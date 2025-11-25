Συμμετοχή Γ. Γεραπετρίτη στο έκτακτο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 1:30 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την Ουκρανία.
Ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 1:30 μ.μ.,μέσω τηλεδιάσκεψης, στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κ-μ της ΕΕ.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 25, 2025
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την Ουκρανία.https://t.co/bwkpeHC5dY pic.twitter.com/xqvKLuY7lu