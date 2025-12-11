Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Επιπλέον 21 εκατ. ευρώ για το κόστος των ζωοτροφών στους αιγοπροβατοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά προβλέπει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με τη νέα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 208989/1.8.2025 ΚΥΑ για τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας.

Η τροποποίηση αφορά τη στήριξη των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος διατροφής (ζωοτροφές), που προέκυψε από τη χρονική επέκταση της ευλογιάς κατά το β’ εξάμηνο του 2025 σε ορισμένες Περιφερειακές Ενότητες και τη συνέχιση των περιοριστικών μέτρων μετακινήσεων.

Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση 21.000.000 ευρώ, σε σχέση με την αρχική απόφαση, ενισχύοντας το πλαίσιο στήριξης κατά +50%.

Κλιμακωτή ενίσχυση ανά επιλέξιμο ζώο

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ανά επιλέξιμο ενήλικο θηλυκό αιγοπρόβατο, ανάλογα με την περιοχή, ως εξής: 6 €, 9 €, 21 € ανά ζώο.

Η κλιμάκωση επιτρέπει την περισσότερο στοχευμένη στήριξη στις εκτροφές που βρέθηκαν για μεγαλύτερο διάστημα υπό καθεστώς απαγορεύσεων και συνεπώς υπέστησαν μεγαλύτερη επιβάρυνση στο κόστος διατροφής του ζωικού κεφαλαίου.

Στήριξη στην πράξη για το κόστος ζωοτροφών

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα έχουν δοθεί περίπου 45 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές. Με τις επί πλέον καταβολές που έχουν δρομολογηθεί στο ίδιο πλαίσιο στήριξης, η συνολική ενίσχυση για ζωοτροφές αναμένεται να φτάσει περίπου τα 80 εκατ. ευρώ, προσφέροντας ουσιαστική «ανάσα» στις μονάδες που συνέχισαν να λειτουργούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Οι διατάξεις της απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.