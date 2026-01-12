Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν: Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και εξελίξεις στην περιοχή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν.

FM George Gerapetritis had a 📞conversation w/ Türkiye FM @HakanFidan.

Discussion on bilateral relations, regional & int. dvpts.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωμάτες αναφέρθηκαν κυρίως στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.