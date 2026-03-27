Ψηφιακή τεχνολογία και απόλαυση της οδήγησης: φίλοι ή εχθροί;

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση είναι αναπόφευκτα συνυφασμένη με την αποδοτικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Όμως, δεν αρχίζουν και δεν τελειώνουν όλα στους μηδενικούς ρύπους και τη βέλτιστη αξιοποίηση της ενέργειας. Με βασικό γνώμονα τη διατήρηση της οδηγικής απόλαυσης σε υψηλό επίπεδο, η Lexus επιχειρεί να εισάγει στην εποχή των ηλεκτρικών οχημάτων κάτι που φαινόταν να χάνεται: τη φυσική σύνδεση οδηγού και αυτοκινήτου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το νέο Lexus RZ είναι το όχημα που λειτουργεί ως πεδίο εφαρμογής αυτής της φιλοσοφίας. Μέσα από δύο τεχνολογίες – το steer-by-wire και το Interactive Manual Drive – η Lexus επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της οδήγησης, συνδυάζοντας την ψηφιακή ακρίβεια με την εμπειρία των αισθήσεων.

Steer-by-wire: όταν το τιμόνι γίνεται ψηφιακή διεπαφή

Η πρώτη από αυτές τις τεχνολογίες, το steer-by-wire, καταργεί τη μηχανική σύνδεση μεταξύ τιμονιού και εμπρός τροχών. Αντί για άξονες και κολώνες, Οι εντολές του οδηγού δεν μεταδίδονται μέσω κάποιου άξονα, αλλά με τη μορφή ηλεκτρονικών σημάτων. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κάθε κίνηση του τιμονιού μετατρέπεται άμεσα σε εντολή αλλαγής κατεύθυνσης, με ελάχιστη καθυστέρηση και υψηλή ακρίβεια. Το σύστημα προσαρμόζει δυναμικά τη σχέση τιμονιού – τροχών, επιτρέποντας σταθερό έλεγχο είτε σε χαμηλές ταχύτητες είτε στον αυτοκινητόδρομο.

Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι μόνο η απουσία μηχανικής σύνδεσης, αλλά και - κυρίως - ο τρόπος με τον οποίο η Lexus επιχειρεί να «αναπληρώσει» την αίσθηση του παραδοσιακού συστήματος διεύθυνσης. Γιατί το steer-by-wire μεταφέρει στον οδηγό την απαραίτητη πληροφόρηση από τους τροχούς – πρόσφυση, αντίσταση, αλλαγές επιφάνειας – ενώ ταυτόχρονα φιλτράρει τους ανεπιθύμητους κραδασμούς. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο καθαρή και ελεγχόμενη πληροφόρηση, χωρίς, σύμφωνα με τους μηχανικούς της Lexus, τον «θόρυβο» που συχνά συνοδεύει τα συμβατικά συστήματα.

Παράλληλα, το steer-by-wire συνοδεύεται από νέο, πιο συμπαγές τιμόνι, το οποίο περιορίζει δραστικά το μήκος των τόξων που διαγράφουν τα χέρια του οδηγού. Έτσι σε καθημερινές συνθήκες οδήγησης, το παραδοσιακό «σταύρωμα» των χεριών κατά τους ελιγμούς ουσιαστικά εξαφανίζεται, ενισχύοντας την αίσθηση ότι ο οδηγός χειρίζεται ένα σύστημα περισσότερο ψηφιακό παρά μηχανικό. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι το σύστημα συνεργάζεται με την τετρακίνηση DIRECT4 της Lexus, επιτρέποντας καλύτερη κατανομή ροπής και πιο ακριβή έλεγχο της πορείας. Η κατεύθυνση και η μετάδοση παύουν να λειτουργούν ανεξάρτητα και εντάσσονται σε ένα ενιαίο, ψηφιακά ελεγχόμενο σύστημα δυναμικής συμπεριφοράς.

Πέρα όμως από την οδηγική εμπειρία, το steer-by-wire αποτελεί και βασικό δομικό στοιχείο για τις επόμενες γενιές συστημάτων υποβοηθούμενης και αυτόνομης οδήγησης, όπου η ψηφιακή διαχείριση των εντολών είναι προϋπόθεση.

