Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Πορτογαλίας: Εξετάσαμε τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας μας

«Η Ελλάδα και η Πορτογαλία συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς φιλίας που ερείδονται σε πολλά επίπεδα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Πάουλο Ρανγκέλ.

«Κατά τη σημερινή μας συνάντηση εξετάσαμε τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας μας, ιδίως στους τομείς του εμπορίου, των υποδομών, της ενέργειας. Όπως επίσης συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της πολιτικής προστασίας», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη:

Καλωσορίζω στην Αθήνα τον συνάδελφο και φίλο μου, Υπουργό Εξωτερικών της Πορτογαλίας, κ. Paulo Rangel. Έναν διαπρεπή ακαδημαϊκό και οραματιστή Ευρωπαίο πολιτικό.

Η Ελλάδα και η Πορτογαλία συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς φιλίας που ερείδονται σε πολλά επίπεδα.

Ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, διαπνεόμαστε από κοινές αρχές και αξίες. Τον σεβασμό στη διεθνή δικαιοταξία, την ασφάλεια των λαών και την προσήλωση στην ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Ως “γεωγραφικοί σύμμαχοι” του Ευρωπαϊκού Νότου αντιμετωπίζουμε ανάλογες προκλήσεις και συγκλίνουμε σε πολλά καίρια θέματα που αφορούν προτεραιότητες της εξωτερικής μας πολιτικής και προκλήσεις ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

Ως έθνη με μακρά ναυτική παράδοση, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια, τη διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και τον σεβασμό των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Τα τελευταία σχεδόν 4 χρόνια, η Ευρώπη ταλανίζεται από κρίσεις που μας επηρεάζουν άμεσα.

Ελλάδα και Πορτογαλία έχουμε κοινή κατανόηση για τους πολέμους και τις κρίσεις που μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική. Στο πλαίσιο της εναρμονισμένης μας δράσης υποβάλαμε έγκαιρα, από κοινού, αίτημα να παράσχουμε ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Παλαιστινιακή Αρχή για την οικοδόμηση ανθεκτικών θεσμών, που είναι αναγκαίοι για τη νέα διακυβέρνηση στη Γάζα.

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Οκτωβρίου, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, είχαμε μια αισιόδοξη είδηση της επίτευξης εκεχειρίας στη Γάζα. Και πρέπει όλοι να εργαστούμε για τη διατήρησή της, αλλά και για τη μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο παλαιστινιακό λαό.

Σε αυτή τη ρευστή κατάσταση προστίθεται η αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια παγκοσμίως. Και εδώ αναζητούμε ένα πιο ισχυρό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπλέουμε με την Πορτογαλία στο καίριο θέμα που αφορά το μέλλον της Ευρώπης: στην ανάγκη εδραίωσης της στρατηγικής της αυτονομίας που θα καταστήσει την Ευρώπη ισχυρή γεωπολιτική ένωση.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Κατά τη σημερινή μας συνάντηση εξετάσαμε τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας μας, ιδίως στους τομείς του εμπορίου, των υποδομών, της ενέργειας. Όπως επίσης συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Είχαμε επίσης συζήτηση για το θέμα της μετανάστευσης. Είναι ένα θέμα που απασχολεί και τις συναντήσεις μας στο φόρουμ MED 9. Προσβλέπουμε στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, ως εργαλείου για την κοινή ευρωπαϊκή λύση του ευρωπαϊκού μεταναστευτικού ζητήματος, στη βάση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής βαρών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω την Πορτογαλία για την ενεργή στήριξη που παρέχει μέσω της FRONTEX στην προσπάθεια φύλαξης των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων.

Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τρίτες χώρες, με στόχο τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και την εδραίωση νόμιμων οδών μετανάστευσης.

Συμφωνήσαμε ακόμη να εντείνουμε την ήδη εξαιρετική μας συνεργασία στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, με στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων διεθνών προκλήσεων και την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και πολυμέρειας.

Η Ελλάδα είναι σήμερα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ χάρη και στην υποστήριξη της Πορτογαλίας. Και θα στηρίξουμε ενθέρμως την πορτογαλική υποψηφιότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την περίοδο 2027-2028, ως επιβεβαίωση των άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας. Αντιλαμβανόμαστε τη Πορτογαλία ως τη φυσική μας διάδοχο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δικής μας θητείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Προσβλέπουμε, επίσης, στη στενότερη συνεργασία μας στο πλαίσιο της Κοινότητας των Λουζοφώνων Χωρών - την Κοινότητα Χωρών Πορτογαλικής Γλώσσας -, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει ως συνδεδεμένη παρατηρήτρια χώρα.

Αγαπητέ μου Paulo,

Οι δύο χώρες μας έχουν παράλληλα ιστορικά βιώματα. Τον επώδυνο ολοκληρωτισμό και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Τον σκόπελο της οικονομική κρίσης τη δεκαετία του 2000. Αλλά και την ένταξή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια τη δεκαετία του 1980, όπως επίσης και την ένταξή μας στην Ευρωζώνη.

Σε έναν κόσμο που βάλλεται από πολλαπλές οικουμενικές προκλήσεις, Ελλάδα και Πορτογαλία εμμένουμε στις διαχρονικές ανθρώπινες αξίες και αναζητούμε τη σύνθεση, την ειρήνη και τη δημιουργία

Μας εκφράζει απόλυτα θεωρώ η πρόταση του σπουδαίου Πορτογάλου νομπελίστα Ζοζέ Σαραμάγκου, στο εμβληματικό έργο του «A Caverna (Το Σπήλαιο)», εμπνευσμένο και από την Πολιτεία του Πλάτωνα, μια ωδή στον ελεύθερο άνθρωπο:

«Το να δημιουργείς είναι πάντοτε πολύ πιο συναρπαστικό από το να καταστρέφεις».

Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητέ μου Paulo, σε καλωσορίζω στην Αθήνα και σε ευχαριστώ για την πολύτιμη φιλία και συνεργασία μας.