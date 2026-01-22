Μήνυμα Ν. Δένδια σε Τουρκία: Μονομερές δικαίωμά μας η επέκταση των υδάτων - Δεν ανεχόμαστε το casus belli

Σε θέματα που αφορούν στα ελληνοτουρκικά, την κριτική που δέχεται από την Άγκυρα, την προοπτική επέκτασης των χωρικών υδάτων, αλλά και τη διεθνή πολιτική που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε σε του συνέντευξή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δένδιας, μιλώντας στο Open, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, τονίζοντας ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο συνιστά μονομερές και αναφαίρετο δικαίωμα κυριαρχίας της χώρας, αποφεύγοντας ωστόσο να προσδιορίσει το χρονικό πλαίσιο άσκησής του.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμα αυτό στο Ιόνιο Πέλαγος, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων. Το πότε θα το κάνουμε αποτελεί στάθμιση του εθνικού συμφέροντος. Είναι θέμα επιλογής, αλλά είναι δικαίωμα κυριαρχίας, μονομερές δικαίωμα».

Στη συνέχεια, ο υπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, ωστόσο, επισήμανε πως «δεν μπορούμε να ανεχθούμε το casus belli ως άξονα συζήτησης. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Το διεθνές δίκαιο προβλέπει το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων και είναι σκληρό θέμα κυριαρχίας Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί, ούτε απαιτεί, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, που προσπαθούν να περάσουν με την επιβολή του ισχυρού. Και εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι».

Παράλληλα, για την κριτική που ασκείται στον ίδιο από την Άγκυρα και για τα σενάρια ότι έχει προσωπική ατζέντα, είπε ότι «αυτά δεν είναι σοβαρά. Η επέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας δεν είθισται. Ο Φιντάν και άλλοι αναφέρονται ως υποψήφιοι διάδοχοι του Ερντογάν. Αυτό θα μπορούσαμε να το επιστρέψουμε ότι το κάνουν για εσωτερικούς λόγους, αλλά δεν το κάνουμε γιατί είμαστε σοβαροί. Προσόν μας είναι η ηρεμία στις απαντήσεις. Δεν υπάρχει μία πολιτική του ενός και η πολιτική του άλλου, έχουμε μία ενιαία εθνική στάση, και είμαι πεπεισμένος ότι σε αυτό συναινούν και τα υπόλοιπα κόμματα».

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον ένα χρόνο διακυβέρνησής του στις ΗΠΑ, ο υπουργός Άμυνας είπε πως «υπάρχει ευρύτερη ειδησεογραφία για το 'δόγμα Ντονρόε'. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να επιβάλει κάποιο δικό του δόγμα. Η τοποθέτηση στο Νταβός επιβεβαίωσε μία τέτοια προσέγγιση».

Τέλος, αναφορικά με τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ και τις αιχμές που άφησε για την Τουρκία, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Ούτε τον διέκοψα ούτε διαφώνησα. Έχουμε μία κατανόηση με το κράτος του Ισραήλ. Εμείς δεν δημιουργούμε κατανοήσεις για να τις στρέψουμε κατά κάποιων αν οποιοσδήποτε βιαίως προσπαθεί να αλλάξει τους κανόνες δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτό. Μακάρι να έρθει η στιγμή και η Τουρκία να είναι μέρος μίας τέτοιας κατανόησης. Καμία χώρα δεν θέλει να αποκλείσει την Τουρκία».

