Τ. Χατζηβασιλείου για Βαρθολομαίο: Τον στηρίζουμε - Ας μην προσπαθεί κανείς να παραχαράσσει την ιστορία αιώνων

«Ανυπόστατες και απαράδεκτες» χαρακτήρισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου τις κατηγορίες των Ρώσων εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη, σημειώνοντας ότι «δεν εκπλήσσεται κανείς που ξέρει την ιστορία γιατί υπάρχει ένας μακρόχρονος «ιερός πόλεμος» της Ρωσίας εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου που εποφθαλμιά και το ρόλο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη» .

«Το πρόβλημα ξεκίνησε από τα Χριστούγεννα του 2013. Τι έγινε τότε; Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας είχε εκδώσει μία εγκύκλιο εκκλησιαστική για το ζήτημα του Πρωτείου, όπως αυτό αντιμετωπίζεται από την Εκκλησία μας, πρακτικά λοιπόν, η ουσία της ρωσικής άποψης ήταν ότι αμφισβητείται ευθέως το θεμελιώδες προνόμιο του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα και κορυφώθηκε με την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να αναγνωρίσει την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό ήταν που ενοχλεί τη Μόσχα.

Όμως, επαναλαμβάνω, οι ανυπόστατες και αήθεις επιθέσεις εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη δεν νομίζω ότι τον φοβίζουν ή ότι του προκαλούν την οποιαδήποτε ανησυχία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και την πνευματικότητα αλλά και την προσωπικότητα του ανδρός και δεν νομίζω ότι χρειάζεται συνηγόρους υπεράσπισης ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος άλλωστε είναι μια λαμπρή μορφή ενός πνευματικού ηγέτη που δεν αμφισβητεί κανένας στο διεθνές στερέωμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηβασιλείου σε δηλώσεις του στο ERT News Radio 105,8.

«Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τη δική του δουλειά και θυμίζω ότι τον στηρίζουμε, όπως όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ας μην προσπαθεί κανείς να παραχαράσσει την ιστορία αιώνων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν, είναι και θα συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση που του προσήκει» συμπλήρωσε.