά γιατί να αλλάξουν οι επιδόσεις;

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).