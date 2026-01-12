Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν: Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και εξελίξεις στην περιοχή
12/01/2026 • 15:24
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωμάτες αναφέρθηκαν κυρίως στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

