Ένα ηλεκτρικό SUV με άρωμα… rally

Συνδυάζοντας τη μοντέρνα σχεδίαση μαζί με 280 ίππους και μηχανικά μέρη που έχουν σχεδόν αγωνιστική υπογραφή, το «καυτό» ηλεκτρικό Οpel Mokka GSE που αποκαλύφθηκε πρόσφατα υπόσχεται μια ιδιαίτερη εμπειρία με κορυφαίες επιδόσεις και έντονη προσωπικότητα.

Οι καιροί αλλάζουν και αν κάποτε οι σπορ εκδόσεις των μοντέλων της Opel είχαν την υπογραφή GSi (Grand Sport Injection), σήμερα έρχεται η σειρά GSe (Grand Sport electric) να παίξει αυτόν το ρόλο. Το πρώτο μοντέλο της σπορ σειράς μοντέλων της Opel είναι το Mokka GSE, που αποτελεί την κορυφαία και ισχυρότερη έκδοση του μικρού SUV της γερμανικής φίρμας. Μάλιστα είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Opel που φέρει το λογότυπο GSE, όπως είχαμε γράψει πριν από μερικές μέρες.

Εξωτερικά το Opel Mokka GSE ξεχωρίζει χάρη στον πιο επιθετικό μπροστινό προφυλακτήρα, ο οποίος φιλοξενεί χαμηλά έναν μεγάλο αεραγωγό. Στο πλάι οι κίτρινες δαγκάνες της Alcon φέρνουν το χαρακτηριστικό της αντίθεσης, τονίζοντας το λογότυπο GSE που δεσπόζει χαμηλά στην μπροστινή πόρτα, τη στιγμή που πίσω υπάρχει μια μαύρη επένδυση γύρω από τους ανακλαστήρες.

Έντονο σπορ «χρώμα» χαρακτηρίζει και την καμπίνα που διαθέτει σπορ καθίσματα με ενθέσεις Alcantara και πράσινες ραφές για αντίθεση, καθώς και ένα πιο επιθετικό τιμόνι με επίπεδο πάνω και κάτω μέρος. Τα τεχνολογικά και ψηφιακά χαρακτηριστικά παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα, αλλά η Opel λέει πως οι δύο οθόνες των 10 ιντσών εμφανίζουν κάποια νέα δεδομένα, όπως για παράδειγμα η θερμοκρασία της μπαταρίας.

Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι φυσικά το ηλεκτρικό μοτέρ, το οποίο είναι το ίδιο που κινεί και την Alfa Romeo Junior Veloce αποδίδοντας 280 άλογα και 345 Nm ροπής. Η ισχύς αποστέλλεται μέσω ενός μηχανικού διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης στους μπροστινούς τροχούς, ενώ πηγή ενέργειας αποτελεί μία μπαταρία 54 kWh, χωρίς ωστόσο η Opel να ανακοινώνει επί του παρόντος την αυτονομία.

Η Opel υποστηρίζει πως το νέο «καυτό» Opel Mokka GSE έχει βάρος κάτω από 1.600 κιλά και πως μπορεί να επιταχύνει από τα 0 στα 100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα έχοντας τελική ταχύτητα τα 200 km/h. Αυτές οι επιδόσεις καθιστούν το Mokka GSE το ταχύτερο αμιγώς ηλεκτρικό Opel που έγινε ποτέ.

Άλλες αναβαθμίσεις του Opel Mokka GSE σε σχέση με τις υπόλοιπες εκδόσεις που υπάρχουν στην γκάμα του γερμανικού SUV περιλαμβάνουν την ύπαρξη ισχυρότερων μπροστινών φρένων με δίσκους 380 mm συνδυαστικά με τετραπίστονες δαγκάνες της Alcon, αλλά και το χαμήλωμα της ανάρτησης κατά 10 mm. Οι ζάντες είναι 20 ιντσών και συνδυάζονται με ελαστικά Michelin Pilot Sport EV, ενώ η ανάρτηση στον πίσω άξονα έχει σκληρύνει και το σύστημα διεύθυνσης έχει δεχτεί κάποιες αναβαθμίσεις προκειμένου να παρέχει καλύτερη πληροφόρηση. Στοιχεία αναφορικά με τις τιμές και τη διαθεσιμότητας στις ευρωπαϊκές αγορές του νέου Opel Mokka GSE θα ακολουθήσουν σύντομα.