Interactive Manual Drive: χειροκίνητες αλλαγές, χωρίς… κιβώτιο!

Αν το steer-by-wire εκπροσωπεί τη μετάβαση στο μέλλον, το Interactive Manual Drive κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση: επιχειρεί να επαναφέρει στοιχεία της παραδοσιακής οδήγησης σε ένα πλήρως ηλεκτρικό περιβάλλον.

Πρόκειται για ένα εικονικό σύστημα μετάδοσης, το οποίο προσομοιώνει τη λειτουργία χειροκίνητου κιβωτίου οκτώ σχέσεων. Η λειτουργία του βασίζεται σε έναν αλγόριθμο ενσωματωμένο στη μονάδα ελέγχου (ECU), ο οποίος υπολογίζει τη «ροπή» ενός εικονικού κινητήρα με βάση τη θέση του γκαζιού και την ταχύτητα του οχήματος. Στη συνέχεια, αυτή η ροπή προσαρμόζεται ανάλογα με τη σχέση που έχει επιλέξει ο οδηγός.

Έτσι, το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται σαν να διαθέτει πραγματικό κιβώτιο ταχυτήτων με τις αλλαγές σχέσεων να επηρεάζουν την επιτάχυνση, την επιλογή χαμηλότερης σχέσης να αυξάνει τη διαθέσιμη ισχύ και την όλη εμπειρία να συνοδεύεται από αντίστοιχη ακουστική και οπτική ανατροφοδότηση. Ο οδηγός μπορεί να πραγματοποιεί αλλαγές μέσω paddles στο τιμόνι, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται ένα συνδυαστικό όργανο στροφόμετρου και απόδοσης, που υποδεικνύει τα ιδανικά σημεία αλλαγής.

Το σύστημα δεν περιορίζεται μόνο στην «εικόνα» μιας αλλαγής ταχύτητας. Ενσωματώνει πολλαπλά επίπεδα ανατροφοδότησης που περιλαμβάνουν μεταβολές στην απόκριση του γκαζιού, μεταβολές στις επιταχύνσεις (G-forces) και συγχρονισμένο ήχο κινητήρα από τα ηχεία της καμπίνας.

Η Lexus έχει μάλιστα ρυθμίσει τον ήχο με τέτοιο τρόπο ώστε να ακολουθεί την ταχύτητα και τη ροπή, δημιουργώντας μια πιο «πειστική» εμπειρία, με τρία επίπεδα έντασης που προσαρμόζονται στο στυλ οδήγησης.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που δεν προσθέτει απλώς διασκέδαση, αλλά επαναφέρει τη συμμετοχικότητα του οδηγού — κάτι που συχνά απουσιάζει από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Δύο δρόμοι, ένας στόχος

Με το steer-by-wire και το Interactive Manual Drive, η Lexus κινείται σε δύο φαινομενικά αντίθετες κατευθύνσεις. Από τη μία, ψηφιοποιεί πλήρως τον έλεγχο του αυτοκινήτου, καταργώντας μηχανικούς συνδέσμους και δημιουργώντας ένα πιο «καθαρό» και ελεγχόμενο περιβάλλον οδήγησης, ενώ, από την άλλη, επαναφέρει τεχνητά στοιχεία που παραπέμπουν στην παραδοσιακή εμπειρία, προσπαθώντας να διατηρήσει το συναίσθημα και τη συμμετοχή.

Το κοινό σημείο είναι σαφές: η οδήγηση δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι που πρέπει να απλοποιηθεί ή να εξαφανιστεί, αλλά ως εμπειρία που μπορεί να επανασχεδιαστεί.

Σε αυτή τη λογική, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα νέο μέσο μετακίνησης, αλλά μια πλατφόρμα πάνω στην οποία η τεχνολογία μπορεί να αναδιαμορφώσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο ο οδηγός αντιλαμβάνεται τον έλεγχο, την αίσθηση και την αλληλεπίδραση. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο: ότι το μέλλον της οδήγησης δεν είναι απαραίτητα πιο «αποστειρωμένο», αλλά – υπό προϋποθέσεις – πιο πλούσιο.