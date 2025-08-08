Πόσο ευρύχωρο και πρακτικό μπορεί να είναι ένα compact ηλεκτρικό SUV;

Παρά τις compact εξωτερικές του διαστάσεις, το νέο Ford Puma Gen-E ξεχωρίζει για την πρακτικότητά του, συνδυάζοντας το μοντέρνο design με ένα ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό. Χάρη δε στον μεγάλο χώρο αποσκευών, που περιλαμβάνει και το πρακτικό GigaBox, καθώς και γεμάτο με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης, το Ford Puma Gen E δείχνει ως μια κορυφαία ηλεκτρική επιλογή για όσους χρειάζονται ευκολία και πρακτικότητα χωρίς να θυσιάζουν το στυλ, την τεχνολογία ή την οδηγική ευχαρίστηση.

Το Puma, το compact SUV της Ford, έγινε το best seller της Ford στην Ευρώπη βασισμένο στο στυλ, στην πρακτικότητα και στον οδηγοκεντρικό του χαρακτήρα, χωρίς φυσικά να περνάει απαρατήρητη και η κορυφαία σχέση αξίας-τιμής που το χαρακτηρίζει.

Ανάλογα χαρακτηριστικά υπόσχεται και το 100% ηλεκτρικό Puma Gen-E, το οποίο προάγει στο επόμενο επίπεδο την κορυφαία πρακτικότητα, αλλά και τους χώρους στο εσωτερικό, που είναι καλύτεροι και από μεγαλύτερα SUV. Αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό στο εργονομικό και ποιοτικό εσωτερικό του νέου Puma Gen-E, εκεί όπου η νέα, υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα εγγυάται έναν πρακτικό αποθηκευτικό χώρο, κατάλληλο για τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων με τάξη.

Επίσης, το υποβραχιόνιο είναι συρόμενο, προκειμένου να προσφέρει στον οδηγό του νέου Puma Gen-E την πιο άνετη θέση τόσο στην καθημερινότητα όσο και κατά τη διάρκεια ενός μακρινού ταξιδιού. Επιπλέον, διατίθεται και ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι πάντα φορτισμένο στο τέλος κάθε διαδρομής.

Το αναμφισβήτητα μεγάλο ατού του Ford Puma Gen-E είναι ο χώρος φόρτωσης στο πίσω μέρος μιας και δεν περιορίζεται από τις φυσικές διαστάσεις ενός κλασικού χώρου αποσκευών, αφού στο κάτω μέρος του υπάρχει ένας επιπλέον χώρος αποθήκευσης, γνωστός πλέον ως GigaBox. Το νέο Ford Puma Gen-E εκμεταλλεύεται ιδανικά την έλλειψη του παραδοσιακού συστήματος εξάτμισης του κινητήρα και προσθέτει επιπλέον τα 145 λίτρα αποθηκευτικού χώρου του GigaBox στο πίσω μέρος του (+65 λίτρα σε σχέση με το MegaBox των εκδόσεων με κινητήρα εσωτερικής καύσης).

Έτσι, ο συνολικός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης κάτω από την πίσω πόρτα του νέου Ford Puma Gen-E φτάνει έως τα 574 λίτρα σε 5-θέσια διαμόρφωση, φορτωμένο μέχρι το ύψος της οροφής (ή εναλλακτικά 523 λίτρα σε 5-θέσια διαμόρφωση αν είναι φορτωμένο έως το ύψος των καθισμάτων). Ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος κάτω από το μπροστινό καπό (frunk) 43 λίτρων χρησιμεύει για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης, του τριγώνου, του φαρμακείου και του πυροσβεστήρα, απελευθερώνοντας ακόμα περισσότερο χώρο στο πορτ-παγκάζ και επιτρέποντας την πλήρη εκμετάλλευσή του.

Συμπεριλαμβανομένου του εμπρόσθιου Frunk, συνολικά έως 617 λίτρα όγκου αποσκευών μπορούν να χωρέσουν μέσα στο νέο Puma Gen-E και αυτό χωρίς να περιοριστεί καθόλου ο διαθέσιμος χώρος και η άνεση των πίσω επιβατών – μία επίδοση που συγκρίνεται με μοντέλα ακόμα και 2 κατηγορίες πάνω (μεσαία SUV).

Το νέο Puma Gen-E είναι και εύκολο στην οδήγηση, τόσο εντός όσο και εκτός πόλης. Ένας απλός στη χρήση μοχλοδιακόπτης, ο οποίος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, εναλλάσσει την κίνηση προς τα εμπρός, τη νεκρά και την όπισθεν τόσο εύκολα όπως όταν ο οδηγός ενεργοποιεί τα φλας με την άκρη των δακτύλων του.

Εκτός από ευκολία στη χρήση, το Ford Puma Gen-E είναι και εύκολο στην κτήση του όντας άμεσα διαθέσιμο από μόλις 26.906 ευρώ. Παράλληλα, η Ford εξασφαλίζει επιπλέον ευκολία όσον αφορά την απόκτησή του, με ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω της Ford Finance που προβλέπουν χαμηλό επιτόκιο 3,99% και, ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη, ελάχιστη προκαταβολή από 5.982 ευρώ, μηνιαία δόση από 250 ευρώ και μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης έως 84 μήνες. Για όσους επιλέξουν να αποκτήσουν το νέο Ford Puma Gen-E με χρηματοδοτική μίσθωση, η Ford Lease προσφέρει το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα της αγοράς με 250 ευρώ.

Όπως συμβαίνει με όλα τα μοντέλα της γκάμας επιβατικών οχημάτων Ford, το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E συνοδεύεται από την μοναδική Εργοστασιακή Εγγύηση 8 ετών της Ford Protect, η οποία είναι πλήρως μεταβιβάσιμη στον επόμενο ιδιοκτήτη, προσφέροντας έτσι σε όλους ξεγνοιασιά, ηρεμία και ασφάλεια για πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το νέο Ford Puma Gen-E εδώ.