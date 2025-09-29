Επίσκεψη Δένδια στην Ιταλία - Στο επίκεντρο οι φρεγάτες Bergamini

Επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία πραγματοποιεί τη Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου θα συναντηθεί με τον Ιταλό ομόλογο του, Γκουίντο Κροσέτο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας.

Εκτός από την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών, θα διεξαχθούν διευρυμένες συνομιλίες, κατά τις οποίες θα συζητηθούν θέματα ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας στον αμυντικό τομέα.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα και μιλώντας στην Επιτροπή Εθνικής ‘Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής ο Δένδιας, έκανε γνωστό ότι στόχος της επίσκεψής του στην Ιταλία είναι «η υπογραφή ενός μνημόνιου συνεννόησης με την Ιταλική πλευρά για τις Bergamini».

Ο υπουργός σημείωσε πως «δεν πρόκειται για αγορά, αλλά ότι θα υπογραφεί ένα Μνημόνιο έναρξης διαπραγματεύσεων, καθώς έχει τελειώσει η επιθεώρηση των πλοίων αυτών από το Πολεμικό μας Ναυτικό».