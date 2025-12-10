Γ. Γεραπετρίτης με ΥΠΕΞ Αλγερίας: Ενώνουμε τις φωνές μας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου

«Η Ελλάδα και η Αλγερία συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς φιλίας που εδράζονται τόσο στις κοινές μας αρχές και αξίες όσο και στην κοινή μας γεωγραφία», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση του με τον υπουργό Επικρατείας, υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού & Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας, Αχμέντ Ατάφ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «βρισκόμαστε στη γεωγραφική γειτονιά της Μεσογείου, σε έναν στρατηγικό κόμβο τριών ηπείρων, στον οποίο συσσωρεύονται όλες οι σύγχρονες προκλήσεις που απασχολούν ολόκληρο τον κόσμο: η θαλάσσια ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα, το εμπόριο, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, η τρομοκρατία» και προσέθεσε ότι «ως μεσογειακές χώρες, έχουμε κοινή αντίληψη των οικουμενικών προκλήσεων και μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για μία θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας.»

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η επίσκεψη του κ. Αχμέντ Ατάφ αποτελεί απτή επιβεβαίωση της βούλησής των δύο χωρών να εντατικοποιήσουν τον διάλογο και τη διμερή τους συνεργασία σε ποικίλους τομείς.

«Έρχεται, δε, σε συνέχεια του πέμπτου γύρου των πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των χωρών μας στις αρχές του τρέχοντος έτους στο Αλγέρι, με επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας την υφυπουργό Εξωτερικών, κυρία Παπαδοπούλου» είπε και προσέθεσε:

«Με την Αλγερία διατηρούμε άριστο επίπεδο συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου βρισκόμαστε ως αιρετά μέλη οι δύο χώρες. Η Αλγερία εκπροσωπεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας την ομάδα των αραβικών χωρών, με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί παραδοσιακά αδελφικές σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ενώνουμε τις φωνές μας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, του Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του σεβασμού της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε επίσης ότι οι δύο χώρες συνεργάστηκαν στενά, πρόσφατα, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την ετήσια ανανέωση της εντολής τής ειρηνευτικής Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, MINURSΟ, την Αποστολή για το δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα και επαίνεσε τον Αλγερινό ΥΠΕΞ «για την εξαιρετικά δημιουργική στάση, την οποία τήρησε και τον καθοριστικό του ρόλο στο να υπάρξει το ψήφισμα αυτό». «Αξιοποιούμε τον ρόλο μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και για άλλα κρίσιμα θέματα, στα οποία από κοινού διαδραματίζουμε σημαντικό περιφερειακό ρόλο» προσέθεσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ακόμη, ότι συζητήθηκε η κατάσταση στη Γάζα, και τόνισε ότι η διατήρηση της εκεχειρίας είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη, όπως και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής «κομβικής σημασίας» ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις για την έναρξη της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών.

«Η Ελλάδα θα είναι ενεργώς παρούσα στην επόμενη μέρα στη Γάζα και επιδιώκει να συμβάλει στην άμβλυνση της ανθρωπιστικής κρίσης και στην ανοικοδόμηση της ευρύτερης περιοχής» είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Συζητήθηκε επίσης η κατάσταση στη Λιβύη, όπου όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, η Ελλάδα σέβεται απόλυτα την κυριαρχία της Λιβύης και υποστηρίζει την επίλυση του Λιβυκού μέσω της διεξαγωγής δίκαιων και ελεύθερων εκλογών, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, για την ανάδειξη μιας πραγματικά αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης.

Σχετικά με την Αφρική και κυρίως τη ζώνη του Σαχέλ, όπου το περιβάλλον ασφαλείας είναι το πιο περίπλοκο παγκοσμίως σήμερα, οφείλουμε να λάβουμε δράση ώστε να προληφθεί η διάχυση των συγκρούσεων και να αμβλυνθούν τα δεινά του άμαχου πληθυσμού.

Και ο κ. Γεραπετρίτης κατέληξε σημειώνοντας τα εξής: «Η Μεσόγειος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των εθνικών μας στόχων, που είναι ταυτόχρονα στόχοι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ενεργειακή διαφοροποίηση, η διαχείριση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών, η περιφερειακή διασυνδεσιμότητα και η εδραίωση της ασφάλειας.

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η στρατηγική αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Νότια Γειτονία, μέσω του νέου Συμφώνου για τη Μεσόγειο και την ενίσχυση της εταιρικής συνεργασίας, είναι απολύτως κρίσιμη και στρατηγική επιδίωξη της Ελλάδας.

Στη συνάντησή μας σήμερα συζητήσαμε το εύρος των δυνατοτήτων για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, του τουρισμού, της τεχνολογίας.

Θέτουμε χρονικό ορόσημο τη σύγκληση της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής, στις αρχές του 2026, η οποία θα δώσει μια νέα δυναμική στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».