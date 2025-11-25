Συμμετοχή Γ. Γεραπετρίτη στο έκτακτο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 1:30 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την Ουκρανία.