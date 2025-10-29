Ένα μικρό ηλεκτρικό van με στυλ και ικανότητες

Το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van, με έγκριση τύπου Ν1, συνδυάζει την εμφάνιση και την άνεση ενός σύγχρονου ευέλικτου ηλεκτρικού αυτοκινήτου με τις επαγγελματικές δυνατότητες που χρειάζονται όσοι μεταφέρουν αντικείμενα και εξοπλισμό, συνεχίζοντας την παράδοση του εμβληματικού επαγγελματικού Renault 4, η έκδοση F4 του οποίου προσέφερε ωφέλιμο φορτίο 300 κιλών.

Με το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van και τη βοήθεια της μοντέρνας ηλεκτροκίνησης, η γαλλική φίρμα τιμά την παράδοση και επαναφέρει το πνεύμα της επαγγελματικής εκδοχής του θρυλικού Renault 4, που είχε την κωδική ονομασία F4 και υπήρξε για δεκαετίες σύμβολο αξιοπιστίας και χρηστικότητας. Η νέα επαγγελματική έκδοση διατίθεται στο επίπεδο εξοπλισμού Advance και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό με θερμοδιαμορφωμένο δάπεδο, σύστημα συγκράτησης φορτίου και γάντζους πρόσδεσης.

Τα πίσω καθίσματα έχουν αντικατασταθεί από έναν ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο με χωρητικότητα 940 dm³ (1.045 λίτρα) σύμφωνα με το πρότυπο VDA, συμπεριλαμβανομένου καλυμμένου χώρου 36 dm³ (55 λίτρα) για την αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης.





Το ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 375 kg, με μήκος φόρτωσης 1,20 m, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για καθημερινές μεταφορές εξοπλισμού και εργαλείων. Προαιρετικά, μπορεί να τοποθετηθεί διαχωριστικό πλέγμα ανάμεσα στην καμπίνα και το χώρο φόρτωσης, ενώ ανάλογα τη χώρα, το όχημα μπορεί να διαθέτει κάλυμμα αποσκευών, αντιολισθητικό τάπητα ή δυνατότητα απενεργοποίησης ανοίγματος των πίσω παραθύρων και θυρών.

Ανάλογα με την αγορά το Renault 4 E-Tech Electric Van προσφέρεται σε δύο εκδόσεις κινητήρα και μπαταρίας. Όπως και το Renault 5 E-Tech, η πρώτη χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 90 kW (120 ίππων) και μπαταρία 40 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 308 km (WLTP). Η δεύτερη έκδοση διαθέτει κινητήρα 110 kW (150 ίπποι) και αντλεί ενέργεια από 52 kWh, υποσχόμενη αυτονομία έως 409 km (WLTP).

Και στις δύο περιπτώσεις, το όχημα εξοπλίζεται με ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW, που μπορεί να επιστρέφει ενέργεια στο δίκτυο, ενώ η φόρτιση μέσω ταχυφορτιστή DC 80 ή 100 kW, ανάλογα με την μπαταρία, επιτρέπει την επαναφόρτιση από 15% έως 80% σε μόλις 30 λεπτά. Αντίστοιχα, με AC 11 kW, ο χρόνος φόρτισης κυμαίνεται από περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά για τη μικρή μπαταρία έως 3 ώρες και 15 λεπτά για τη μεγαλύτερη.

Η μετατροπή του οχήματος πραγματοποιείται από την Qstomize, θυγατρική της Renault που εδρεύει στο εργοστάσιο Manufacture Ampere στη Maubeuge (ElectriCity), όπου κατασκευάζεται και το Renault 4 E-Tech Electric. Η Qstomize δραστηριοποιείται εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, ενώ εξειδικεύεται στις προσαρμογές και μετατροπές οχημάτων για ειδικές ανάγκες λιανικής και επαγγελματικής χρήσης, όπως ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, οχήματα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, εκπαιδευτικά αυτοκίνητα, αστυνομικά οχήματα και άλλες εξειδικευμένες λύσεις.