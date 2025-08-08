10 χρόνια δωρεάν εγγύηση προσφέρει αυτή η μάρκα - Πώς την εξασφαλίζεις;

Χάρη στο νέο πρόγραμμα Suzuki Care+, η ιαπωνική μάρκα και o όμιλος Σφακιανάκη προσφέρουν τη δυνατότητα δωρεάν επέκτασης της εργοστασιακής εγγύησης για βασικά μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη σε όλα τα μοντέλα Suzuki έως και 10 χρόνια, υπό την προϋπόθεση τακτικής συντήρησης στο επίσημο δίκτυο.

Μετά από σχετική ανακοίνωση, η Suzuki και ο όμιλος Σφακιανάκη έκαναν γνωστή την πρωτοβουλία δωρεάν επέκτασης της εργοστασιακής εγγύησης έως και 10 χρόνια ή 200.000 χιλιόμετρα για βασικά μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη (η κάλυψη για τις υβριδικές ή ηλεκτρικές μπαταρίες φτάνει έως και τα 10 έτη ή 500.000 χιλιόμετρα), υπό την προϋπόθεση τακτικής συντήρησης στο επίσημο δίκτυο.

Το Suzuki Care+ ενεργοποιείται εφόσον ο κάτοχος τηρεί το προτεινόμενο service της εταιρείας και η εγγύηση ανανεώνεται αυτόματα κάθε 12 μήνες ή με κάθε προγραμματισμένο έλεγχο. Το καλό είναι πως η εγγύηση μεταβιβάζεται σε νέο ιδιοκτήτη σε περίπτωση μεταπώλησης, εφόσον το όχημα έχει συντηρηθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο SUZUKI και έχει περάσει τον απαραίτητο «έλεγχο υγείας» του οχήματος.

Αξιοσημείωτο είναι πως το πρόγραμμα εφαρμόζεται και σε μεταχειρισμένα ή πρώην leasing οχήματα, υπό τον όρο αρχικού «ελέγχου υγείας».

Το Suzuki Care+ ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη στην επιλογή ενός αυτοκινήτου Suzuki, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά, ενισχυμένη αξία μεταπώλησης και επιβράβευση της σωστής συντήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Suzuki Care+, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο SUZUKI σε όλη την Ελλάδα και στην ιστοσελίδα auto.suzuki.gr.