Καθυστερούν οι πληρωμές των αγροτών - Τα μηνύματα Κέλλα και τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, ανέφερε την Τρίτη πως θα υπάρξουν καθυστερήσεις πληρωμών για τους αγρότες στις βασικές επιδοτήσεις του Οκτωβρίου, στο «φόντο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο ίδιος είπε πως «θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Ζητάμε την υπομονή» των αγροτών.

Ο κ. Κέλλας πρόσθεσε πως «πρέπει ι πληρωμές να γίνονται με βάση το πρότυπο που θέλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Ευρωπαίοι και όλα ελέγχονται από την ΑΑΔΕ πλέον. Οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο, ζητούμε την κατανόησή τους, αλλά πρέπει οι πληρωμές να γίνουν σύμφωνα με τα νέα πρότυπα που απαιτεί η Ευρώπη.

Τους τελευταίους διασταυρωτικούς ελέγχους τους κάνει πριν τις πληρωμές η ΑΑΔΕ».

Το σημαντικό είναι ότι δεν θα χάσουν τις επιδοτήσεις τους, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω εγώ πότε θα είναι έτοιμη η ΑΑΔΕ για να κάνει τις πληρωμές» συμπλήρωσε ο υφυπουργός.