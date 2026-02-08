Αυτό το Jeep είναι υβριδικό & τετρακίνητο και κοστίζει κάτω από 30.000 ευρώ

Χάρη στην αναπροσαρμογή της εμπορικής της πολιτικής για το τετρακίνητο Avenger 4xe, η ελληνική αντιπροσωπείας κατεβάζει ουσιαστικά το κατώφλι εισόδου στον κόσμο των τετρακίνητων Jeep, με νέα εισαγωγική τιμή μικρότερη των 30.000 ευρώ - χωρίς το πιο προσιτό 4Χ4 της φημισμένης “off road” μάρκας να χάνει τον χαρακτήρα του.

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Jeep προχωρά σε αναπροσαρμογή της εμπορικής πολιτικής για το Avenger 4xe, καθώς η τετρακίνητη έκδοση του μοντέλου είναι πλέον διαθέσιμη με νέα εισαγωγική τιμή 29.990 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Upland. Με τη συγκεκριμένη τιμολόγηση, το Avenger 4xe, που είναι πλέον το πιο προσιτό τετρακίνητο μοντέλο της μάρκας, τοποθετείται πιο ανταγωνιστικά στην κατηγορία των τετρακίνητων B-SUV, διατηρώντας παράλληλα πλούσιο βασικό εξοπλισμό και 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών με ισόχρονη οδική βοήθεια. Παράλληλα, η γκάμα εμπλουτίζεται με την προσθήκη της έκδοσης Overland, η οποία κοστολογείται στις 32.690 ευρώ και τοποθετείται ανάμεσα στην Upland και την ειδική έκδοση “The North Face”, που διατίθεται έναντι 37.990 ευρώ.

Η βασική τετρακίνητη έκδοση Upland διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους προφυλακτήρες, προβολείς ομίχλης, ράγες οροφής, εμφανή πίσω γάντζο ρυμούλκησης και μαύρες ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά M+S, καθώς και μαύρα λογότυπα. Στο εσωτερικό περιλαμβάνονται πλενόμενες υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων, ασημί διακοσμητικά στοιχεία στο ταμπλό, ψηφιακός πίνακας οργάνων και κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης ηλεκτροχρωμικό καθρέφτη, αυτόματο κλιματισμό, ενεργό cruise control, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματους προβολείς και προεγκατεστημένη καλωδίωση κοτσαδόρου. Στα συστήματα υποβοήθησης συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η αναγνώριση κόπωσης οδηγού, η αναγνώριση σημάτων ΚΟΚ και το σύστημα διατήρησης λωρίδας.

Η έκδοση Overland προσθέτει Full LED προβολείς, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, σκούρα πίσω κρύσταλλα και LED πίσω φώτα. Ενισχύεται και το πακέτο υποβοήθησης με περιμετρικούς αισθητήρες παρκαρίσματος, δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 (Active Lane Centering και Traffic Jam Assist) και σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου. Επιπλέον, περιλαμβάνονται μαγνητικό κάλυμμα αποθηκευτικού χώρου (PadCover) και ασύρματη φόρτιση κινητού.

Η περιορισμένης παραγωγής έκδοση “The North Face”, που θα κατασκευαστεί σε 4.806 μονάδες, ξεχωρίζει για τα ειδικά αισθητικά στοιχεία, όπως οι κίτρινες λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες, το λογότυπο “TNF” στο καπό και το γραφικό με τις ισοϋψείς γραμμές του Mont Blanc στη μάσκα και στο ταμπλό. Στο εσωτερικό, το λογότυπο της The North Face εμφανίζεται στο PadCover και στα καθίσματα, ενώ τα πατάκια και οι επενδύσεις είναι αδιάβροχα και ανθεκτικά, με δυνατότητα αφαίρεσης και πλύσης. Ο εξοπλισμός άνεσης περιλαμβάνει σύστημα πλοήγησης, θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί και handsfree άνοιγμα χώρου αποσκευών.

Το Avenger 4xe αξιοποιεί υβριδικό σύστημα που συνδυάζει τρικύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων ισχύος 136 ίππων με ηλεκτρικό μοτέρ 21 kW ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 145 ίππους, οι οποίοι μεταδίδονται στους εμπρός τροχούς, με δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης υπό χαμηλό φορτίο για απόσταση έως 1 χιλιομέτρου.

Κομβικό στοιχείο της τετρακίνησης αποτελεί ο δεύτερος ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα, επίσης ισχύος 21 kW και ροπής 88 Nm. Με σχέση μετάδοσης 22,7:1, μπορεί να αποδώσει έως και 1.900 Nm ροπής στους πίσω τροχούς, επιτρέποντας στο μοντέλο να αναρριχάται σε κλίσεις έως 40% σε ολισθηρό έδαφος και να διατηρεί έως και 20% της ελκτικής του ικανότητας ακόμη και όταν οι εμπρός τροχοί δεν έχουν πρόσφυση. Η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση Multilink διαφοροποιεί περαιτέρω την έκδοση 4xe από τις υπόλοιπες, με στόχο τη βελτίωση της άνεσης και της ποιότητας κύλισης.

Το σύστημα Selec-Terrain προσφέρει προγράμματα Auto, Snow, Sand/Mud και Sport. Ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ, η τετρακίνηση μπορεί να λειτουργεί μόνιμα έως τα 30 km/h, να ενεργοποιείται αυτόματα μεταξύ 30 και 90 km/h όταν απαιτείται για βελτίωση της πρόσφυσης, ενώ απενεργοποιείται πάνω από τα 90 km/h προς όφελος της κατανάλωσης.

Με τη νέα τιμολογιακή τοποθέτηση και την ενίσχυση της γκάμας εξοπλιστικών εκδόσεων, το Jeep Avenger 4xe διευρύνει την παρουσία του στην κατηγορία των B-SUV, συνδυάζοντας υβριδική τεχνολογία, τετρακίνηση και χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην παραδοσιακή εκτός δρόμου ταυτότητα της μάρκας.