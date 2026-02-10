Αυτές είναι ίσως οι πιο ανταγωνιστικές ηλεκτρικές προτάσεις

Μέσα από ένα πλήθος επιλογών μπαταρίας και συστημάτων κίνησης, τα Ford Explorer και Capri δίνουν στους οδηγούς τη δυνατότητα να επιλέξουν την έκδοση που ταιριάζει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες τους, με κοινό πάντα παρονομαστή την κορυφαία αποδοτικότητα που εξασφαλίζει αυτονομία έως 627 km με μια πλήρη φόρτιση.

Με πάνω από 120 χρόνια ιστορίας στην αυτοκίνηση και προσήλωση στην καινοτομία, η Ford παραμένει πιστή στην πάγια δέσμευσή της να εξελίσσει διαρκώς τα προϊόντα της, συνδυάζοντας την εμπειρία του παρελθόντος με τις πιο προηγμένες τεχνολογίες. Σε αυτό το πλαίσιο, τα αμιγώς ηλεκτρικά Ford Explorer και Capri πρωταγωνιστούν σήμερα στη μετάβαση της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας στους πελάτες δύο διαφορετικές προσεγγίσεις – κάθε μία με τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα, απαράμιλλη σχεδίαση, πρακτικότητα και τεχνολογική υπεροχή.

Το Ford Explorer είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV με εμβληματική σχεδίαση με επιρροές από την αμερικανική παράδοση της μάρκας, το οποίο προσφέρει κορυφαία πρακτικότητα σε συνδυασμό με απαράμιλλα επίπεδα άνεσης, απευθυνόμενο σε όσους αναζητούν ένα σύγχρονο EV τόσο για την καθημερινότητα όσο και για τις αποδράσεις τους. Η ηλεκτρική ταυτότητά του ενισχύεται από την προηγμένη συνδεσιμότητα, η οποία υποστηρίζεται από το σύστημα SYNC Move της Ford και μια ρυθμιζόμενη οθόνη 14,6 ιντσών, καθώς και από τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε χρόνο μόλις 25 λεπτά.

Από την πλευρά του, το Ford Capri φέρνει στο σήμερα ένα θρυλικό όνομα του παρελθόντος σε μια σύγχρονη, αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή. Πρόκειται για ένα οικογενειακό crossover με σπορ κουπέ παρουσία, δυναμικές γραμμές και έμφαση σε τεχνολογίες, οι οποίες αναβαθμίζουν την εμπειρία οδήγησης όπως τα επιλέξιμα προφίλ που προσαρμόζουν την απόκριση και την συμπεριφορά στις ανάγκες και προτιμήσεις των οδηγών. Συνδυάζει μοναδικό στυλ και πρακτικότητα για όλους τους επιβάτες, απευθυνόμενο σε αυτούς που θέλουν κάτι περισσότερο από ένα απλό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Γκάμα πολλών «επιπέδων» για κάθε απαίτηση και ανάγκη με αυτονομία έως και 627 km

Στην πλούσια γκάμα εκδόσεων των Ford Explorer και Capri η μπαταρία υψηλής τάσης και το σύστημα κίνησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπειρία οδήγησης και την συνολική αποδοτικότητα.

Οι εκδόσεις Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range) τροφοδοτούνται με μπαταρίες υψηλής τάσης με χημεία νικελίου-κοβαλτίου-μαγγανίου (NMC) με χωρητικότητα 77 ή 79 kWh, οι οποίες εξασφαλίζουν κορυφαία αυτονομία έως 602 km για το Explorer και έως 627 km για το Capri. Παράλληλα, οι εκδόσεις αυτές διαθέτουν έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 286 PS και ροπή 545 Nm στην πισωκίνητη διαμόρφωση RWD, προσφέροντας δυναμική επιτάχυνση και άμεση απόκριση, ενώ οι τετρακίνητες AWD έχουν ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, 340 PS, και 679 Nm εξασφαλίζοντας ακόμα πιο σπορ χαρακτήρα.

Παράλληλα, στις εκδόσεις Τυπικής Χωρητικότητας (Standard Range) των δύο μοντέλων, η Ford προσφέρει τώρα μία νέα μπαταρία με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η οποία εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα επιτρέποντας ταυτόχρονα στους πελάτες να την φορτίζουν τακτικά στο 100% της χωρητικότητάς της, χωρίς να ανησυχούν για τη φθορά της. Με τη νέα αυτή μπαταρία, οι εκδόσεις Standard Range των δύο μοντέλων προφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με πριν, φτάνοντας έως και 444 km στην περίπτωση του Explorer και έως 464 km σε εκείνη του Capri με μία φόρτιση.

Ταυτόχρονα, η νέα διαμόρφωση στις εκδόσεις Standard Range των Ford Explorer και Capri περιλαμβάνει τώρα έναν ενισχυμένο ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 190 PS και ροπή 350 Nm για ακόμα πιο δυναμική και άμεση απόκριση στην οδήγηση.

Δείτε περισσότερα για το νέο Ford Explorer εδώ: Αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer: Έτοιμο για περιπέτεια | Ford GR

Δείτε περισσότερα για το νέο Ford Capri εδώ: Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Capri, Coupé-SUV | Ford GR