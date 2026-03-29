Ακόμα ένα υβριδικό από την Κίνα που θα τραβήξει την προσοχή σας

Βασιζόμενη στην επιτυχία της οικογένειας TIGGO στην Ευρώπη, η CHERY ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο μέλος: το TIGGO 7 HEV. Το νέο μοντέλο είναι εξοπλισμένο με τον υβριδικό κινητήρα ACTECO 1.5 TGDI 5ης γενιάς, ο οποίος επιτυγχάνει την εξαιρετική θερμική απόδοση 44,5% αποδίδοντας 224 ίππους και προσφέροντας χαμηλή συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου - μόλις 5,7 lt/100 km (WLTP), αλλά και μια συνολική αυτονομία που αγγίζει τα 880 km. Πρόκειται για μια πρόταση που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στις ανάγκες της πόλης και τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Στον τομέα της ασφάλειας και της άνεσης, το TIGGO 7 HEV έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας πέντε αστέρων. Το 61% του αμαξώματος είναι κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής αντοχής, ενώ διαθέτει 7 αερόσακους στον βασικό εξοπλισμό. Η εμπειρία των επιβατών αναβαθμίζεται με τον έξυπνο ατμοσφαιρικό φωτισμό 64 χρωμάτων, το ηχοσύστημα Sony 8 ηχείων, την πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 1,1 τ.μ. και τον πρακτικό σχεδιασμό του χώρου αποσκευών, ικανοποιώντας κάθε οικογενειακή ανάγκη.

Το νέο CHERY TIGGO 7 HEV αναμένεται στην ελληνική αγορά πριν το καλοκαίρι σε άκρως ανταγωνιστική τιμή, έτσι ώστε να αποτελέσει μια ακαταμάχητη επιλογή στα οικογενειακά C-SUV.

Το όραμα της CHERY είναι να αποτελέσει την κορυφαία επιλογή για τους οικογενειάρχες χρήστες παγκοσμίως, διασφαλίζοντας ότι κάθε ταξίδι είναι ήσυχο και γεμάτο από μια αίσθηση οικειότητας. Οι απαιτήσεις των οδηγών αποτελούν την κινητήριο δύναμη για τη συνεχή εξέλιξη της μάρκας.

Πατάει γκάζι η Chery…

Η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου Chery σε περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, του χαρίζει την 1η θέση σε παγκόσμια ανάπτυξη μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών επί 23 συνεχή έτη. Και σήμερα, η Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής διεθνοποίησης του Ομίλου, λειτουργώντας ως μια κρίσιμη σκηνή για την ανάδειξη της τεχνολογικής του υπεροχής.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η CHERY πραγματοποίησε δυναμική είσοδο σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας και της Πολωνίας. Παραμένοντας πιστή στην αρχική της επιδίωξη με το σύνθημα «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», η εταιρεία επιδιώκει να ερμηνεύσει σε βάθος τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, παρουσιάζοντας την τεχνική της εξειδίκευση και τη σχεδιαστική της φιλοσοφία στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η πρόοδος της CHERY στην ευρωπαϊκή ήπειρο είναι εντυπωσιακή, καθώς η μάρκα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εισέλθει με επιτυχία σε 23 διαφορετικές αγορές. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η CHERY τοποθετεί τη δική της ανάπτυξη μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Δεσμεύεται να αναπτυχθεί μαζί με την τοπική αγορά, προσφέροντας επιλογές μετακίνησης που εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών.