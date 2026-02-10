Γκίλφοϊλ για τις πρώτες 100 μέρες στην Αθήνα: Φέραμε τη συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη

Μήνυμα για τη συμπλήρωση των 100 ημερών παρουσίας της στην Ελλάδα έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Χ.

Συγκεκριμένα, η κ. Γκίλφοϊλ ανήρτησε βίντεο, στο οποίο αρχικά ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ για την εμπιστοσύνη που της έδειξε, ενώ αναφέρθηκε και στους Έλληνες για τη θερμή υποδοχή που της έκαναν.

Under the leadership of President Trump, the United States aims big, and we deliver. In my first 100 days in Greece, we have brought the United States-Greece partnership to historic new heights. And this is just the beginning! pic.twitter.com/5TLW9qYHZB — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 10, 2026

«Κινηθήκαμε με ταχύτητα και με ξεκάθαρο σκοπό, ανεβάζοντας τη στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ - Ελλάδας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης αναφερόμενοι στα όσα συνέβησαν κατά την παρουσία της στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, η κ. Γκίλφοϊλ μίλησε για «ρεκόρ» αναφορικά με το Συμβούλιο του P-TEC, ενώ στάθηκε και στην παρουσία της Exxon Mobil στην Ελλάδα.

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλους στόχους και τους υλοποιούμε. Στις πρώτες 100 ημέρες μου στην Ελλάδα, έχουμε φέρει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή!», έγραψε η Κίμπερλι Γκίλφoϊλ.



