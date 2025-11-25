Συμμετοχή Γ. Γεραπετρίτη στο έκτακτο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ για την Ουκρανία
AP Photo/Yuki Iwamura
AP Photo/Yuki Iwamura

Συμμετοχή Γ. Γεραπετρίτη στο έκτακτο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ για την Ουκρανία

25/11/2025 • 10:43
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
25/11/2025 • 10:43
ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 1:30 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την Ουκρανία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠΕΞ)
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Διαβάστε Περισσότερα