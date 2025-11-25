Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Πώς μπορεί να περιοριστεί η έκθεση των παιδιών στα social media
25/11/2025 • 17:04
Έμφαση στις πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι γονείς ώστε να περιορίσουν την έκθεση των παιδιών του στα social media έδωσε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, μιλώντας για τον ψηφιακό εθισμό των παιδιών στο «Wise 12 Summit», υπό την αιγίδα του Qatar Foundation. 

Όπως είπε η ίδια, «ο εθισμός στα smartphone και τα social media είναι μια επιδημία που απειλεί να στερήσει από την επόμενη γενιά την ικανότητα  κοινωνικοποίησης, συγκέντρωσης, ύπνου. 

Η συνεχής διάδραση με τις οθόνες ενεργοποιεί τον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου - αντίστοιχο με τον μηχανισμό του εθισμού - δημιουργώντας έναν κύκλο που είναι δύσκολο να σπάσουν τα παιδιά. Οι γονείς ανησυχούν και νιώθουν αβοήθητοι!

Εάν η τεχνολογία δεν προσφέρει στους γονείς τα εργαλεία να ανακτήσουν τον έλεγχο, οφείλουμε εμείς, συλλογικά, να το πράξουμε. 

Μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τις απαραίτητες πολιτικές. 

Τώρα είναι η στιγμή!

Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και να μάθουν! 

Όχι μέσα από αλγόριθμους ή bots ή σκρολάροντας στα social media.

Αλλά μέσα από την επαφή με τους συμμαθητές, την οικογένεια , τους δασκάλους και τους φίλους.  Τα βιβλία, την μουσική, το παιχνίδι και την άθληση».

