Από το… πουθενά, στην 6η θέση των πωλήσεων λιανικής

Την έκανε την έκπληξη, καθώς ένα χρόνο μετά το λανσάρισμά της βρέθηκε στην 6η θέση λιανικής της ελληνικής αγοράς, ακολουθώντας της δυναμική της ιστορικής μάρκας που αναβίωσε μέσω… Κίνας και μέσα στο 2025 ξεπέρασε τις 300.000 πωλήσεις σε όλη την Ευρώπη. Ο λόγος για την MG, που δεν δείχνει να αστειεύεται…

Λίγα χρόνια πριν, το όνομα MG (Morris Garages) έμοιαζε με μια νοσταλγική ανάμνηση μετά τη χρεοκοπία των αρχών του 2000. Μέσα όμως από μια στρατηγική επανεκκίνηση, επενδύσεις και αλλαγή φιλοσοφίας μέσω... SAIC (το 2007 η MG πέρασε στον έλεγχο του μεγαλύτερου κρατικού ομίλου της Κίνας), η ιστορική βρετανική φίρμα κατάφερε όχι απλώς να επιστρέψει δυναμικά στην παγκόσμια αγορά, αλλά να σημειώσει και ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη. Με φόρα από τη δυναμική στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου, η MG καταγράφει μια από τις πιο εντυπωσιακές εμπορικές πορείες και στην ελληνική αγορά, φτάνοντας στην 6η θέση της λιανικής: Μια διαδρομή από την πτώχευση και την αβεβαιότητα, μέχρι την καθιέρωση και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το 2025 καταγράφεται ήδη ως χρονιά-σταθμός για τη MG Motor στην Ελλάδα. Η μάρκα, που αποτέλεσε την πρώτη που δραστηριοποιήθηκε στη χώρα μας με οχήματα κατασκευασμένα στην Κίνα, πέρασε ξεκάθαρα από τη φάση της απλής παρουσίας σε εκείνη της εδραίωσης. Με αυξημένες συνολικές πωλήσεις, ισχυρό αποτύπωμα σε καίριες κατηγορίες και ευρεία αποδοχή από το αγοραστικό κοινό, η MG συγκαταλέγεται πλέον στους πιο υπολογίσιμους παίκτες της αγοράς.

Στην καρδιά αυτής της εμπορικής επιτυχίας βρέθηκε το MG ZS Max Hybrid+. Το υβριδικό C-SUV δεν περιορίστηκε σε μια αξιοπρεπή πορεία – κυριάρχησε. Με 1.454 ταξινομήσεις μέσα στο 2025, κατέκτησε την 1η θέση στις λιανικές πωλήσεις της κατηγορίας C-SUV με υβριδικό σύνολο, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Το υβριδικό σύστημα των 197 ίππων, η χαμηλή κατανάλωση, οι μειωμένοι ρύποι και ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας. Σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς, το ZS Max Hybrid+ κατάφερε να μετατραπεί σε best seller, προσελκύοντας ιδιώτες αλλά και εταιρικούς πελάτες που αναζητούν τεχνολογία και αποδοτικότητα σε «σωστή» τιμή. Η επιτυχία του δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας ξεκάθαρης στρατηγικής: προσιτός εξηλεκτρισμός, τεχνολογία αιχμής, σύγχρονος σχεδιασμός και προτάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Δίπλα στο ZS Max Hybrid+, το MG3 αποτέλεσε τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία της χρονιάς. Το compact υβριδικό hatchback συγκαταλέχθηκε στα πιο δημοφιλή μοντέλα της μάρκας, προσφέροντας οικονομία, πρακτικότητα και τεχνολογία σε μια κατηγορία όπου η επιλογή του καταναλωτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Η εμπορική του πορεία συνοδεύτηκε και από θεσμική αναγνώριση, καθώς το MG3 Hybrid+ αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» για το 2025, έπειτα από ψηφοφορία των 27 εκλεκτόρων του θεσμού. Μια διάκριση που ενίσχυσε περαιτέρω την εικόνα αξιοπιστίας και ποιότητας της μάρκας.

Το MG4, το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της εταιρείας, συνέβαλε σταθερά στο συνολικό αποτύπωμα της MG, σε μια κατηγορία που ενισχύεται διαρκώς από καταναλωτές που στρέφονται σε πλήρως ηλεκτρικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας.

Παράλληλα, το MG HS PHEV+ ενίσχυσε την παρουσία της εταιρείας στα μεσαία SUV, προσφέροντας πλούσιο εξοπλισμό, οικογενειακή άνεση και προηγμένη Plug-in υβριδική τεχνολογία. Με αυτονομία που ξεπερνά τα 100 km αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης και συνολική αυτονομία άνω των 1.000 km, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν μεγαλύτερες δυνατότητες χωρίς περιορισμούς.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της MG στην Ελλάδα διαδραμάτισε ο Όμιλος Συγγελίδη και το διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών του. Από τα 18 σημεία εξυπηρέτησης το 2023, κατά το λανσάρισμα της μάρκας, η παρουσία έχει φτάσει τα 30 σημεία σε όλη τη χώρα, καλύπτοντας πάνω από το 95% της ελληνικής επικράτειας.

Επιπλέον, οι πελάτες απολαμβάνουν την «εγγύηση» του μεγαλύτερου Ομίλου εισαγωγής αυτοκινήτων στη χώρα, αλλά και το πρόγραμμα 7ετούς Διπλής Φροντίδας: 7 χρόνια ολικής εργοστασιακής εγγύησης ή 150.000 χλμ. (που καλύπτει αυτοκίνητο και μπαταρία) καθώς και 7 χρόνια οδικής βοήθειας. Στοιχεία που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Η πορεία της MG από την πτώχευση στην επιστροφή και, πλέον, στην 6η θέση της λιανικής στην Ελλάδα, αποτυπώνει ένα επιτυχημένο μοντέλο επανατοποθέτησης: αξιοποίηση της ιστορικής ταυτότητας, σύγχρονη τεχνολογία, ανταγωνιστική τιμολόγηση και ισχυρό εμπορικό πλάνο.

Με το 2025 να κλείνει με ξεκάθαρα θετικό πρόσημο, η MG Motor δεν εμφανίζεται απλώς ως μια μάρκα που αυξάνει το μερίδιό της, αλλά ως μια δύναμη που επανακαθορίζει τους όρους του ανταγωνισμού. Και όλα δείχνουν ότι το 2026 θα τη βρει με ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες – όχι ως ανερχόμενο παίκτη, αλλά ως σταθερό πρωταγωνιστή της ελληνικής αγοράς.