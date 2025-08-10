Δύο παγκόσμιες πρεμιέρες και lifestyle εμπειρίες για τη ΜΙΝΙ στην ΙΑΑ 2025

Με δύο παγκόσμιες πρεμιέρες πρωτότυπων John Cooper Works, ηλεκτρικά μοντέλα, lifestyle εμπειρίες, αλλά και test drives, η MINI υπόσχεται να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας στην επικείμενη έκθεση ΙΑΑ Μobility 2025 του Μονάχου.

Στην IAA Mobility, από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο, η MINI μεταμορφώνει την πόλη σε σκηνικό της, με παρουσία σε δύο εμβληματικά σημεία: στο εντυπωσιακό Open Space στην πλατεία Max-Joseph-Platz και στο MINI Pavillon στην Lenbachplatz, όπου η φιλοσοφία της μάρκας θα ζωντανέψει στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση κινητικότητας. Αποκορύφωμα, η παγκόσμια πρεμιέρα δύο αποκλειστικών πρωτοτύπων Jοhn Cooper Works. Συνδυάζοντας το αγωνιστικό πάθος της MINI με την αισθητική ενός διάσημου lifestyle brand, τα πρωτότυπα θα εκτίθενται στην Lenbachplatz. Για τις ανάγκες της διοργάνωσης, το MINI Pavillon αναμορφώνεται πλήρως και αφιερώνεται αποκλειστικά στη μάρκα John Cooper Works.

Με την παρουσία της στο Open Space, η MINI μεταφέρει την ενέργεια του λονδρέζικου κέντρου στη μεγαλοπρεπή πλατεία Max-Joseph-Platz, στην παλιά πόλη του Μονάχου. Ένα περίτεχνα διαμορφωμένο σκηνικό αναπαριστά την ατμόσφαιρα της βρετανικής πρωτεύουσας, αποτυπώνοντας την ταυτότητα και το χαρακτήρα της MINI σε κάθε λεπτομέρεια. Με φόντο την Κρατική Όπερα της Βαυαρίας και το Residenztheater, το Open Space προβάλλει τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της νέας οικογένειας MINI, το υψηλών επιδόσεων MINI John Cooper Works Electric, τις επιλογές MINI Service και τα MINI Experience Modes.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της MINI: το MINI John Cooper Works Electric, το MINI Aceman SE και το MINI Countryman SE ALL4. Η πλατεία Max-Joseph-Platz θα είναι επίσης το σημείο εκκίνησης των test drives, σε συνεργασία με την SIXT: ακολουθώντας το μότο «Only MINI Can Do», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να οδηγήσουν τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της νέας οικογένειας MINI στους δρόμους της πόλης.

Φέτος, οι φίλοι της MINI μπορούν επίσης να συμμετέχουν ενεργά στην IAA Mobility: Στις 13 Σεπτεμβρίου, την «Ημέρα Κοινότητας», μέλη των MINI clubs θα οδηγήσουν τα προσωπικά τους αυτοκίνητα σε μια διαδρομή που ξεκινά από το Gut Kaltenbrunn, στη λίμνη Tegernsee, διασχίζει το Μόναχο και καταλήγει στο MINI Pavillon — για μια γιορτινή συνάντηση με μουσική, μπάρμπεκιου και ανοιχτό διάλογο με την κοινότητα.

Ως μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του είδους, η IAA προσφέρει κάθε δύο χρόνια σε κατασκευαστές, δημοσιογράφους και θιασώτες του αυτοκινήτου μια πλατφόρμα διαλόγου για θέματα κινητικότητας, καινοτομίας και τεχνολογίας. Μότο της IAA Mobility 2025 είναι το «It's All About Mobility». Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, καινοτομίες και νέες ιδέες παρουσιάζονται μέσα από τέσσερις άξονες – το IAA Summit, το IAA Conference, το IAA Open Space και το IAA Experience – καθώς και το MINI Pavillon στην Lenbachplatz. Πάνω από μισό εκατομμύριο επισκέπτες προσήλθαν στην προηγούμενη IAA το 2023 στο Μόναχο.