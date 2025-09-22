Γ. Γεραπετρίτης σε Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Η Ρωσία να σταματήσει αμέσως τις παράνομες ενέργειες

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει έπειτα από αίτημα της Εσθονίας με αφορμή τα ρωσικά μαχητικά που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Συγκεκριμένα, όπως αναμεταδίδει ο Guardian, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε ως «απερίσκεπτες ενέργειες» τις ρωσικές παραβιάσεις, σημειώνοντας ότι «δεν είναι καινούργιες και ότι η συνεχής επανάληψή τους αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται για συμπτώσεις».

«Όπως λέει και η παροιμία: μία φορά είναι ατύχημα, δύο φορές είναι σύμπτωση, τρεις είναι μοτίβο», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τη Ρωσία να «παύσει αμέσως αυτές τις παράνομες ενέργειες και να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», επισημαίνοντας ότι «είναι προφανές ότι η νέα αυτή κλιμάκωση αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Σε απευθείας έκκληση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι «οι παραβιάσεις αυτές … αντιβαίνουν στο πνεύμα της συνάντησης στην Άνκορατζ» με τον Πούτιν.

Αναλυτικά η παρέμβαση Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη

«Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Κορέας για τη σύγκληση αυτής της σημαντικής έκτακτης συνεδρίασης.

Ευχαριστώ επίσης τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα κ. Jenča για την εμπεριστατωμένη ενημέρωσή του και χαιρετίζω τη συμμετοχή συναδέλφων Υπουργών και Υφυπουργών Εξωτερικών, όπως και της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κας Kallas.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καθώς ο ΟΗΕ γιορτάζει την 80ή επέτειο ίδρυσής του, η διεθνής τάξη, η ειρήνη και η ασφάλεια αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις παγκοσμίως. Είναι, συνεπώς, επιτακτικό καθήκον μας να εντείνουμε την επαγρύπνηση και τις προσπάθειές μας με στόχο την αντιμετώπιση και ανάσχεση αυτών των προκλήσεων, τη θωράκιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και την αποφυγή της κλιμάκωσης. Μόνο έτσι θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο βασικό καθήκον του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες, ο εναέριος χώρος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάστηκαν τρεις φορές, καθώς ρωσικά εναέρια μέσα εισήλθαν, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, στην επικράτεια της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας. Το τελευταίο περιστατικό παραβίασης του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τρία οπλισμένα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη δεν μπορεί να θεωρηθεί μεμονωμένο. Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν είναι πρωτόγνωρες. Ωστόσο, η διαδοχική επανάληψή τους δείχνει ότι δεν πρόκειται για απλές συμπτώσεις. Κατά τη γνωστή ρήση: Η πρώτη φορά είναι ατύχημα. Η δεύτερη φορά είναι σύμπτωση. Η τρίτη είναι μοτίβο.

Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας και, γενικότερα, οποιουδήποτε κράτους μέλους. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στην Εσθονία, μια φίλη χώρα και σύμμαχο στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή και κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και είναι απαράδεκτη, ιδίως όταν προέρχεται από ένα Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως αυτές τις παράνομες πράξεις και να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι προφανές ότι αυτή η νέα κλιμάκωση αποτελεί ένα άμεσο αποτέλεσμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η Ελλάδα χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου Trump για συνάντηση με τον Πρόεδρο Putin στην Αλάσκα τον Αύγουστο, καθώς και οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, αυτές οι παραβιάσεις, ως επιθετικές πράξεις, έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα της συνάντησης του Anchorage.

Εν κατακλείδι, αγαπητοί συνάδελφοι,

Γινόμαστε μάρτυρες των αποσταθεροποιητικών επιπτώσεων του πολέμου και των ευρύτερων συνεπειών του στην ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Για το λόγο αυτό, για μια ακόμη φορά, καλούμε τη Ρωσία να σταματήσει την ένοπλη επιθετικότητά της. Η επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, βασισμένης στις αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός μας στόχος.

Μια ειρήνη που θα διασφαλίζεται από αξιόπιστες και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα αποτρέπουν αποτελεσματικά την επανάληψη οποιασδήποτε ένοπλης επιθετικότητας, θα αποκλείουν την περαιτέρω κλιμάκωση και θα είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τα Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και την Τελική Πράξη του Ελσίνκι.

Σας ευχαριστώ».

Εσθονός ΥΠΕΞ: Οι ρωσικές προκλήσεις αποτελούν «αποσταθεροποιητική κλιμάκωση»

Από την πλευρά του, πλαισιωμένος από υπουργούς Εξωτερικών και ανώτερους διπλωμάτες άλλων χωρών, ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών, Μάργκους Τσαχκνα διάβασε εκ μέρους 50 κρατών και της ΕΕ κοινή δήλωση καταδίκης του περιστατικού με την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του.

Συγκεκριμένα, ο Τσαχκνα χαρακτήρισε το συμβάν «επικίνδυνη κλιμάκωση» και τόνισε ότι πρόκειται για «την τέταρτη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία μέσα στο έτος».

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί το περιστατικό αυτό δεν αφορά μόνο την Εσθονία, αλλά ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα», υπογράμμισε.

Προειδοποίησε ότι «αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου ρωσικών προκλήσεων εναντίον των γειτόνων της».

«Οι απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας συνιστούν όχι μόνο παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και μια αποσταθεροποιητική κλιμάκωση που φέρνει ολόκληρη την περιοχή πιο κοντά σε σύγκρουση από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία χρόνια», τόνισε.

Κάλεσε δε τη Ρωσία να «τερματίσει, χωρίς καθυστέρηση, τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας» και να «βάλει τέλος σε όλες τις προκλήσεις και τις απειλές εναντίον της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των γειτόνων της».