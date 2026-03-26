Από τη FORMULA E στο SAILGP

Στο τέλος της 12ης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, η γαλλική μάρκα του Ομίλου Stellantis εξελίσσει την αθλητική και τεχνολογική της στρατηγική μέσω του SailGP, αποτίνοντας παράλληλα φόρο τιμής στο πρωτάθλημα Formula E, το οποίο αποτέλεσε μια μοναδική πηγή καινοτομίας. Εστιάζοντας στη μακροχρόνια συνεργασία της με την SailGP Team France, η DS Automobiles ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όπου το συναίσθημα συνδυάζεται με την καινοτομία, για να εξερευνήσει νέους δρόμους ανάπτυξης.

Με ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ στην ιστορία της Formula E, η DS Automobiles έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στους αγώνες με 100% ηλεκτρικά μονοθέσια. Πέρα από τις νίκες και τους τίτλους, η DS Automobiles επιθυμεί να τονίσει την εξαιρετική σχέση που έχει σφυρηλατήσει με το σπορ: μια πραγματική πλατφόρμα για τεχνολογική, αγωνιστική και συναισθηματική έκφραση, η οποία της έχει προσφέρει ένα μοναδικό πεδίο δοκιμών και σημαντική παγκόσμια προβολή.

Η πρώτη premium μάρκα που συμμετείχε στην Formula E από τη 2η σεζόν το 2015, η DS Automobiles έχει συμμετάσχει σε 143 αγώνες και έχει κερδίσει 4 τίτλους πρωταθλήματος, 18 νίκες, 55 βάθρα και 26 pole positions σε πίστες σε όλο τον κόσμο.

Έντεκα χρόνια αφοσίωσης, συνεργαζόμενη με παθιασμένες ομάδες, στις οποίες η DS Automobiles εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για τη συνεργασία και την υποστήριξή τους σε όλο αυτό το εξαιρετικό ταξίδι!

Στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, μέσα από τρεις συνεχόμενες γενιές ολοένα και πιο επιτυχημένων μονοθέσιων που ανέπτυξε η DS PERFORMANCE, η DS Automobiles έχει χτίσει μια ξεχωριστή αγωνιστική πορεία απέναντι σε μερικούς από τους κορυφαίους κατασκευαστές στον κόσμο. Αυτή η επιτυχία υποστηρίχθηκε από σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς των ηλεκτροκινητήρων, της διαχείρισης ενέργειας και της συνολικής απόδοσης των συστημάτων εντός αυτοκινήτου.

Αυτά τα χρόνια αγωνιστικής δραστηριότητας υπήρξαν ένας υπέροχος επιταχυντής καινοτομίας για τη Μάρκα. Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο πρωτάθλημα έχει συμβάλει στην έρευνα και ανάπτυξη μοντέλων παραγωγής, όπως φαίνεται ιδιαίτερα από την άφιξη των πρόσφατων DS N°4, DS N°7 και DS N°8 με έως και 750 χλμ. 100% ηλεκτρικής αυτονομίας σε μικτό κύκλο οδήγησης.

Στο τέλος της 12ης σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, η DS Automobiles αλλάζει την αθλητική της δέσμευση, για να εξερευνήσει νέους τομείς τεχνολογικής καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μάρκα επικεντρώνεται στη συνεργασία της με την SailGP Team France, η οποία ανακοινώθηκε στις αρχές του 2026, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην εξέλιξή της.

Εκτός του ότι βρίσκεται πιο κοντά στους πελάτες της Μάρκας, η αγωνιστική ιστιοπλοΐα αποτελεί ένα ιδιαίτερα πλούσιο εργαστήριο για πειραματισμό με νέες προσεγγίσεις. Η εργασία που έχει διεξαχθεί σχετικά με την αεροδυναμική απόδοση, τη μείωση της οπισθέλκουσας, την μείωση του βάρους μέσω προηγμένων εργασιών σε σύνθετα υλικά και στον τομέα του λογισμικού, προσφέρει ιδιαίτερα ενδιαφέροντες τομείς έρευνας στην ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ως επέκταση της υψηλής τεχνολογίας που χαρακτηρίζει τη μάρκα, αυτή η στρατηγική μακροπρόθεσμη συνεργασία με την SailGP Team France στοχεύει να διευρύνει περαιτέρω τα όρια της καινοτομίας, εξερευνώντας παράλληλα μια νέα συναισθηματική πτυχή.

Η DS Automobiles θα παραμείνει πλήρως αφοσιωμένη στη Formula E μέχρι το τέλος της 12ης σεζόν.

«Μετά από 11 χρόνια πρωτοποριακής δέσμευσης στη Formula E, με 18 νίκες, 2 τίτλους οδηγών και 2 τίτλους κατασκευαστών, η DS Automobiles έχει αποδείξει την ικανότητά της να μετατρέπει τον ανταγωνισμό σε μια πραγματικότητα υψηλής τεχνολογίας, όπως αποδεικνύεται από τα τελευταία μοντέλα DS N°4, DS N°7 και DS N°8. Για να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο τη Γαλλική Αριστεία, κάνουμε τώρα ένα νέο βήμα προσανατολίζοντας τη στρατηγική συνεργασίας μας προς το SailGP, ένα μοναδικό εργαστήριο καινοτομίας όπου η τεχνολογική απόδοση και το συναίσθημα συναντώνται.»

Xavier PEUGEOT, Διευθύνων Σύμβουλος της DS Automobiles

Βασικά στοιχεία από την είσοδο της DS Automobiles στη Formula E: